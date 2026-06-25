CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Növelni kellene az elvonásokat a magyar nyugdíjak megmentéséhez?
Gazdaság

Növelni kellene az elvonásokat a magyar nyugdíjak megmentéséhez?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
EU-s nyomásra az Orbán-kormány 2024-ben felkérte az OECD-t egy tanulmány írására, amely részletesen elemezte a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi és hosszú távú feszültségeit, valamint több javaslatcsomagot tett az asztalra. Érdekes kettősség alakult ki e javaslatcsomaggal szemben. Az Orbán-kormány támogatta az OECD azon megállapítását, hogy 2040-ig még fenntartható a nyugdíjrendszer. Ez kényelmes volt számukra, nem kellett törvényt módosítaniuk, nem kellett felvállalni az elkerülhetetlen konfliktusokat. A független és ellenzéki kutatók főleg bírálatot fogalmaztak meg a tanulmányról, egyes bírálatokhoz én is csatlakozom. Véleményem szerint a Nyugdíjalap egyensúlyának helyreállításához elsősorban a befizetések fokozatos növelésére lenne szükség, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldaláról.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Kifogásom azon a feltevésen alapul, hogy az OECD szakértői nem tudták befogadni és értelmezni a sajátos magyar környezetet, némi kiegészítéssel a nyugati szemléletet és szoftvereket alkalmazták. Farkas András is írt kritikát, amit viszont Simonovits András korrigált néhány ponton. Ebben a cikkben

amellett érvelek, hogy érdemes visszatérni a korábbi magas együttes járulékkulcshoz a rendszer fenntarthatósága miatt – csak kiegyenlítettebben terhelve a munkavállalókat és a munkáltatókat, mint 2016-ban.

Simonovits András a nyugdíjrendszer szükséges korrekciójára is felhívta a figyelmet. Ez kevés, annyi helyen kellene korrigálni a nyugdíjrendszert (amit ő maga is kimutatott), hogy az már felér egy reformmal. Emellett a társadalmi és jogi környezet változása a nyugdíjtörvény átfogalmazását is igényli. Jelzésértékű, hogy az új kormánynak sincs affinitása ennek végrehajtására.

Simonovits a meredek GDP-arányos kiadások emelkedését részben elfogadja, és a bevételi oldalt is hibáztatja a hiány elszabadulásáért. A bevételi oldallal 2016 óta vannak problémák. Azelőtt több évben is többlettel zárt a nyugdíjszámla. Az Orbán-kormány foglalkoztatáspolitikai okokkal magyarázott szocho-csökkentése (a 2013-as 27%-ról a 2022-es 13%-ra) erősen negatívba sodorta az egyenleget, az elvonások ezer milliárd forintos nagyságrendűek lettek. Azóta a statisztika egyre növekvő mértékben mutatott ki hiányt (ez jelenleg a GDP 1,5–2%-a). A kevés haszon, nagy ráfizetés logikával eltérített egyenleg miatt az állam kiegészítést ad a Nyugdíjalapba az egyensúly fenntartása érdekében. Nézzük meg, mennyi segítséget jelentett a foglalkoztatóknak a szocho-csökkentés.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Teljesen felszámolják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, minden vizsgálat leáll, végkielégítést sem fizetnek

Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

A szocho-csökkentéssel a Nyugdíjalap teljes bevételi oldala a bruttó bérhez viszonyítva a 2012-es 24% szochoból és 10% járulékból, azaz 34%-ról 20,7%-ra esett, azaz 13,3 százalékpontos veszteséget szenvedett el. A teljes bérköltség a bruttó bér 128,5%-áról 113%-ára változott, vagyis az eredeti 88%-ára csökkent. A munkáltató 2022-ig ezzel évente csupán 1,2%-nyi többletet takarított meg, ami a bérfelzárkóztatás költségemelkedésének kicsiny része. Ennyit segített az Orbán-kormány a foglalkoztatásban, miközben romba döntötte a Nyugdíjalapot.

A hivatkozott szakértők egyetértenek abban, hogy a munkáltatói és a munkavállalói nyugdíjmegtakarítások együttes összege 2070-ig nem emelhető 20,7%-ról 31%-ra, szerintem viszont ez elérhető.

Növelni kellene a befizetéseket

Az elvárt megfelelő szintű ellátás terhe vagy az államra (vagyis mindenkire), vagy az érintettekre hárul. Az állam – látva az aggasztó jelent és a jövőképet – kénytelen lesz változtatni a levonásokon. A magyar társadalom viszont elkényelmesedett,

önkéntes öngondoskodásra nem lehet számítani, ezért állami irányítással kellene javítani a helyzeten: növelni kell a befizetéseket.

A hozzájárulások emelésével talán elegendő forrás gyűlhet össze jobb ellátásra. Csak a Nyugdíjalapba jutó résszel számolok. A szocho nyugdíjrésze a teljes bérköltség 10,8%-a, a járulék nyugdíjrésze 10%. A munkáltatói rész 5-9 százalékpontos emelése (összhangban a szocho visszaemelési tervekkel) és a pénzhiányos állampolgárok számára a munkavállalói levonás 1-5 százalékpontos többlet-hozzájárulása kis megterhelést okoz, mivel a folyamat mintegy 15 évet vesz igénybe. A bruttó bérarányos terhek a következő variációkkal is működőképesek.

Az állampolgárok kímélése esetén:

  • a munkáltató nyugdíjcélú terhe a bruttó bér 10,8%-áról 19,8%-pontra növekszik, a relatív költségnövekedés = 8,1%, évente 0,52%, és
  • a munkavállaló nyugdíjcélú terhe a bruttó bér 10%-áról 11%-pontra növekszik, a relatív járuléknövekedés = 0,9%, évente 0,06%.

Ha fontos a vállalatok versenyképessége is, valamint közelítünk az OECD-megosztáshoz, akkor 5-5 százalékpontos részvételnövekedést ajánlok:

  • a munkáltató nyugdíjcélú terhe a bruttó bér 10,8%-áról 15,8%-pontra növekszik, a relatív költségnövekedés = 4,5%, évente 0,29%, és
  • a munkavállaló nyugdíjcélú terhe a bruttó bér 10%-áról 15%-pontra növekszik, a relatív járuléknövekedés = 4,5%, évente 0,3%.

Ezek bevezetése 8,3%-os bevételnövekedést, (a 2026-os 7 ezer milliárd forintos Nyugdíjalap-terv figyelembevételével) 580 milliárd forintot okoz.

Ezek a lépések vitát váltanak ki, de elérhető vele a társadalmi stabilitás megőrzése. A munkavállalók könnyebben elfogadják az emelést, ha belátják, hogy a levonásuk nem adó, hanem a megtakarításuk része.

Ne feledjük, a jelenlegi nyugdíjszámítási képlet az 1997-es társadalmi és adóviszonyoknál működött, 29 év elmúltával ez már akadozik!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi kivonulásról
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility