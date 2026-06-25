Óriási engedmény Amerikától: szabad utat kapott az iráni olaj

Váratlanul jól szerepel az iráni labdarúgó-válogatott a világbajnokságon. Június 21-én Los Angelesben döntetlenre kényszerítették a világranglista kilencedik helyén álló Belgiumot, amivel karnyújtásnyira kerültek a továbbjutástól. Svájcban az iráni tárgyalópartnerek még ennél is nagyobb győzelmeket aratnak: június 22-én az amerikai pénzügyminisztérium – négy évtizedes amerikai politikai irányvonalat felrúgva – olyan szankciós mentességet adott ki, amely 60 napra engedélyezi az iráni kőolaj kitermelését, értékesítését és szállítását. A lépés azonnali fellélegzést hoz az iráni rezsimnek, idővel pedig akár újra gazdaggá teheti az országot.

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Amerika 1980-ban tiltotta meg vállalatainak az iráni olaj vásárlását, válaszul a teheráni nagykövetségén az előző évben kirobbant túszdrámára. Ezt az embargót a 2010-es évek elején „másodlagos” szankciókkal egészítették ki, amelyek a többi vevőt is kitették az amerikai büntetéseknek.

Ezeket Barack Obama akkori elnök 2015-ös atomalkuja keretében felfüggesztették, majd még szigorúbb formában újra életbe léptették, amikor Donald Trump három évvel később felrúgta az egyezményt.

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