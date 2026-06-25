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Összeütközött két vonat Lengyelországban
Gazdaság

Összeütközött két vonat Lengyelországban

Portfolio
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Összeütközött két vonat a lengyelországi Białośliwie közelében csütörtökön. A balesetben ketten megsérültek, a mentési munkálatokhoz pedig tizenhat tűzoltóegységet vezényeltek a helyszínre.

A TVP Poznań honlapjának beszámolója szerint a mentésben tizenhat tűzoltócsapat vesz részt. Bár az első jelentések még arról szóltak, hogy egy személy- és egy tehervonat ütközött össze, a TVN24 hírtelevízió felvételein két személyvonat látható.

A képeken jól kivehető, hogy több vasúti kocsi is kisiklott. A közösségi médiában megosztott videókon a vágányok mellett várakozó emberek és felborult kocsik láthatók.

Forrás: Reuters

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