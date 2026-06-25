Pont kerülhet a horvát "cápavita" végére: egy fiatal fehércápa úszott be az Adriára

Az eredeti, horvát kutatók közreműködésével készült tanulmány az állatot fiatal nagy fehércápaként azonosította. Mivel a faj jelenléte az Adriai-tengerben rendkívül ritka, az eset komoly figyelmet kapott, ám a publikáció megjelenését követően egy szakmai észrevétel megkérdőjelezte az azonosítás pontosságát.
A spliti intézet hangsúlyozta, hogy a bizonyítékokon alapuló, kritikus észrevételek a tudományos párbeszéd szerves részét képezik, hiszen a kutatási eredményeknek minden esetben nyitottnak kell maradniuk a szakmai felülvizsgálatra és a vitára.
A felvetésekre reagálva a horvát kutatók a nagy fehércápák és rokon fajaik szinte minden kontinensről felkért szakértőivel együttműködve részletesen felülvizsgálták a rendelkezésre álló adatokat, és további bizonyítékokkal támasztották alá az azonosítást.
Az intézet megjegyezte, hogy a lakossági fényképek és beszámolók rendkívül értékes információforrást jelenthetnek az Adriai-tenger térségében, különösen a ritka tengeri fajok esetében. Ezek az adatok azonban alapos szakmai ellenőrzést igényelnek, mielőtt tudományos kutatásokban felhasználnák őket. A lakossági megfigyelések rendszerezett és kritikus elemzésével ugyanakkor érdemben hozzá lehet járulni a ritka tengeri élőlények jobb megismeréséhez, nyomon követéséhez és védelméhez.
A szerzők végül megerősítették, hogy
a kifogott példány valóban egy fiatal nagy fehércápa,
amit a mellúszók mintázatával, a hátúszó alakjával, a hátsó hátúszó fehér csúcsának hiányával, valamint a látható anatómiai jellegzetességek összességével indokoltak.
Miről szólt a vita?
A nagy fehér cápa rendkívül ritka, de nem ismeretlen faj az Adriában: a 19. század óta dokumentálták előfordulását, ugyanakkor a régi és új megfigyelések értékelését gyakran nehezíti a téves fajazonosítás. 2023 szeptemberében Rogoznica közelében kifogtak egy 120–130 centiméter hosszú, mintegy 20 kilogrammos lamnida cápát, amelyet egy későbbi tudományos publikáció azévi fiatal nagy fehér cápaként azonosított. Az eset azért vált vitatottá, mert a védett állatot lefotózták, majd a hírek szerint egy étteremnek adták el, így elmaradtak azok a tudományos vizsgálatok – például genetikai és morfológiai elemzések –, amelyek értékes információkkal szolgálhattak volna. A szakmai vita középpontjában az áll, hogy valóban nagy fehér cápáról volt-e szó, vagy inkább heringcápáról (Lamna nasus): míg a 2025-ös Fishes tanulmány a fotók alapján a nagy fehér cápa mellett érvelt, Alen Soldo spliti professzor szerint a fogazat és a példány mérete inkább heringcápára utal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készülnek a legrosszabbra az ukránok: újabb orosz támadás indulhat a szomszédos országgal karöltve
Jelentősen nőhet a frontvonal.
Növelni kellene az elvonásokat a magyar nyugdíjak megmentéséhez?
Széphelyi Attila írása.
Milyen árat fizetünk az uniós források hazahozataláért – és milyen árat fizettünk volna Orbán vétóháborújáért?
Orbán vétóháborúja és a szavazatvesztés réme helyett az új kormány alku nélkül hozhat uniós pénzeket Magyarországnak.
Gondolkozik a nyugat-európai állam: megvan, melyik távoli országba szállíthatják az elutasított menedékkérőket
Az EU-n kívüli kitoloncolási központot hoznának létre.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Válaszolt az ügyészség Magyar Péternek aranykonvoj-ügyben: magas rangú vezetőkkel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel
Egy kiszivárgott irat Orbán Viktor felelősségét firtatja.
Vonakodva, de meglépte a népszerű fapados: fontos változás jön a gyerekkel utazó családok számára
Fogyasztóvédelmi vizsgálat miatt kellett változtatni.
Egy kiszivárgott ügyészségi irat Orbán Viktor felelősségét is felveti az ukrán aranykonvoj-ügyben
A vádhatóság számos döntéshozó ügyében vizsgálódik.
Tényleg fizet az állam azért, mert félreteszel? Így támogatják a megtakarításaidat
Az állam támogatja a megtakarításaidat. Ez a kijelentés elsőre talán hihetetlenül hangzik egy olyan országban, ahol megszoktuk, hogy az adórendszer inkább elvon a jövedelmünkből, mintsem hozz
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.