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Pont kerülhet a horvát
Gazdaság

Pont kerülhet a horvát "cápavita" végére: egy fiatal fehércápa úszott be az Adriára

Portfolio
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Újabb fejezetéhez érkezett a horvátországi Rogoznica közelében 2023-ban kifogott fiatal cápa azonosítása körüli tudományos vita, miután a Journal of Marine Science and Engineering című nemzetközi szakfolyóiratban új tanulmány jelent meg. A spliti Oceanográfiai és Halászati Intézet tájékoztatása szerint a friss publikáció a korábbi szakmai kritikákra reagál - jelentette a Croatia Week.

Az eredeti, horvát kutatók közreműködésével készült tanulmány az állatot fiatal nagy fehércápaként azonosította. Mivel a faj jelenléte az Adriai-tengerben rendkívül ritka, az eset komoly figyelmet kapott, ám a publikáció megjelenését követően egy szakmai észrevétel megkérdőjelezte az azonosítás pontosságát.

A spliti intézet hangsúlyozta, hogy a bizonyítékokon alapuló, kritikus észrevételek a tudományos párbeszéd szerves részét képezik, hiszen a kutatási eredményeknek minden esetben nyitottnak kell maradniuk a szakmai felülvizsgálatra és a vitára.

A felvetésekre reagálva a horvát kutatók a nagy fehércápák és rokon fajaik szinte minden kontinensről felkért szakértőivel együttműködve részletesen felülvizsgálták a rendelkezésre álló adatokat, és további bizonyítékokkal támasztották alá az azonosítást.

Az intézet megjegyezte, hogy a lakossági fényképek és beszámolók rendkívül értékes információforrást jelenthetnek az Adriai-tenger térségében, különösen a ritka tengeri fajok esetében. Ezek az adatok azonban alapos szakmai ellenőrzést igényelnek, mielőtt tudományos kutatásokban felhasználnák őket. A lakossági megfigyelések rendszerezett és kritikus elemzésével ugyanakkor érdemben hozzá lehet járulni a ritka tengeri élőlények jobb megismeréséhez, nyomon követéséhez és védelméhez.

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A szerzők végül megerősítették, hogy

a kifogott példány valóban egy fiatal nagy fehércápa,

amit a mellúszók mintázatával, a hátúszó alakjával, a hátsó hátúszó fehér csúcsának hiányával, valamint a látható anatómiai jellegzetességek összességével indokoltak.

Miről szólt a vita?
A nagy fehér cápa rendkívül ritka, de nem ismeretlen faj az Adriában: a 19. század óta dokumentálták előfordulását, ugyanakkor a régi és új megfigyelések értékelését gyakran nehezíti a téves fajazonosítás. 2023 szeptemberében Rogoznica közelében kifogtak egy 120–130 centiméter hosszú, mintegy 20 kilogrammos lamnida cápát, amelyet egy későbbi tudományos publikáció azévi fiatal nagy fehér cápaként azonosított. Az eset azért vált vitatottá, mert a védett állatot lefotózták, majd a hírek szerint egy étteremnek adták el, így elmaradtak azok a tudományos vizsgálatok – például genetikai és morfológiai elemzések –, amelyek értékes információkkal szolgálhattak volna. A szakmai vita középpontjában az áll, hogy valóban nagy fehér cápáról volt-e szó, vagy inkább heringcápáról (Lamna nasus): míg a 2025-ös Fishes tanulmány a fotók alapján a nagy fehér cápa mellett érvelt, Alen Soldo spliti professzor szerint a fogazat és a példány mérete inkább heringcápára utal.

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