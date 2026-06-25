Razzia indul Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelyein: erre figyelmeztet a hatóság

Július 1-jén indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés-sorozata a Balatonnál, a Velencei- és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak - közölte a NAV csütörtökön.

A közlemény szerint idén július 1. és augusztus 31. között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár- és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta- és élményrepülési tevékenységet végző cégek.

Ez idő alatt az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten.

Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat.

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

Ráadásul a súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek - ismertette közleményében az adóhivatal.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor