Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem

Szerdán jutott el hozzánk a hír, hogy több egységgel vonult ki a készenléti rendőrség a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatt található központi tömbjéhez.

A Semmelweis Egyetem most közleményt adott ki, melyben reagáltak a helyzetre:

2026. június 24-én, 14:00 órakor rendőrségi intézkedésre került sor a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján.Az érintett klinika vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik.A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel az Egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.

Az ORFK tegnap arról adott ki tájékoztatást, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket.

Több részlet egyelőre nem világos az üggyel kapcsolatosan.

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