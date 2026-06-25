Rossz hírt kaptak az Xbox-vásárlók

Az árváltozások következtében az Xbox Series S alapára 499,99 dollárra (155 757 forint), a lemezmeghajtó nélküli Xbox Series X 749,99 dollárra (233 637 forint), míg a lemezes változat 799,99 dollárra (249 213 forint) emelkedik.

A vállalat hivatalos blogbejegyzésében kifejtette, hogy bár tavaly októberben már végrehajtottak egy 20 és 70 dollár közötti áremelést az amerikai piacon, abban bíztak, hogy újabb drágításra nem lesz szükség. Az elmúlt hónapokban folyamatosan keresték a megoldást a beszállítókkal közösen, ám

a konzolok háttértárának és memóriájának beszerzési ára több mint a két és félszeresére nőtt, a Microsoft ráadásul 2027 őszéig az árak további megduplázódására számít.

A gyártó szerint a globális alkatrészválság a teljes szórakoztatóelektronikai szektort sújtja, a játékkonzolok piacát pedig különösen érzékenyen érinti. Az okostelefonokkal, számítógépekkel és egyéb eszközökkel ellentétben ugyanis a konzolokat hagyományosan nem nyereséggel, hanem az előállítási költségük alatt, veszteséggel értékesítik.

A drágulás ellensúlyozására a Microsoft több új konstrukciót is bevezet, hogy megkönnyítse a készülékek megvásárlását. Az intézkedések között szerepel a "vásárolj most, fizess később" fizetési opció, az Amazonon keresztül elérhető kamatmentes részletfizetés, valamint a kiskereskedelmi partnerekkel közösen indított programok, amelyek révén használt konzolokat kínálnak kedvezőbb áron a vásárlóknak.

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