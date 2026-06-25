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Sokan az autóban aszalódnak
Gazdaság

Sokan az autóban aszalódnak

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A hőségriadó és a megnövekedett forgalom miatt országszerte torlódásokra, balesetek miatti útlezárásokra, valamint útépítési munkálatokra kell számítaniuk a közlekedőknek. A kánikula miatt a hétvégi kamionstop szabályai is módosultak, az utazóknak pedig a hosszabb menetidő miatt fokozott felkészülést javasolnak a szakemberek.

A következő napokban érvényben lévő hőségriadó miatt a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal, ivóvízzel és hűsítő eszközökkel, például nedves törölközővel érdemes elindulni. A krónikus betegséggel küzdők feltétlenül vigyenek magukkal megfelelő mennyiségű gyógyszert egy esetleges útzár vagy elhúzódó torlódás esetére. A rendkívüli meleg miatt a hétvégi kamionstop időtartama is megváltozott, így

az vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.

Az M1-es autópályán Budapest felé rendkívül erős a forgalom, a komáromi csomópont és Bicske között folyamatosan araszolnak a járművek. A helyzet Tata és Tatabánya térségében a legnehezebb, ahol egy nyolc-tíz kilométeres szakaszon teljesen megtorpan a kocsisor, és a sztrádára való felhajtás is akadályozott, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat a jelentősen megnövekedett menetidő miatt.

A közúti balesetek is jelentősen lassítják az előrejutást

A 49-es főúton, Győrtelek határában két tehergépkocsi ütközött össze, emiatt a 30-as kilométernél félpályás útlezárás van érvényben.

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Ennél is komolyabb fennakadást okoz a 260-as főúton, Kazincbarcika és Sajószentpéter között történt karambol, ahol egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. Itt a 7-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig a 26-os főútra terelik a hatóságok.

A tervezett karbantartási munkálatok miatt is több helyen kell lassulásra készülniük az autósoknak.

Szolnokon, a 4-es főúton található Szent István Tisza-hídon a tágulási hézagokat javítják, ezért a 99-es kilométernél jelzőlámpás, félpályás lezárás lépett életbe, ami napközben mindkét irányban jelentős torlódást okozhat. Szintén fennakadásokra kell számítani az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között, ahol az útépítési munkálatok miatt nappal félpályás korlátozások nehezítik az amúgy is sűrű forgalmat.

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