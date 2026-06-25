Súlyos következményei lehetnek a fővárosi tiltásnak a Reklámszövetség szerint

Felszámolás helyett a közterületi médiafelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke – hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség.
Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük
az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát, a következmények a kerületi önkormányzati bevételeit és a közlekedési vállalatok reklámhasznosítási lehetőségeit is befolyásolják.
Hozzátették: a közterületi médiaszereplőket tömörítő OOH (Out of Home) szakmai tagozatuk számításai szerint az érintett reklámfelületek évente több százmillió forintos bevételt hoznak.
A közlemény szerint a reklámelhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása az önkormányzatok fejlesztési, közterület-hasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét ugyancsak érintheti. Meg kell vizsgálni azt is, hogy nem eredményez-e indokolatlan piaci koncentrációt. A döntéshozóknak eszköz- és szolgáltatósemleges szabályozásban kell gondolkodniuk, különbséget téve a reklámeszköz-típusok, a közterülethez vagy utcabútorhoz kapcsolódó felületek, a kizárólag reklámcélú és közérdekű funkciókat is ellátó eszközök, valamint az újonnan létesítendő és a már jogszerűen működő felületek között – írták.
Az MRSZ és OOH tagozat azt javasolja, hogy készüljön részletes, számszerű, nyilvános hatástanulmány a gazdasági, önkormányzati, közlekedési vállalati, kerületi, jogi, versenyjogi és piaci következményekről, mérjék föl a várható bevételkiesést a főváros, a BKV, a BKK, a kerületek és a közszolgáltatási szereplők szintjén.
Kockázati elemzést is szükségesnek tartanak a versenysemlegességi, alkotmányossági és uniós jogi veszélyekről, emellett szakmai egyeztetést sürgetnek a piaci, önkormányzati és közlekedési szereplők közreműködéssel. A kezdeményezők abban bíznak, hogy általános tiltás helyett arányos, eszköz- és szolgáltatósemleges szabályozás jön létre – olvasható a közleményben.
Az egy hete kiadott főpolgármesteri előterjesztés szerint a politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvény széleskörű szabályozási autonómiát ad a helyi önkormányzatok számára a reklám- és reklámeszköz-elhelyezés szabályozásában. A Fővárosi Közgyűlésnek mielőbb meg kell alkotnia a tilalmi szabályokat – írta Karácsony Gergely.
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