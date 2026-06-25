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Tagadja a vádakat az NKA-ügy vádlottja, a korábbi fideszes képviselő – elrendelték a letartóztatását
Gazdaság

Tagadja a vádakat az NKA-ügy vádlottja, a korábbi fideszes képviselő – elrendelték a letartóztatását

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Hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették és letartóztatták Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét, valamint több, a támogatások kiosztásában érintett döntéshozót egy 17 milliárd forintos támogatási keret körüli visszaélések ügyében. Bús a bíróságról távozva politikainak és törvénytelennek nevezte a 30 napos letartóztatásáról szóló döntést, hangsúlyozva, hogy együttműködik a hatóságokkal, és nem követett el bűncselekményt.

Bús Balázs arról beszélt az RTL-nek, hogy politikai és törvénytelen döntést hozott a bíróság, amikor a meghallgatása után 30 napra elrendelte további letartóztatását. A Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a bíróságról távozva azt mondta, hogy a döntést megalapozatlannak tartja, miközben ő vallomást tett, együttműködik a hatóságokkal.

Állítása szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hangsúlyozta azt is, hogy soha nem vett részt törvénytelen döntésben, és nem hozott olyan döntést, amely jogsértő lett volna.

Az ügy előzménye, hogy hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Bús Balázst, az NKA alelnökét, Óbuda 2010–2014 közötti országgyűlési képviselőjét; valamint a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit és egy kiemelt döntéshozó bizottság tagjait. A háttérben egy 17 milliárd forintos támogatási keret áll, amelynek kiosztásáról a Telex információi szerint egy kiemelt bizottság döntött.

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Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt

A lap úgy tudja, az őrizetbe vettek között van az NKA pályázatait kezelő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője is, valamint a bizottság több tagja, köztük egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Tudásközpont tanácsadója, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője és a miniszteri kabinetfőnök-helyettes.

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Azóta a Lechner Tudásközpont jelezte a Portfolio-nak, hogy május elején felbontották a szerződést az érintettel.

A nyomozást magánszemélyek feljelentése nyomán a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytatja. Az eljárás azért került Bács-Kiskun vármegyébe, mert az érintett pályázók között egy ottani illetőségű cég is szerepel.

A hűtlen kezeléssel gyanúsított hat ember letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozhatta, a kényszerintézkedésről pedig a kecskeméti bíróság döntött.

A támogatási ügy április végén robbant ki, amikor Molnár Áron színész-aktivista azt állította, hogy tudomása szerint az állami kifizetőhelyről milliárdokat utaltak ki a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának. A gyanúsnak tartott kifizetések miatt Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án felfüggesztette a támogatások folyósítását, hogy megakadályozza a források további visszaélésszerű felhasználását, majd másnap felmentette az NKTK főigazgatóját is.

Búst a meghallgatása után arról is kérdezték, ki adott utasítást a támogatások megítélésére, illetve volt-e ebben szerepe Hankó Balázsnak, a korábbi illetékes miniszternek. Erre érdemi választ nem adott, csak annyit mondott, hogy amit szükségesnek tartott, azt már elmondta.

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