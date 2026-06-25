Tagadja a vádakat az NKA-ügy vádlottja, a korábbi fideszes képviselő – elrendelték a letartóztatását

Bús Balázs arról beszélt az RTL-nek, hogy politikai és törvénytelen döntést hozott a bíróság, amikor a meghallgatása után 30 napra elrendelte további letartóztatását. A Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a bíróságról távozva azt mondta, hogy a döntést megalapozatlannak tartja, miközben ő vallomást tett, együttműködik a hatóságokkal.
Állítása szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hangsúlyozta azt is, hogy soha nem vett részt törvénytelen döntésben, és nem hozott olyan döntést, amely jogsértő lett volna.
Az ügy előzménye, hogy hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Bús Balázst, az NKA alelnökét, Óbuda 2010–2014 közötti országgyűlési képviselőjét; valamint a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit és egy kiemelt döntéshozó bizottság tagjait. A háttérben egy 17 milliárd forintos támogatási keret áll, amelynek kiosztásáról a Telex információi szerint egy kiemelt bizottság döntött.
A lap úgy tudja, az őrizetbe vettek között van az NKA pályázatait kezelő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője is, valamint a bizottság több tagja, köztük egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Tudásközpont tanácsadója, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője és a miniszteri kabinetfőnök-helyettes.
Azóta a Lechner Tudásközpont jelezte a Portfolio-nak, hogy május elején felbontották a szerződést az érintettel.
A nyomozást magánszemélyek feljelentése nyomán a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytatja. Az eljárás azért került Bács-Kiskun vármegyébe, mert az érintett pályázók között egy ottani illetőségű cég is szerepel.
A hűtlen kezeléssel gyanúsított hat ember letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozhatta, a kényszerintézkedésről pedig a kecskeméti bíróság döntött.
A támogatási ügy április végén robbant ki, amikor Molnár Áron színész-aktivista azt állította, hogy tudomása szerint az állami kifizetőhelyről milliárdokat utaltak ki a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának. A gyanúsnak tartott kifizetések miatt Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án felfüggesztette a támogatások folyósítását, hogy megakadályozza a források további visszaélésszerű felhasználását, majd másnap felmentette az NKTK főigazgatóját is.
Búst a meghallgatása után arról is kérdezték, ki adott utasítást a támogatások megítélésére, illetve volt-e ebben szerepe Hankó Balázsnak, a korábbi illetékes miniszternek. Erre érdemi választ nem adott, csak annyit mondott, hogy amit szükségesnek tartott, azt már elmondta.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Óriási földrengés rázta meg a távoli országot: magyar mentőcsapat is készenlétben áll, adománygyűjtés indult
Akár több ezer halálos áldozat lehet.
Brüsszelben hónapokig fiókokban tartották, most egycsapásra megcsinálják Draghi mentőcsomagját
Belehúzott az Európai Bizottság az Európai Unió megreformálásába, csak kapkodhatjuk a fejünket.
Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!
Szerinte ha már mindenütt feltörnék a betont, itt is érdemes.
Megjöttek a kegyetlen javaslatok: 70 évre emelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt Németországban
A kancellár is támogatja.
MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció
Az infláció az árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt.
Gazdát cserél a Váci út egyik meghatározó irodaépülete
A Wing a vevő, a K&H a finanszírozó.
Fordulat a Balatonnál: véget ért az eszeveszett ingatlandrágulás, visszatér a készpénzes luxus
Sokkal tudatosabbá és árérzékenyebbé vált a kereslet, a kínálat bővülését hozva magával.
Kifakadt az Epstein-botrányról a világ egyik leggazdagabb embere: a szexuális bűnöző zsarolást készített elő ellene
Állítólag a házasságon kívüli viszonyait használta volna fel zsarolásra.
Egy biztosítás két célra - miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a kettőt? Sokan hallják életük egy pontján: "Köss egy vegyes biztosítást, így egyszerre
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.