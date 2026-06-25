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Teljesen felszámolják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, minden vizsgálat leáll, végkielégítést sem fizetnek
Gazdaság

Teljesen felszámolják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, minden vizsgálat leáll, végkielégítést sem fizetnek

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Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosító indítványt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem egyszerűen megszűnik, de feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, a vezetők pedig végkielégítést sem kapnak. A hivatal által korábban indított eljárások kivétel nélkül leállnak. A 2023-ban alapított hivatal felszámolásának jogi alapját az Alaptörvény 16. módosítása teremtette meg.

Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságban elfogadott módosító indítvány értelémében végkielégítés nélkül távozhat Lánczi Tamás elnök és a Szuverenitásvédelmi Hivatal teljes vezetése egy új törvényjavaslat értelmében, amely magát a hivatalt is megszüntetné.

A szervezet feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, a korábban indított eljárások pedig kivétel nélkül leállnak.

A jogszabály hatálybalépéséig a hivatal már nem vállalhat új kötelezettségeket, a törvény életbe lépését követően pedig beolvad a minisztériumba. A hivatalos megszűnéssel együtt automatikusan lezárulnak azok az ügyek is, amelyeket a szervezet a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényre hivatkozva indított el.

A döntés értelmében az intézmény összes munkatársának megszűnik a jogviszonya.

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Bár az alkalmazottak egyébként jogosultak lennének a végkielégítésre, a javaslat kifejezetten megfosztja ettől a juttatástól a hivatalt vezető elnököt és az elnökhelyetteseket.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt 2023-ban alapította az Orbán-kormány, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben. A mostani felszámolás jogi alapját Magyar Péter kormánya teremtette meg, amely a szervezet megszüntetésének lehetőségét az Alaptörvény már elfogadott 16. módosításában rögzítette.

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