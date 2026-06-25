Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Tarr Zoltán kulturális és társadalmi részvételért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a kormány udvariasan meghallgatja a külhoni magyar politikai szereplőket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne vizsgálná ki a közpénzekkel és a hatalommal való visszaélések ügyeit a határokon túl is. Közlése szerint minden szabálytalanul elköltött támogatásnak következménye lesz, mert felmerült a gyanú, hogy az Orbán-rendszerhez kötődő szereplők jelentős magyar adóforintokhoz férhettek hozzá, amelyeket nem a helyi magyar közösségek érdekében, hanem saját hatalmi pozícióik építésére használhattak fel.

A miniszter szerint a magyar kormány felelősséget vállal a nemzet minden tagjáért, ezért Magyar Péter kormányfő választások utáni külhoni egyeztetéseit követően úgy döntöttek, hogy

tíz évre visszamenőleg átvilágítják a határon túli közösségeknek adott támogatások felhasználását.

Tarr példaként azt írta, hogy 2026-ban áprilisig 6 milliárd forintot utaltak ki határon túli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, miközben a pályázati úton jelentkező külhoni civil szervezeteknek egyetlen forintot sem fizettek ki, noha a kisösszegű civil pályázatok már 2025 decemberében beérkeztek.

Tarr Zoltán azt is közölte, hogy a kormányváltásig több tízmilliárd forint ment ki egyedi kérelmek alapján, míg a külhoni civileknek szóló pályázati felhívásokra nulla forint jutott.

Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben elindították a magyarságpolitikát szolgáló civil pályázati pénzek kifizetését és az egyedi kérelmek átvilágítását, a határon túli közpénzügyek feltárásában pedig továbbra is számítanak azokra a helyiekre, akik korábban is felszólaltak a visszaélések ellen.