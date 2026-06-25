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Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón tesz új bejelentéseket a hétvégi kihelyezett kormányülés előtt, miközben a kabinet egyszerre több politikailag érzékeny ügyet mozgat. Szerdán benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot, a parlament pedig jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhat hat javaslatot. A Tisztítótűz-művelet keretében a legnagyobb vitát a képviselői mandátum 12 éves korlátozása váltotta ki, amelyet a TASZ szerint ki kellene venni a csomagból. Eközben razzia volt a Semmelweis Egyetemen, őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, felmondták Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, és tovább gyorsult a Fideszhez köthető médiumok leépülése.
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Válaszolt az ügyészség Magyar Péternek aranykonvoj-ügyben: magas rangú vezetőkkel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel

A Legfőbb Ügyészség közleményben reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására, amelyben a kormányfő az aranykonvoj-nyomozás állásáról kért beszámolót. Az ügyészség tisztázta, hogy az ügy valójában két külön nyomozásra oszlik: egy pénzmosási szál a NAV-nál, egy másik pedig az elfogás körülményeit vizsgálja az ügyészségen. A közlemény legfontosabb állítása szerint egyes magas beosztású érintettek esetében már megalapozott bűncselekmény-gyanú fogalmazódott meg, és a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik. Az ügyészség ugyanakkor leszögezte, hogy független az igazságszolgáltatásban, és a kormány nem adhat számára utasítást.

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Válaszolt az ügyészség Magyar Péternek aranykonvoj-ügyben: magas rangú vezetőkkel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel
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Egy kiszivárgott ügyészségi irat Orbán Viktor felelősségét is felveti az ukrán aranykonvoj-ügyben

Egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint az aranykonvoj-ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK-főigazgató és Demeter Tamás, a NAV volt elnökhelyettese tartoznak a lényegi döntéshozók közé, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell – számolt be a 444. A lap által hivatkozott dokumentum szerint Farkas Örs és Hajdú János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt. A Legfőbb Ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát, de érdemi részleteket sem közölt a portállal, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyik és a közeljövőben érdemi eredményeket ígérnek. Magyar Péter miniszterelnök élő videóban szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be a nyomozás állásáról.

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Egy kiszivárgott ügyészségi irat Orbán Viktor felelősségét is felveti az ukrán aranykonvoj-ügyben
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Véget ér a külhoni szervezetek esztelen pénzelése, átvilágítások indulnak – ígéri Tarr Zoltán

Tarr Zoltán kulturális és társadalmi részvételért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a kormány udvariasan meghallgatja a külhoni magyar politikai szereplőket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne vizsgálná ki a közpénzekkel és a hatalommal való visszaélések ügyeit a határokon túl is. Közlése szerint minden szabálytalanul elköltött támogatásnak következménye lesz, mert felmerült a gyanú, hogy az Orbán-rendszerhez kötődő szereplők jelentős magyar adóforintokhoz férhettek hozzá, amelyeket nem a helyi magyar közösségek érdekében, hanem saját hatalmi pozícióik építésére használhattak fel.

A miniszter szerint a magyar kormány felelősséget vállal a nemzet minden tagjáért, ezért Magyar Péter kormányfő választások utáni külhoni egyeztetéseit követően úgy döntöttek, hogy

tíz évre visszamenőleg átvilágítják a határon túli közösségeknek adott támogatások felhasználását.

Tarr példaként azt írta, hogy 2026-ban áprilisig 6 milliárd forintot utaltak ki határon túli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, miközben a pályázati úton jelentkező külhoni civil szervezeteknek egyetlen forintot sem fizettek ki, noha a kisösszegű civil pályázatok már 2025 decemberében beérkeztek.

Tarr Zoltán azt is közölte, hogy a kormányváltásig több tízmilliárd forint ment ki egyedi kérelmek alapján, míg a külhoni civileknek szóló pályázati felhívásokra nulla forint jutott.

Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben elindították a magyarságpolitikát szolgáló civil pályázati pénzek kifizetését és az egyedi kérelmek átvilágítását, a határon túli közpénzügyek feltárásában pedig továbbra is számítanak azokra a helyiekre, akik korábban is felszólaltak a visszaélések ellen.

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Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései

A helyszínről élőben tudósítjuk a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatót, melyen Magyar Péter miniszterelnök mellett jelen van Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter.

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Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései
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Vitézy Dávid hazug propagandának nevezte a vasúti kocsikról terjedő híreket

Vitézy Dávid beruházásügyi és közlekedési miniszter szerint a Fideszhez köthető propagandaoldalak hamis fotókkal próbálták azt állítani, hogy az ÖBB-től nyárra bérelt, balatoni forgalomban is használt klímás vasúti kocsikban nem működik a légkondicionálás és a WC. A miniszter a Déli pályaudvaron személyesen is megnézett egy ilyen járművet, és azt írta: a MÁV cáfolata után ő is azt tapasztalta, hogy ezek a kocsik klíma szempontjából jelenleg megbízhatóbbak, mint a MÁV saját, régi IC-kocsijai.

Vitézy hangsúlyozta, hogy az osztrák kocsik bérlése csak átmeneti megoldás arra a helyzetre, amelyet szerinte a leállított járműbeszerzések, a csődbe ment járműjavító és az elmaradt fővizsgák okoztak.

A miniszter szerint az uniós források hazahozatalával jelentős vasúti beruházások indulhatnak, addig pedig a kormány ilyen ideiglenes lépésekkel próbálja javítani az utasok helyzetét.

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Magyar Péter ismét üzent a legfőbb ügyésznek

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésben emlékeztette Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy még van egy órája, hogy tájékoztatást adjon az ukrán aranykonvoj ügyéről.

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Kitört a lázadás az uniós pénzekről döntő magyar hivatalban: a dolgozók petícióban kérik az új államtitkár menesztését a minisztertől

Példátlan felháborodást váltott ki a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) munkatársai körében, hogy az új Tisza-kormány államtitkárrá nevezte ki Nemcsok Dénest, az Orbán-kormányok korábbi helyettes államtitkárát. A dolgozók egy több mint ezerhatszáz aláírással ellátott petícióban követelik a mérgező vezetői stílusáról és korábbi uniós botrányokhoz köthető múltjáról ismert tisztviselő menesztését Lőrincz Viktória minisztertől, miközben a kormányzat Nemcsok tapasztalatával és az uniós források megszerzésének kényszerével indokolja a döntést - írja a Telex.

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Kitört a lázadás az uniós pénzekről döntő magyar hivatalban: a dolgozók petícióban kérik az új államtitkár menesztését a minisztertől
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Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemen tartott vagyonvisszaszerzési razziáról

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem Üllői úti központi tömbjében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkely Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljeskörűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról.

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Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemen tartott vagyonvisszaszerzési razziáról
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Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak

Példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter. A beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, valamint csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithat utat. A program keretében okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások tudatosabb energiafelhasználását segíthetik.

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Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak
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Magyar Péter határidőt adott a legfőbb ügyésznek, tájékoztatást kér az aranykonvoj ügyéről

Magyar Péter miniszterelnök (miközben bejárta az Uzsoki utcai kórházat Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel) élő adásban jelezte a közvetítés végén, hogy várja a legfőbb ügyész megszólalását. Felszólította, hogy délután 3 óráig még van ideje arra a legfőbb ügyésznek, hogy beszámoljon az aranykonyvoj ügyével összefüggő nyomozásról, például arról, hogy kiket hallgattak meg.

Arra utalt a kormányfő, hogy ha ezt a legfőbb ügyész nem teszi meg, akkor várhatóan Magyar Péter a délután 3-kor kezdődő kormányszóvivői tájékoztatón megteszi.

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Magyar Péter és Vitézy Dávid tartja a délutáni kormányszóvivői sajtótájékoztót

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-élőben jelezte, hogy ő maga is jelen lesz a délután 3-kor kezdődő kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Rajta kívül még Vitézy Dávid beruházásügyi és közlekedési miniszter vesz részt az eseményen, amelyet élőben közvetítünk majd a Portfolio-n.

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Magyar Péter reagált Török Gábor kritikájára

Magyar Péter miniszterelnök egy online kommentben reagált Török Gábor politikai elemző bírálatára, amely a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítását célzó alkotmánymódosítási tervezetet kritizálta. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő államfő megbízatása. Török Gábor szerint a terv azért aggályos, mert egyetlen mondatos alkotmánymódosítással távolítaná el a hivatalban lévő elnököt, és veszélyes precedenst teremthet az intézményi korlátok kiüresítésével. Magyar Péter a demokratikus felhatalmazásra hivatkozva utasította vissza a kritikát.

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Magyar Péter reagált Török Gábor kritikájára
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Tagadja a vádakat az NKA-ügy vádlottja, a korábbi fideszes képviselő – elrendelték a letartóztatását

Hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették és letartóztatták Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét, valamint több, a támogatások kiosztásában érintett döntéshozót egy 17 milliárd forintos támogatási keret körüli visszaélések ügyében. Bús a bíróságról távozva politikainak és törvénytelennek nevezte a 30 napos letartóztatásáról szóló döntést, hangsúlyozva, hogy együttműködik a hatóságokkal, és nem követett el bűncselekményt.

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Tagadja a vádakat az NKA-ügy vádlottja, a korábbi fideszes képviselő – elrendelték a letartóztatását
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Vészhelyzet a magyar járműgyártásban: Vitézy Dávid készíti elő a tízmilliárdos mentőcsomagot

Súlyos pénzügyi dilemmával szembesült a magyar állam a történelmi jelentőségű egyiptomi vasútikocsi-megrendelés meghiúsulása miatt. Bár a hátralévő járművek legyártása is tízmilliárdos veszteséget jelentene, a projekt teljes leállítása esetén az Eximbank hitele miatt akár 300 milliárd forintos kár is érhetné a költségvetést. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a kormány jelenleg is egy olyan mentőcsomagon dolgozik, amely lehetővé tenné a gyártás befejezését és a fizetésképtelenné vált dunakeszi üzem talpra állítását, elkerülve ezzel a még nagyobb gazdasági katasztrófát – számolt be a Telex.

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Vészhelyzet a magyar járműgyártásban: Vitézy Dávid készíti elő a tízmilliárdos mentőcsomagot
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Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában

A befagyasztott uniós pénzek kiszabadítása Magyarországon nem annyira növekedési csodát jelenthet rövid távon, mint inkább mérlegjavító művelet lehet. A Magyar Nemzeti Bank júniusi inflációs jelentésének különelemzése alapján a több mint 16 milliárd eurós csomag rövid távon elsősorban az államadósságot, a finanszírozási kockázatokat és az ország piaci megítélését mozdíthatja el, miközben a GDP-re gyakorolt azonnali hatása jóval szerényebb maradhat. A magyar gazdaságpolitika mozgástere ettől érezhetően nő, de a pénz jelentős része nem friss költségvetési injekcióként, hanem régi számlák utólagos rendezéseként vagy lassan kifutó beruházási programként érkezhet.

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Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában
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Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjújában elutasítottta a Hősök tere zöldítését. Vitézy szerint a tér két oldalán húzódó forgalmi sávok helyén zöldfelületet és közösségi teret lehetne kialakítani, míg az emlékmű előtti díszköves részt úgy hagyná, ahogy van.

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Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!
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Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet

Török Gábor politológus magához képest szokatlanul konkrét kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kormányának 17. alkotmánymódosítási terveivel szemben. Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az alkotmányozó többség önmagában olyan politikai fegyver, amelynek használatát formális jogi korlát alig fékezi, ezért a hatalomgyakorlás valódi mércéje az lesz, hogy a kétharmados többség mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt.

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Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet
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Magyar Péter hosszú bűnlajstromot emlegetett

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában azt az üzenetet osztotta meg videójához, hogy „csak néhány példa a sok százból (ezerből?), hogy miért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt…”, melyben korrupció- és visszaélés gyanús ügyeket az előző, Orbán-kormánnyal kapcsolatban.

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Közlekedésügyi bejelentéseket ígér délutánra Vitézy Dávid

Csütörtök délután 3 órakor tart kormányszóvivői sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Vitézy Dávid beruházásügyi miniszter délelőtti Facebook-posztjában közlekedési tárgyú bejelentéseket is ígért.

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A Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik NKA-ügyben

A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap ügyében, és a rendőrség politikai utasításra jár el, amikor az NKA korábbi ügyeivel foglalkozó kormányzati tisztségviselőket vizsgálja. A párt azt állítja, hogy a korábbi nemzeti kormány a magyar kultúra elismeréséért és támogatásáért dolgozott, nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is segítve.

A közlemény szerint azok a művészek, kulturális szervezők és közszolgák, akik részt vettek ebben a munkában, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek. A Fidesz jelezte, hogy kiáll az eljárással érintettek mellett, és azt követeli, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Mint ismert, az NKA támogatásai kapcsán a választások után robbant ki botrány, mivel a Fidesz kampányában résztvevőknek fizettek támogatásokat, alig a döntések meghozatala előtt alapított cégeket is támogatták Hankó Balázs akkori miniszter jóváhagyásával.

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Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés fideszes elnöke

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László, a Fidesz-KDNP politikusa, az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök, az érintett párttársa olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön az MTI szerint.

Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy

pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.

Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett. Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni és több időt kíván a családjával tölteni. A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.

A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.

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Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában

Újabb, akár 194 millió forint értékű luxusautó, egy Ferrari tűnt fel az óbudai korrupciós botrányban érintett közétkeztetési óriás, a Hungast anyavállalatának parkolójában. A kiterjedt vesztegetési ügyben, amelynek szálai önkormányzati szerződések manipulálásához vezetnek, eddig hat politikust és két üzletembert helyeztek letartóztatásba - tudósított a hvg.hu.

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Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége

A Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének tulajdonában álló Profi-Komfort Kft. újabb százmilliós értékű állami takarítási megbízást nyert el: a cég a Műcsarnok és az ELTE épületeinek takarítását végezheti.

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Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége
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Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot az uniós területfejlesztési programok monitoringbizottságainak éléről. A kormányfő utasította Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztert is az uniós programok minél gyorsabb végrehajtására.

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Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte
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Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon

Pénteken az utolsó munkavállaló is távozik a Megafontól, amivel gyakorlatilag befejezi működését a Fideszhez köthető online szervezet. A tizenhat év után bekövetkező kormányváltás és a kormánypárti választási vereség miatt elapadtak a források. Ez az irodák felszámolásához és egy közel hatvan fős csoportos létszámleépítéshez vezetett, miközben a teljes korábbi kormánypárti médiagépezet is hasonló összeomláson megy keresztül - számolt be a Media1.

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Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
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Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután új bejelentéseket tesz a rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón, amelyet a hétvégi, kihelyezett, többnapos kormányülés előtt tartanak. A tájékoztatón várhatóan az is kiderül, milyen témák kerülnek a kabinet hétvégi napirendjére, miközben a kormány egyszerre több, politikailag érzékeny ügyet is mozgat: a korrupcióellenes csomagot, az ügynökakták megnyitását, a közpénzek visszaszerzését és több intézményrendszeri átalakítást.

Szerdán hivatalosan is benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot.

A kormány ezzel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná, és egy új tanácsadó bizottságot hozna létre azoknak az iratoknak a felülvizsgálatára, amelyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok továbbra is titkosan tartanának. A végső döntés ugyanakkor nem a bizottságé lenne: ha a minősítő szerv fenntartaná a titkosítást, azt részletesen indokolnia kellene.

A parlament jövő hét elején újabb rendkívüli ülésen tárgyalhatja a kormány friss javaslatait:

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter június 29-re és 30-ra kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen hat törvényjavaslat kerülhet napirendre, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, az ügynökakták feltárása és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítása.

Utóbbi javaslat az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását az egészségbiztosítóhoz telepítené át a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.

A közbeszédet továbbra is a Tisztítótűz-művelet újabb és újabb részletei foglalkoztatják: a legnagyobb vitát a 17. alaptörvény-módosítás egyik eleme váltotta ki, amely 12 évben korlátozná a képviselői mandátum betöltését. A TASZ szerint ezt a részt ki kellene venni a csomagból, mert közvetlenül befolyásolná a politikai versenyt, és ilyen horderejű kérdésről nem ötnapos konzultációban, gyorsított eljárásban kellene dönteni. Magyar Péter közben arról beszélt, hogy pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a módosításról.

Szerdán újabb ügyek kerültek a hatósági és korrupcióellenes figyelem középpontjába:

  • Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt, razzia volt a Semmelweis Egyetemen, ahova a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési részlege vonult ki,
  • őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet a helyi önkormányzati cégnél feltárt gyanús kifizetések ügyében, miközben a sajtóhoz eljutott információk szerint akár 150–300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés is aggályos lehetett.

A Fideszhez köthető médiában is folytatódott a leépülési hullám. A Mandinernél 60 embert bocsátottak el, és megszűnik a soproni fideszes önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma is. Tanács Zoltán miniszter szerint a folyamat azt mutatja, hogy ezek a médiumok nem piaci alapon működtek, és a közpénzcsapok elzárása után gyorsan megrendült a működésük. Szerdán emellett az állami rendezvényszervező azonnali hatállyal felmondta Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, a kormány pedig jelezte: tételesen felülvizsgálja a vajdasági magyaroknak folyósított támogatások felhasználását is.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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