Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte
Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot az uniós területfejlesztési programok monitoringbizottságainak éléről. A kormányfő utasította Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztert is az uniós programok minél gyorsabb végrehajtására.
Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
Pénteken az utolsó munkavállaló is távozik a Megafontól, amivel gyakorlatilag befejezi működését a Fideszhez köthető online szervezet. A tizenhat év után bekövetkező kormányváltás és a kormánypárti választási vereség miatt elapadtak a források. Ez az irodák felszámolásához és egy közel hatvan fős csoportos létszámleépítéshez vezetett, miközben a teljes korábbi kormánypárti médiagépezet is hasonló összeomláson megy keresztül - számolt be a Media1.
Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés
Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután új bejelentéseket tesz a rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón, amelyet a hétvégi, kihelyezett, többnapos kormányülés előtt tartanak. A tájékoztatón várhatóan az is kiderül, milyen témák kerülnek a kabinet hétvégi napirendjére, miközben a kormány egyszerre több, politikailag érzékeny ügyet is mozgat: a korrupcióellenes csomagot, az ügynökakták megnyitását, a közpénzek visszaszerzését és több intézményrendszeri átalakítást.
Szerdán hivatalosan is benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot.
A kormány ezzel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná, és egy új tanácsadó bizottságot hozna létre azoknak az iratoknak a felülvizsgálatára, amelyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok továbbra is titkosan tartanának. A végső döntés ugyanakkor nem a bizottságé lenne: ha a minősítő szerv fenntartaná a titkosítást, azt részletesen indokolnia kellene.
A parlament jövő hét elején újabb rendkívüli ülésen tárgyalhatja a kormány friss javaslatait:
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter június 29-re és 30-ra kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen hat törvényjavaslat kerülhet napirendre, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, az ügynökakták feltárása és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítása.
Utóbbi javaslat az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását az egészségbiztosítóhoz telepítené át a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.
A közbeszédet továbbra is a Tisztítótűz-művelet újabb és újabb részletei foglalkoztatják: a legnagyobb vitát a 17. alaptörvény-módosítás egyik eleme váltotta ki, amely 12 évben korlátozná a képviselői mandátum betöltését. A TASZ szerint ezt a részt ki kellene venni a csomagból, mert közvetlenül befolyásolná a politikai versenyt, és ilyen horderejű kérdésről nem ötnapos konzultációban, gyorsított eljárásban kellene dönteni. Magyar Péter közben arról beszélt, hogy pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a módosításról.
Szerdán újabb ügyek kerültek a hatósági és korrupcióellenes figyelem középpontjába:
- Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt, razzia volt a Semmelweis Egyetemen, ahova a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési részlege vonult ki,
- őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet a helyi önkormányzati cégnél feltárt gyanús kifizetések ügyében, miközben a sajtóhoz eljutott információk szerint akár 150–300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés is aggályos lehetett.
A Fideszhez köthető médiában is folytatódott a leépülési hullám. A Mandinernél 60 embert bocsátottak el, és megszűnik a soproni fideszes önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma is. Tanács Zoltán miniszter szerint a folyamat azt mutatja, hogy ezek a médiumok nem piaci alapon működtek, és a közpénzcsapok elzárása után gyorsan megrendült a működésük. Szerdán emellett az állami rendezvényszervező azonnali hatállyal felmondta Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, a kormány pedig jelezte: tételesen felülvizsgálja a vajdasági magyaroknak folyósított támogatások felhasználását is.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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