Tisza-kormány: Magyar Péterék új bejelentéseket tesznek, jön a többnapos kormányülés

Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet
Török Gábor politológus magához képest szokatlanul konkrét kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kormányának 17. alkotmánymódosítási terveivel szemben. Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az alkotmányozó többség önmagában olyan politikai fegyver, amelynek használatát formális jogi korlát alig fékezi, ezért a hatalomgyakorlás valódi mércéje az lesz, hogy a kétharmados többség mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt.
Magyar Péter hosszú bűnlajstromot emlegetett
A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában azt az üzenetet osztotta meg videójához, hogy „csak néhány példa a sok százból (ezerből?), hogy miért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt…”, melyben korrupció- és visszaélés gyanús ügyeket az előző, Orbán-kormánnyal kapcsolatban.
Közlekedésügyi bejelentéseket ígér délutánra Vitézy Dávid
Csütörtök délután 3 órakor tart kormányszóvivői sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Vitézy Dávid beruházásügyi miniszter délelőtti Facebook-posztjában közlekedési tárgyú bejelentéseket is ígért.
A Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik NKA-ügyben
A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap ügyében, és a rendőrség politikai utasításra jár el, amikor az NKA korábbi ügyeivel foglalkozó kormányzati tisztségviselőket vizsgálja. A párt azt állítja, hogy a korábbi nemzeti kormány a magyar kultúra elismeréséért és támogatásáért dolgozott, nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is segítve.
A közlemény szerint azok a művészek, kulturális szervezők és közszolgák, akik részt vettek ebben a munkában, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek. A Fidesz jelezte, hogy kiáll az eljárással érintettek mellett, és azt követeli, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.
Mint ismert, az NKA támogatásai kapcsán a választások után robbant ki botrány, mivel a Fidesz kampányában résztvevőknek fizettek támogatásokat, alig a döntések meghozatala előtt alapított cégeket is támogatták Hankó Balázs akkori miniszter jóváhagyásával.
Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés fideszes elnöke
Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László, a Fidesz-KDNP politikusa, az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök, az érintett párttársa olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön az MTI szerint.
Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy
pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.
Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett. Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni és több időt kíván a családjával tölteni. A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.
A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.
Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában
Újabb, akár 194 millió forint értékű luxusautó, egy Ferrari tűnt fel az óbudai korrupciós botrányban érintett közétkeztetési óriás, a Hungast anyavállalatának parkolójában. A kiterjedt vesztegetési ügyben, amelynek szálai önkormányzati szerződések manipulálásához vezetnek, eddig hat politikust és két üzletembert helyeztek letartóztatásba - tudósított a hvg.hu.
Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége
A Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének tulajdonában álló Profi-Komfort Kft. újabb százmilliós értékű állami takarítási megbízást nyert el: a cég a Műcsarnok és az ELTE épületeinek takarítását végezheti.
Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte
Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot az uniós területfejlesztési programok monitoringbizottságainak éléről. A kormányfő utasította Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztert is az uniós programok minél gyorsabb végrehajtására.
Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
Pénteken az utolsó munkavállaló is távozik a Megafontól, amivel gyakorlatilag befejezi működését a Fideszhez köthető online szervezet. A tizenhat év után bekövetkező kormányváltás és a kormánypárti választási vereség miatt elapadtak a források. Ez az irodák felszámolásához és egy közel hatvan fős csoportos létszámleépítéshez vezetett, miközben a teljes korábbi kormánypárti médiagépezet is hasonló összeomláson megy keresztül - számolt be a Media1.
Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés
Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután új bejelentéseket tesz a rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón, amelyet a hétvégi, kihelyezett, többnapos kormányülés előtt tartanak. A tájékoztatón várhatóan az is kiderül, milyen témák kerülnek a kabinet hétvégi napirendjére, miközben a kormány egyszerre több, politikailag érzékeny ügyet is mozgat: a korrupcióellenes csomagot, az ügynökakták megnyitását, a közpénzek visszaszerzését és több intézményrendszeri átalakítást.
Szerdán hivatalosan is benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot.
A kormány ezzel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná, és egy új tanácsadó bizottságot hozna létre azoknak az iratoknak a felülvizsgálatára, amelyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok továbbra is titkosan tartanának. A végső döntés ugyanakkor nem a bizottságé lenne: ha a minősítő szerv fenntartaná a titkosítást, azt részletesen indokolnia kellene.
A parlament jövő hét elején újabb rendkívüli ülésen tárgyalhatja a kormány friss javaslatait:
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter június 29-re és 30-ra kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen hat törvényjavaslat kerülhet napirendre, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, az ügynökakták feltárása és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítása.
Utóbbi javaslat az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását az egészségbiztosítóhoz telepítené át a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.
A közbeszédet továbbra is a Tisztítótűz-művelet újabb és újabb részletei foglalkoztatják: a legnagyobb vitát a 17. alaptörvény-módosítás egyik eleme váltotta ki, amely 12 évben korlátozná a képviselői mandátum betöltését. A TASZ szerint ezt a részt ki kellene venni a csomagból, mert közvetlenül befolyásolná a politikai versenyt, és ilyen horderejű kérdésről nem ötnapos konzultációban, gyorsított eljárásban kellene dönteni. Magyar Péter közben arról beszélt, hogy pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a módosításról.
Szerdán újabb ügyek kerültek a hatósági és korrupcióellenes figyelem középpontjába:
- Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt, razzia volt a Semmelweis Egyetemen, ahova a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési részlege vonult ki,
- őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet a helyi önkormányzati cégnél feltárt gyanús kifizetések ügyében, miközben a sajtóhoz eljutott információk szerint akár 150–300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés is aggályos lehetett.
A Fideszhez köthető médiában is folytatódott a leépülési hullám. A Mandinernél 60 embert bocsátottak el, és megszűnik a soproni fideszes önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma is. Tanács Zoltán miniszter szerint a folyamat azt mutatja, hogy ezek a médiumok nem piaci alapon működtek, és a közpénzcsapok elzárása után gyorsan megrendült a működésük. Szerdán emellett az állami rendezvényszervező azonnali hatállyal felmondta Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, a kormány pedig jelezte: tételesen felülvizsgálja a vajdasági magyaroknak folyósított támogatások felhasználását is.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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