CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Tisza-kormány: Magyar Péterék új bejelentéseket tesznek, jön a többnapos kormányülés
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péterék új bejelentéseket tesznek, jön a többnapos kormányülés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón tesz új bejelentéseket a hétvégi kihelyezett kormányülés előtt, miközben a kabinet egyszerre több politikailag érzékeny ügyet mozgat. Szerdán benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot, a parlament pedig jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhat hat javaslatot. A Tisztítótűz-művelet keretében a legnagyobb vitát a képviselői mandátum 12 éves korlátozása váltotta ki, amelyet a TASZ szerint ki kellene venni a csomagból. Eközben razzia volt a Semmelweis Egyetemen, őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, felmondták Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, és tovább gyorsult a Fideszhez köthető médiumok leépülése.
Megosztás

Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet

Török Gábor politológus magához képest szokatlanul konkrét kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kormányának 17. alkotmánymódosítási terveivel szemben. Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az alkotmányozó többség önmagában olyan politikai fegyver, amelynek használatát formális jogi korlát alig fékezi, ezért a hatalomgyakorlás valódi mércéje az lesz, hogy a kétharmados többség mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt.

Tovább a cikkhez
Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet
Megosztás

Magyar Péter hosszú bűnlajstromot emlegetett

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában azt az üzenetet osztotta meg videójához, hogy „csak néhány példa a sok százból (ezerből?), hogy miért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt…”, melyben korrupció- és visszaélés gyanús ügyeket az előző, Orbán-kormánnyal kapcsolatban.

Megosztás

Közlekedésügyi bejelentéseket ígér délutánra Vitézy Dávid

Csütörtök délután 3 órakor tart kormányszóvivői sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök. Vitézy Dávid beruházásügyi miniszter délelőtti Facebook-posztjában közlekedési tárgyú bejelentéseket is ígért.

Megosztás

A Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik NKA-ügyben

A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap ügyében, és a rendőrség politikai utasításra jár el, amikor az NKA korábbi ügyeivel foglalkozó kormányzati tisztségviselőket vizsgálja. A párt azt állítja, hogy a korábbi nemzeti kormány a magyar kultúra elismeréséért és támogatásáért dolgozott, nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is segítve.

A közlemény szerint azok a művészek, kulturális szervezők és közszolgák, akik részt vettek ebben a munkában, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek. A Fidesz jelezte, hogy kiáll az eljárással érintettek mellett, és azt követeli, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Mint ismert, az NKA támogatásai kapcsán a választások után robbant ki botrány, mivel a Fidesz kampányában résztvevőknek fizettek támogatásokat, alig a döntések meghozatala előtt alapított cégeket is támogatták Hankó Balázs akkori miniszter jóváhagyásával.

Kapcsolódó cikkünk

Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt

Dagad az NKA-botrány, már Győrben is nyomoznak

NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért

Házkutatást tartottak a minisztériumban, elképesztő állapotokat talált a NAV

Megosztás

Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés fideszes elnöke

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László, a Fidesz-KDNP politikusa, az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök, az érintett párttársa olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön az MTI szerint.

Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy

pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.

Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett. Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni és több időt kíván a családjával tölteni. A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.

A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.

Megosztás

Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában

Újabb, akár 194 millió forint értékű luxusautó, egy Ferrari tűnt fel az óbudai korrupciós botrányban érintett közétkeztetési óriás, a Hungast anyavállalatának parkolójában. A kiterjedt vesztegetési ügyben, amelynek szálai önkormányzati szerződések manipulálásához vezetnek, eddig hat politikust és két üzletembert helyeztek letartóztatásba - tudósított a hvg.hu.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége

A Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének tulajdonában álló Profi-Komfort Kft. újabb százmilliós értékű állami takarítási megbízást nyert el: a cég a Műcsarnok és az ELTE épületeinek takarítását végezheti.

Tovább a cikkhez
Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége
Megosztás

Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot az uniós területfejlesztési programok monitoringbizottságainak éléről. A kormányfő utasította Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztert is az uniós programok minél gyorsabb végrehajtására.

Tovább a cikkhez
Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte
Megosztás

Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon

Pénteken az utolsó munkavállaló is távozik a Megafontól, amivel gyakorlatilag befejezi működését a Fideszhez köthető online szervezet. A tizenhat év után bekövetkező kormányváltás és a kormánypárti választási vereség miatt elapadtak a források. Ez az irodák felszámolásához és egy közel hatvan fős csoportos létszámleépítéshez vezetett, miközben a teljes korábbi kormánypárti médiagépezet is hasonló összeomláson megy keresztül - számolt be a Media1.

Tovább a cikkhez
Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
Megosztás

Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután új bejelentéseket tesz a rendkívüli kormányszóvivői sajtótájékoztatón, amelyet a hétvégi, kihelyezett, többnapos kormányülés előtt tartanak. A tájékoztatón várhatóan az is kiderül, milyen témák kerülnek a kabinet hétvégi napirendjére, miközben a kormány egyszerre több, politikailag érzékeny ügyet is mozgat: a korrupcióellenes csomagot, az ügynökakták megnyitását, a közpénzek visszaszerzését és több intézményrendszeri átalakítást.

Szerdán hivatalosan is benyújtották az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot.

A kormány ezzel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná, és egy új tanácsadó bizottságot hozna létre azoknak az iratoknak a felülvizsgálatára, amelyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok továbbra is titkosan tartanának. A végső döntés ugyanakkor nem a bizottságé lenne: ha a minősítő szerv fenntartaná a titkosítást, azt részletesen indokolnia kellene.

A parlament jövő hét elején újabb rendkívüli ülésen tárgyalhatja a kormány friss javaslatait:

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter június 29-re és 30-ra kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen hat törvényjavaslat kerülhet napirendre, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, az ügynökakták feltárása és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítása.

Utóbbi javaslat az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását az egészségbiztosítóhoz telepítené át a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.

A közbeszédet továbbra is a Tisztítótűz-művelet újabb és újabb részletei foglalkoztatják: a legnagyobb vitát a 17. alaptörvény-módosítás egyik eleme váltotta ki, amely 12 évben korlátozná a képviselői mandátum betöltését. A TASZ szerint ezt a részt ki kellene venni a csomagból, mert közvetlenül befolyásolná a politikai versenyt, és ilyen horderejű kérdésről nem ötnapos konzultációban, gyorsított eljárásban kellene dönteni. Magyar Péter közben arról beszélt, hogy pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a módosításról.

Szerdán újabb ügyek kerültek a hatósági és korrupcióellenes figyelem középpontjába:

  • Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt, razzia volt a Semmelweis Egyetemen, ahova a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési részlege vonult ki,
  • őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet a helyi önkormányzati cégnél feltárt gyanús kifizetések ügyében, miközben a sajtóhoz eljutott információk szerint akár 150–300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés is aggályos lehetett.

A Fideszhez köthető médiában is folytatódott a leépülési hullám. A Mandinernél 60 embert bocsátottak el, és megszűnik a soproni fideszes önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma is. Tanács Zoltán miniszter szerint a folyamat azt mutatja, hogy ezek a médiumok nem piaci alapon működtek, és a közpénzcsapok elzárása után gyorsan megrendült a működésük. Szerdán emellett az állami rendezvényszervező azonnali hatállyal felmondta Balásy Gyula cégeinek szerződéseit, a kormány pedig jelezte: tételesen felülvizsgálja a vajdasági magyaroknak folyósított támogatások felhasználását is.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Megtudtuk: rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatala járt el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility