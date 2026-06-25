Több mint egy éve vannak velünk az árrésstopok, itt az ideje megszabadulni tőlük

Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntő utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az áremelkedés üteme az idei év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul majd.
Az infláció az árréskorlátozások azonnali kivezetése esetén sem emelkedne a jegybanki cél fölé, az intézkedés hatályon kívül helyezése nem veszélyeztetné az árstabilitást
– tette hozzá. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, hogy eredetileg miért vezette be az előző kormány az intézkedést, és miért lenne itt az idő megszabadulni tőle.
Mi is az árrésstop?
Az árrésstopot a kormány 2025 tavaszán vezette be, először az alapvető élelmiszerek körében, március 17-én lépett hatályba. A kormány eredeti kommunikációja szerint az intézkedés március közepétől május végéig szólt volna, és 30 alapvető élelmiszer – például a tej, tojás, vaj, joghurt, csirkemell – árrését maximálta annak érdekében, hogy „véget vessenek az indokolatlan áremeléseknek”.
A kormány az intézkedést a családok és a nyugdíjasok védelmével, valamint az élelmiszerárak emelkedésének letörésével indokolta. A hivatalos kormányzati kommunikáció szerint 2025 februárjában az élelmiszeráremelkedés meghaladta a 7 százalékot, az önkéntes árcsökkentés pedig „nem bizonyult eredményesnek”, ezért vezették be a 30 alapvető élelmiszer-kategóriára vonatkozó 10 százalékos árrésplafont.
Ahogyan nemrég megírtuk, a kormány valójában gyakran nem a világtól, hanem a saját korábbi hibáinak következményeitől volt kénytelen megvédeni a magyar családokat. A 2022-23-as brutális, egy év alatt 44 százalékos élelmiszerinflációban ugyanis nagy szerepe volt a megroggyanó forintnak, ami külső okok mellett gazdaságpolitikai hibák sorának is köszönhető.
A konstrukció lényege az, hogy az érintett élelmiszereknél a kereskedő által alkalmazott árrés nem haladhatta meg sem a 2025 januárjában alkalmazott átlagos árrést, sem pedig a 10 százalékot. Az intézkedést a nagyobb élelmiszer-kiskereskedőkre vetették ki, akiknek 2023-os nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. Annak érdekében, hogy ne lehessen a szabályozást egyszerűen áruhiánnyal vagy készletvisszafogással kijátszani, külön készletezési előírásokat és jelentős büntetőtételeket fogadtak el.
Az eredetileg átmenetinek szánt intézkedést később többször meghosszabbították és kiterjesztették: jelenleg már 43 élelmiszer-kategóriára vonatkozik, valamint 30 drogériai termékkategóriára is bevezették némileg magasabb, 15 százalékos árréskorláttal. A folyamatos hosszabbítgatásnak az vetett véget, hogy végül idén áprilisban törölték a releváns kormányrendeletekből a hatályvesztés időpontját.
Így jutottunk el oda, hogy az eredetileg két hónapra bevezetett árrésstopok már több mint 1 éve velünk vannak.
Miért kellene egyáltalán kivezetni?
Arról gyakorlatilag gazdasági konszenzus uralkodik, hogy az árrésstopok hosszú, de már középtávon is kártékonyak, mert
- elfedik és eltorzítják a valódi piaci árjelzéseket. Ha egy kereskedő bizonyos termékeken nem érvényesítheti a beszerzési, logisztikai, bér- vagy működési költségeit, akkor ezeket a terheket más termékek áraiba építheti be, szűkítheti a választékot, visszafoghatja az akciókat. Így az intézkedés látszólag csökkenti egyes termékek árát, de közben máshol drágulást, torzított árazást és rosszabb fogyasztói élményt okozhat. Ha pedig a vállalatok mégsem építik be az intézkedés hatásait, akkor azzal romlik az eredményesség, ami hosszabb távon a piacról való kilépéshez is vezethet.
- A kisebb kereskedők jellemzően kevésbé tudják elviselni az árréskorlátozást, mint a nagyobb láncok, ezért az ilyen intézkedések a versenyt is torzíthatják.
- Az árrésstopokkal az is probléma, hogy válságintézkedésből könnyen tartós gazdaságpolitikai eszközzé válhatnak a kivezetés politikai költségei miatt, miközben nem az infláció valódi okait kezelik. Nem csökkentik az energiaimport-függőséget, nem mérséklik a szolgáltatások bérköltség-alapú drágulását, nem javítják a termelékenységet, és nem helyettesítik a kiszámítható fiskális és monetáris politikát.
A kérdés így valójában sosem az volt, hogy ki kell-e vezetni az árrésstopot, hanem az, hogy mikor.
Ehhez a mostaninál jobb időpontot nem lehet találni.
Minimális a kockázat
A magyar inflációs folyamatok 2026 közepére érdemben kedvezőbb képet mutatnak, mint amit akár néhány hónappal korábban várni lehetett. A legfrissebb adatok szerint májusban a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8 százalékra lassult az áprilisi 2,1 százalékról – az elemzői konszenzus gyorsulásra számított –, miközben havi alapon átlagosan nem változtak az árak. A maginfláció 2,0 százalékra mérséklődött, az élelmiszerek ára pedig éves alapon mindössze 0,5 százalékkal emelkedett.
Ez azt jelzi, hogy a fennmaradó árnyomás már nem elsősorban azokban a termékkörökben jelentkezik, amelyeket az árrésstopok céloznak.
Éppen ezért az árrésstopok fenntartása mellett egyre kevesebb a makrogazdasági érv: az ilyen jellegű intézkedések rendkívüli inflációs környezetben rövid távon indokolhatók lehetnek, de tartós alkalmazásuk egyre nagyobb károkhoz vezet. Ráadásul ebben az esetben még a rendkívüliség is vitatható, hiszen az élelmiszerinfláció az intézkedések bevezetésének idejére már rég maga mögött hagyta a csúcsát és elindult a normalizáció felé.
Az MNB friss Inflációs jelentése szerint a nagy élelmiszerláncok jelentős része már alkalmazkodott az intézkedéshez: az érintett cégek átlagos árrésszintje 2025-ben nem lógott ki a korábbi években megszokott sávból, vagyis a korlátozás nem változtatta meg látványosan a szektor egészének árazási szerkezetét.
Ez azért fontos, mert a kivezetés egyik fő kockázata az, hogy a kereskedők a korlátozás megszűnése után gyorsan visszaemelik az árakat. Az MNB szerint azonban nincs erős bizonyíték arra, hogy a láncokra jelentős áremelési kényszer nehezedne. A vállalatok részben a beszerzési árak újratárgyalásával, részben költségcsökkentéssel és hatékonyságjavítással alkalmazkodtak, nem pedig egyszerűen azzal, hogy más termékek árát emelték meg látványosan.
A jegybank becslése alapján az árréskorlátozás bevezetésekor látott 1,4 százalékos technikai árcsökkentő hatásnak csak körülbelül a negyede épülne vissza az árakba a kivezetés után, ráadásul fokozatosan.
Vagyis lehetne némi áremelkedés, de az MNB szerint ez jóval kisebb lenne annál, mint amekkora árcsökkentő hatása volt az intézkedés bevezetésének.
A jegybank szerint az árréskorlátozások június végi kivezetéssel számoló forgatókönyvben az éves infláció 2026-ban 2,0, 2027-ben 2,5 százalék lehetne.
Ettől még a kivezetés nem teljesen kockázatmentes. Egyes szereplők megpróbálhatnák javítani az eredményességüket áremeléssel, és a kiskereskedelemben tapasztalható oligopolisztikus piacszerkezet miatt a nagy szereplők döntései a többieket is követésre ösztönözhetik. Ezt ugyanakkor ellensúlyozhatja az élelmiszerláncok közötti erős árverseny.
Kockázat azonban mindig lesz, a kérdés csak az, hogy mekkora. A jelenlegi inflációs környezet ilyen szempontból inkább lehetőség, mint veszély. Ha az árrésstopokat akkor vezetjük ki, amikor az infláció már alacsony, az élelmiszerárak stabilak, és a következő évre vonatkozó előrejelzések is mérsékelt áremelkedést mutatnak, akkor a piac normalizálása kisebb kockázattal jár. Ha viszont a kivezetést addig halogatjuk, amíg újabb külső sokk jelenik meg, akkor a döntés politikailag és gazdaságilag is nehezebbé válik. A halogatás emellett már csak azért sem lenne kifizetődő, mert jövőre várhatóan gyorsulni fog némileg az infláció, így nem lenne túl szerencsés akkor "rátenni egy lapáttal" a drágulásra, különösen az euróbevezetési tervek figyelembevételével.
A tanulság egyszerű: a magyar infláció 2026-ban már nem indokolja a rendkívüli árkorlátozások tartós fenntartását, így ideje lenne visszatérni a normál piaci működéshez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási földrengés rázta meg a távoli országot: magyar mentőcsapat is készenlétben áll, adománygyűjtés indult
Akár több ezer halálos áldozat lehet.
Brüsszelben hónapokig fiókokban tartották, most egycsapásra megcsinálják Draghi mentőcsomagját
Belehúzott az Európai Bizottság az Európai Unió megreformálásába, csak kapkodhatjuk a fejünket.
Vitézy Dávid nekiment Karácsony Gergelynek: a Hősök tere is lehet zöld!
Szerinte ha már mindenütt feltörnék a betont, itt is érdemes.
Megjöttek a kegyetlen javaslatok: 70 évre emelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt Németországban
A kancellár is támogatja.
MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció
Az infláció az árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt.
Gazdát cserél a Váci út egyik meghatározó irodaépülete
A Wing a vevő, a K&H a finanszírozó.
Fordulat a Balatonnál: véget ért az eszeveszett ingatlandrágulás, visszatér a készpénzes luxus
Sokkal tudatosabbá és árérzékenyebbé vált a kereslet, a kínálat bővülését hozva magával.
Kifakadt az Epstein-botrányról a világ egyik leggazdagabb embere: a szexuális bűnöző zsarolást készített elő ellene
Állítólag a házasságon kívüli viszonyait használta volna fel zsarolásra.
Egy biztosítás két célra - miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a kettőt? Sokan hallják életük egy pontján: "Köss egy vegyes biztosítást, így egyszerre
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.