Több mint egy éve vannak velünk az árrésstopok, itt az ideje megszabadulni tőlük

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Ritkán van ideális pillanat egy, a lakosság számára népszerű, de egyébként a piaci viszonyokat torzító árkorlátozás kivezetésére, az árrésstop esetében mégis elérkezhettünk ehhez. Az infláció alacsony, az élelmiszerárak stabilak, az MNB pedig azt állítja: az intézkedés megszüntetése sem lökné a drágulást a jegybanki cél fölé. Mire várunk még?

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntő utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az áremelkedés üteme az idei év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul majd.

Az infláció az árréskorlátozások azonnali kivezetése esetén sem emelkedne a jegybanki cél fölé, az intézkedés hatályon kívül helyezése nem veszélyeztetné az árstabilitást

– tette hozzá. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, hogy eredetileg miért vezette be az előző kormány az intézkedést, és miért lenne itt az idő megszabadulni tőle.

Mi is az árrésstop?

Az árrésstopot a kormány 2025 tavaszán vezette be, először az alapvető élelmiszerek körében, március 17-én lépett hatályba. A kormány eredeti kommunikációja szerint az intézkedés március közepétől május végéig szólt volna, és 30 alapvető élelmiszer – például a tej, tojás, vaj, joghurt, csirkemell – árrését maximálta annak érdekében, hogy „véget vessenek az indokolatlan áremeléseknek”.

A kormány az intézkedést a családok és a nyugdíjasok védelmével, valamint az élelmiszerárak emelkedésének letörésével indokolta. A hivatalos kormányzati kommunikáció szerint 2025 februárjában az élelmiszeráremelkedés meghaladta a 7 százalékot, az önkéntes árcsökkentés pedig „nem bizonyult eredményesnek”, ezért vezették be a 30 alapvető élelmiszer-kategóriára vonatkozó 10 százalékos árrésplafont.

Ahogyan nemrég megírtuk, a kormány valójában gyakran nem a világtól, hanem a saját korábbi hibáinak következményeitől volt kénytelen megvédeni a magyar családokat. A 2022-23-as brutális, egy év alatt 44 százalékos élelmiszerinflációban ugyanis nagy szerepe volt a megroggyanó forintnak, ami külső okok mellett gazdaságpolitikai hibák sorának is köszönhető.

A konstrukció lényege az, hogy az érintett élelmiszereknél a kereskedő által alkalmazott árrés nem haladhatta meg sem a 2025 januárjában alkalmazott átlagos árrést, sem pedig a 10 százalékot. Az intézkedést a nagyobb élelmiszer-kiskereskedőkre vetették ki, akiknek 2023-os nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. Annak érdekében, hogy ne lehessen a szabályozást egyszerűen áruhiánnyal vagy készletvisszafogással kijátszani, külön készletezési előírásokat és jelentős büntetőtételeket fogadtak el.

Az eredetileg átmenetinek szánt intézkedést később többször meghosszabbították és kiterjesztették: jelenleg már 43 élelmiszer-kategóriára vonatkozik, valamint 30 drogériai termékkategóriára is bevezették némileg magasabb, 15 százalékos árréskorláttal. A folyamatos hosszabbítgatásnak az vetett véget, hogy végül idén áprilisban törölték a releváns kormányrendeletekből a hatályvesztés időpontját.

Így jutottunk el oda, hogy az eredetileg két hónapra bevezetett árrésstopok már több mint 1 éve velünk vannak.

Miért kellene egyáltalán kivezetni?

Arról gyakorlatilag gazdasági konszenzus uralkodik, hogy az árrésstopok hosszú, de már középtávon is kártékonyak, mert

elfedik és eltorzítják a valódi piaci árjelzéseket. Ha egy kereskedő bizonyos termékeken nem érvényesítheti a beszerzési, logisztikai, bér- vagy működési költségeit, akkor ezeket a terheket más termékek áraiba építheti be, szűkítheti a választékot, visszafoghatja az akciókat. Így az intézkedés látszólag csökkenti egyes termékek árát, de közben máshol drágulást, torzított árazást és rosszabb fogyasztói élményt okozhat. Ha pedig a vállalatok mégsem építik be az intézkedés hatásait, akkor azzal romlik az eredményesség, ami hosszabb távon a piacról való kilépéshez is vezethet. A kisebb kereskedők jellemzően kevésbé tudják elviselni az árréskorlátozást, mint a nagyobb láncok, ezért az ilyen intézkedések a versenyt is torzíthatják. Az árrésstopokkal az is probléma, hogy válságintézkedésből könnyen tartós gazdaságpolitikai eszközzé válhatnak a kivezetés politikai költségei miatt, miközben nem az infláció valódi okait kezelik. Nem csökkentik az energiaimport-függőséget, nem mérséklik a szolgáltatások bérköltség-alapú drágulását, nem javítják a termelékenységet, és nem helyettesítik a kiszámítható fiskális és monetáris politikát.

A kérdés így valójában sosem az volt, hogy ki kell-e vezetni az árrésstopot, hanem az, hogy mikor.

Ehhez a mostaninál jobb időpontot nem lehet találni.

Minimális a kockázat

A magyar inflációs folyamatok 2026 közepére érdemben kedvezőbb képet mutatnak, mint amit akár néhány hónappal korábban várni lehetett. A legfrissebb adatok szerint májusban a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8 százalékra lassult az áprilisi 2,1 százalékról – az elemzői konszenzus gyorsulásra számított –, miközben havi alapon átlagosan nem változtak az árak. A maginfláció 2,0 százalékra mérséklődött, az élelmiszerek ára pedig éves alapon mindössze 0,5 százalékkal emelkedett.

Ez azt jelzi, hogy a fennmaradó árnyomás már nem elsősorban azokban a termékkörökben jelentkezik, amelyeket az árrésstopok céloznak.

Éppen ezért az árrésstopok fenntartása mellett egyre kevesebb a makrogazdasági érv: az ilyen jellegű intézkedések rendkívüli inflációs környezetben rövid távon indokolhatók lehetnek, de tartós alkalmazásuk egyre nagyobb károkhoz vezet. Ráadásul ebben az esetben még a rendkívüliség is vitatható, hiszen az élelmiszerinfláció az intézkedések bevezetésének idejére már rég maga mögött hagyta a csúcsát és elindult a normalizáció felé.

Az MNB friss Inflációs jelentése szerint a nagy élelmiszerláncok jelentős része már alkalmazkodott az intézkedéshez: az érintett cégek átlagos árrésszintje 2025-ben nem lógott ki a korábbi években megszokott sávból, vagyis a korlátozás nem változtatta meg látványosan a szektor egészének árazási szerkezetét.

Nem látszódik különösebb változás az árrésekben a vállalati beszámolók alapján. Az MNB szerint ennek oka a szereplők alkalmazkodása lehet.

Ez azért fontos, mert a kivezetés egyik fő kockázata az, hogy a kereskedők a korlátozás megszűnése után gyorsan visszaemelik az árakat. Az MNB szerint azonban nincs erős bizonyíték arra, hogy a láncokra jelentős áremelési kényszer nehezedne. A vállalatok részben a beszerzési árak újratárgyalásával, részben költségcsökkentéssel és hatékonyságjavítással alkalmazkodtak, nem pedig egyszerűen azzal, hogy más termékek árát emelték meg látványosan.

A jegybank becslése alapján az árréskorlátozás bevezetésekor látott 1,4 százalékos technikai árcsökkentő hatásnak csak körülbelül a negyede épülne vissza az árakba a kivezetés után, ráadásul fokozatosan.

Vagyis lehetne némi áremelkedés, de az MNB szerint ez jóval kisebb lenne annál, mint amekkora árcsökkentő hatása volt az intézkedés bevezetésének.

A jegybank szerint az árréskorlátozások június végi kivezetéssel számoló forgatókönyvben az éves infláció 2026-ban 2,0, 2027-ben 2,5 százalék lehetne.

Ettől még a kivezetés nem teljesen kockázatmentes. Egyes szereplők megpróbálhatnák javítani az eredményességüket áremeléssel, és a kiskereskedelemben tapasztalható oligopolisztikus piacszerkezet miatt a nagy szereplők döntései a többieket is követésre ösztönözhetik. Ezt ugyanakkor ellensúlyozhatja az élelmiszerláncok közötti erős árverseny.

Kockázat azonban mindig lesz, a kérdés csak az, hogy mekkora. A jelenlegi inflációs környezet ilyen szempontból inkább lehetőség, mint veszély. Ha az árrésstopokat akkor vezetjük ki, amikor az infláció már alacsony, az élelmiszerárak stabilak, és a következő évre vonatkozó előrejelzések is mérsékelt áremelkedést mutatnak, akkor a piac normalizálása kisebb kockázattal jár. Ha viszont a kivezetést addig halogatjuk, amíg újabb külső sokk jelenik meg, akkor a döntés politikailag és gazdaságilag is nehezebbé válik. A halogatás emellett már csak azért sem lenne kifizetődő, mert jövőre várhatóan gyorsulni fog némileg az infláció, így nem lenne túl szerencsés akkor "rátenni egy lapáttal" a drágulásra, különösen az euróbevezetési tervek figyelembevételével.

A tanulság egyszerű: a magyar infláció 2026-ban már nem indokolja a rendkívüli árkorlátozások tartós fenntartását, így ideje lenne visszatérni a normál piaci működéshez.

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