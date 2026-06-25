Török Gábor: veszélyes útra lép a Tisza-kormány, amin mindent lehet, de valójában a semmibe vezet

Török Gábor politológus magához képest szokatlanul konkrét kritikát fogalmazott meg Magyar Péter kormányának 17. alkotmánymódosítási terveivel szemben. Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az alkotmányozó többség önmagában olyan politikai fegyver, amelynek használatát formális jogi korlát alig fékezi, ezért a hatalomgyakorlás valódi mércéje az lesz, hogy a kétharmados többség mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt.

Török emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormányok az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen éltek ezzel a lehetőséggel, ha a politikai akarat érvényesítéséhez erre volt szükség. A politológus szerint az alkotmányos szabályok átírása korábban szolgált zsákmányszerzési célokat, például az Alkotmánybíróság elfoglalását vagy a bírósági rendszer átalakítását, de politikai propagandacélokat is, például a migrációs vagy genderügyekben.

A Magyar-kormány mostani terve Török szerint még az Orbán-korszak alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő lenne, mert a hivatalban lévő államfő eltávolítását egy egymondatos alkotmánymódosítással oldaná meg.

A politológus azt hangsúlyozta, hogy a Tisza-kétharmad nem intézményátalakításba csomagolná a döntést, ahogy a Fidesz tette korábban a bírósági vezetőkkel, hanem egyszerűen kimondaná és jogszabállyá írná a politikai akaratát.

A bejegyzés egyik legerősebb állítása az volt, hogy

az államfő mandátumának ilyen megszakítása veszélyes precedenst teremtene.

Török szerint aki ezt megszavazza, az lényegében azt üzeni, hogy a minősített többséget semmi sem korlátozza, és kétharmaddal bármi megtehető. A politológus különösen tanulságosnak nevezte, hogy a Fidesz hatalomgyakorlásával szemben korábban kritikus szereplők most legfeljebb „érdekesnek” minősítik a megoldást, holott szerinte sokkal többről van szó.

Sulyok Tamás teljesítményét Török nem védte, sőt jelezte, hogy maga is sokat bírálta a jelenlegi államfőt, és megítélése szerint gyengén teljesít. A politológus szerint azonban a kérdés nem Sulyok személyéről szól,

hanem arról, hogy a parlamenti többség rálép-e arra az útra, amelyen ugyan formálisan mindent meg lehet tenni, de amelynek intézményi következményei hosszú távon beláthatatlanok.

Török példaként azt írta le, hogy ha Sulyok eltávolítása után a parlament valóban pártoktól független, szuverén államfőt választana, az új elnök minden későbbi konfliktusban látná maga előtt a már egyszer használt eszközt: ha szembemegy a kormánnyal, az ő mandátuma is megszakítható lehet. A politológus végül Magyar Péter saját megfogalmazására utalva azt írta, hogy a döntés valóban történelmi lesz, és később még sokat fogják emlegetni.

Címlapkép: A Tisza Párt képviselői felállva tapsolnak a szavazások végén az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-én. Középen Magyar Péter miniszterelnök, mellette jobbról Orbán Anita külügyminiszter. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt.