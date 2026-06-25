Új védelmi együttműködés jön a V4-országokkal

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter budapesti találkozón egyeztetett cseh, lengyel és szlovák kollégájával, ahol a felek a visegrádi védelmi együttműködés erősítéséről, valamint új közös katonai és védelmi ipari lépésekről állapodtak meg.

A megbeszélésen áttekintették a térség biztonsági helyzetét, egyebek mellett a keleti és déli fenyegetéseket, az illegális migrációt és az orosz–ukrán háború alakulását. A miniszter szerint stratégiai kérdésekben teljes volt az egyetértés, és közös célként jelölték meg a mielőbbi béke elérését, miközben a fegyvernyugvást követő időszakra is készülnek.

Közös gyakorlatok

A találkozó egyik eredményeként a visegrádi országok a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a nemzeti területükön rendezett katonai gyakorlatokra. A cél, hogy a fegyveres erők még jobban megismerjék egymás eljárásrendjét, és tovább erősödjön az együttműködés a kiképzések és a nemzetközi missziók során.

Védelmi együttműködés

A felek a védelmi ipari kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is megállapodtak,

különös tekintettel a drónvédelemre.

Emellett a tervek szerint a következő szlovák V4-elnökség idején a katonai titkosszolgálatok vezetői is egyeztetőasztalhoz ülnek.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a visegrádi országok a szövetségi rendszerekben is egységesen kívánnak fellépni, mert „együtt erősebb a szavunk”.

A miniszter felidézte, hogy a 2015-ös migrációs válság idején a visegrádi partnerek katonákkal és felszereléssel támogatták Magyarországot a határvédelemben. Úgy fogalmazott, ez a szolidaritás ma is a régiós együttműködés alapja, és Magyarország azon dolgozik, hogy a visegrádi védelmi partnerség ismét meghatározó szerepet töltsön be Európa biztonságában, írta a honvédelmi miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka