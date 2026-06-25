Új védelmi együttműködés jön a V4-országokkal

A megbeszélésen áttekintették a térség biztonsági helyzetét, egyebek mellett a keleti és déli fenyegetéseket, az illegális migrációt és az orosz–ukrán háború alakulását. A miniszter szerint stratégiai kérdésekben teljes volt az egyetértés, és közös célként jelölték meg a mielőbbi béke elérését, miközben a fegyvernyugvást követő időszakra is készülnek.
Közös gyakorlatok
A találkozó egyik eredményeként a visegrádi országok a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a nemzeti területükön rendezett katonai gyakorlatokra. A cél, hogy a fegyveres erők még jobban megismerjék egymás eljárásrendjét, és tovább erősödjön az együttműködés a kiképzések és a nemzetközi missziók során.
Védelmi együttműködés
A felek a védelmi ipari kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is megállapodtak,
különös tekintettel a drónvédelemre.
Emellett a tervek szerint a következő szlovák V4-elnökség idején a katonai titkosszolgálatok vezetői is egyeztetőasztalhoz ülnek.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint a visegrádi országok a szövetségi rendszerekben is egységesen kívánnak fellépni, mert „együtt erősebb a szavunk”.
A miniszter felidézte, hogy a 2015-ös migrációs válság idején a visegrádi partnerek katonákkal és felszereléssel támogatták Magyarországot a határvédelemben. Úgy fogalmazott, ez a szolidaritás ma is a régiós együttműködés alapja, és Magyarország azon dolgozik, hogy a visegrádi védelmi partnerség ismét meghatározó szerepet töltsön be Európa biztonságában, írta a honvédelmi miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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