Válaszolt az ügyészség Magyar Péternek aranykonvoj-ügyben: magas rangú vezetőkkel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel

A Legfőbb Ügyészség csütörtök kora délutáni közleményében reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására, miután a kormányfő az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárása végén azt kérte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől, hogy számoljon be az aranykonvoj-nyomozás állásáról. Az ügyészség szerint a közvélemény egy ügyként kezeli az aranykonvoj-ügyet, miközben valójában két külön nyomozás fut: az egyik pénzmosás gyanúja miatt a NAV-nál, a másik pedig az elfogás során történt esetleges visszaélések miatt az ügyészségen.
A közlemény egyik legerősebb állítása szerint a Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának álláspontja alapján egyes magas beosztású érintettek esetében már megfogalmazódott a bűncselekmény megalapozott gyanúja, miközben a nyomozó ügyészség más sorrendben végezné az eljárási cselekményeket.
Amint arról beszámoltunk: a 444 egy állítólag belső ügyészségi dokumentumra hivatkozva arról írt, hogy Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ azóta leváltott vezetője, Farkas Örs a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár és Orbán Viktor akkori miniszterelnök felelősségét vizsgálja az ügyészség.
A Legfőbb Ügyészség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett válaszában azt írta, a legfőbb ügyész többször, írásos utasításban is rögzítette, hogy az ügy minden szálát ki kell vizsgálni, függetlenül attól, kiket vagy mely szervezeteket érint.
A tájékoztatás szerint a közeljövőben érdemi eredmények várhatók, és jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik.
Magyar Péter korábban délután háromig adott határidőt a legfőbb ügyésznek, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, hol tart az aranykonvoj-ügy nyomozása, kiket hallgattak ki eddig gyanúsítottként, miért csak őket, és kiket fognak még. A kormányfő azt ígérte, ha Nagy Gábor Bálint nem számol be a fejleményekről, akkor délután három után ő maga oszt meg néhány rendelkezésére álló, szerinte „meglehetősen érdekes és fontos” információt. A Legfőbb Ügyészség a közlemény végén hangsúlyozta, hogy
az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, amelynek a kormány nem adhat utasítást.
Az ügy előzménye, hogy március 5-én a TEK kommandósai hét ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le a furgonjaikból. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint a rajtaütésen a jegyzőkönyvvel szemben csak a TEK emberei voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást, az Oscsadbank és az osztrák Raiffeisen jogászai pedig azt állították, semmi szokatlan nem volt az Ausztriából Ukrajnába tartó szállítmányban. A lefoglalt pénzt és aranyat Ukrajna május elején kapta vissza, Volodimir Zelenszkij ezt akkor Magyarország konstruktív hozzáállásaként értékelte.
A Telex korábban több forrásra hivatkozva azt írta, hogy Orbán Viktor döntött a rajtaütésről, az akció időpontja is a kormányzat felől érkezett, és a lap forrásai szerint a műveletet szakmailag semmi nem indokolta, politikai célokat szolgálhatott a választási kampány hajrájában.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
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