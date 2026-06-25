Válaszolt az ügyészség Magyar Péternek aranykonvoj-ügyben: magas rangú vezetőkkel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel

A Legfőbb Ügyészség közleményben reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására, amelyben a kormányfő az aranykonvoj-nyomozás állásáról kért beszámolót. Az ügyészség tisztázta, hogy az ügy valójában két külön nyomozásra oszlik: egy pénzmosási szál a NAV-nál, egy másik pedig az elfogás körülményeit vizsgálja az ügyészségen. A közlemény legfontosabb állítása szerint egyes magas beosztású érintettek esetében már megalapozott bűncselekmény-gyanú fogalmazódott meg, és a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik. Az ügyészség ugyanakkor leszögezte, hogy független az igazságszolgáltatásban, és a kormány nem adhat számára utasítást.

A Legfőbb Ügyészség csütörtök kora délutáni közleményében reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására, miután a kormányfő az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárása végén azt kérte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől, hogy számoljon be az aranykonvoj-nyomozás állásáról. Az ügyészség szerint a közvélemény egy ügyként kezeli az aranykonvoj-ügyet, miközben valójában két külön nyomozás fut: az egyik pénzmosás gyanúja miatt a NAV-nál, a másik pedig az elfogás során történt esetleges visszaélések miatt az ügyészségen.

A közlemény egyik legerősebb állítása szerint a Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának álláspontja alapján egyes magas beosztású érintettek esetében már megfogalmazódott a bűncselekmény megalapozott gyanúja, miközben a nyomozó ügyészség más sorrendben végezné az eljárási cselekményeket.

Amint arról beszámoltunk: a 444 egy állítólag belső ügyészségi dokumentumra hivatkozva arról írt, hogy Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ azóta leváltott vezetője, Farkas Örs a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár és Orbán Viktor akkori miniszterelnök felelősségét vizsgálja az ügyészség.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 25. Egy kiszivárgott ügyészségi irat Orbán Viktor felelősségét is felveti az ukrán aranykonvoj-ügyben

A Legfőbb Ügyészség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett válaszában azt írta, a legfőbb ügyész többször, írásos utasításban is rögzítette, hogy az ügy minden szálát ki kell vizsgálni, függetlenül attól, kiket vagy mely szervezeteket érint.

A tájékoztatás szerint a közeljövőben érdemi eredmények várhatók, és jelenleg annyi közölhető, hogy a nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik.

Magyar Péter korábban délután háromig adott határidőt a legfőbb ügyésznek, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, hol tart az aranykonvoj-ügy nyomozása, kiket hallgattak ki eddig gyanúsítottként, miért csak őket, és kiket fognak még. A kormányfő azt ígérte, ha Nagy Gábor Bálint nem számol be a fejleményekről, akkor délután három után ő maga oszt meg néhány rendelkezésére álló, szerinte „meglehetősen érdekes és fontos” információt. A Legfőbb Ügyészség a közlemény végén hangsúlyozta, hogy

az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, amelynek a kormány nem adhat utasítást.

Az ügy előzménye, hogy március 5-én a TEK kommandósai hét ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le a furgonjaikból. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint a rajtaütésen a jegyzőkönyvvel szemben csak a TEK emberei voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást, az Oscsadbank és az osztrák Raiffeisen jogászai pedig azt állították, semmi szokatlan nem volt az Ausztriából Ukrajnába tartó szállítmányban. A lefoglalt pénzt és aranyat Ukrajna május elején kapta vissza, Volodimir Zelenszkij ezt akkor Magyarország konstruktív hozzáállásaként értékelte.

A Telex korábban több forrásra hivatkozva azt írta, hogy Orbán Viktor döntött a rajtaütésről, az akció időpontja is a kormányzat felől érkezett, és a lap forrásai szerint a műveletet szakmailag semmi nem indokolta, politikai célokat szolgálhatott a választási kampány hajrájában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán