Változik egy időre a budai közlekedés: pótlóbuszok veszik át a villamosok helyét

A Villányi úton a Budaörsi útnál pályakarbantartást végeznek szombattól július 12-ig, ezért az Alkotás utcában és a Villányi úton szünetel majd a villamosközlekedés - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Közleményük szerint

a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik,

a 61-es villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között jár majd.

A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy az Alkotás utcai szakaszon alternatív utazási lehetőséget biztosítanak a 139-es, a 140-es és 140A autóbuszok, amelyek mindkét irányban megállnak a Nagyenyed utcánál a pótlóbusz megállóhelyén és a Csörsz utcánál a BAH-csomópont felé is.

Az észak-dél irányú budai utazásokhoz a társaság a fonódó hálózat párhuzamosan közlekedő 17-es, 19-es és 41-es villamosait ajánlja.

Címlapkép forrása: MTI