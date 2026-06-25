Változik egy időre a budai közlekedés: pótlóbuszok veszik át a villamosok helyét

Közleményük szerint
- a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik,
- a 61-es villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között jár majd.
A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között.
A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy az Alkotás utcai szakaszon alternatív utazási lehetőséget biztosítanak a 139-es, a 140-es és 140A autóbuszok, amelyek mindkét irányban megállnak a Nagyenyed utcánál a pótlóbusz megállóhelyén és a Csörsz utcánál a BAH-csomópont felé is.
Az észak-dél irányú budai utazásokhoz a társaság a fonódó hálózat párhuzamosan közlekedő 17-es, 19-es és 41-es villamosait ajánlja.
Címlapkép forrása: MTI
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