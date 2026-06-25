Váratlan javulás a magyar munkaerőpiacon

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A májusi adatok alapján javult a munkaerőpiaci konjunktúra a tavasz végén Magyarországon. A foglalkoztatottak és a gazdaságilag aktívak száma emelkedett, a munkanélküliség csökkent. A friss adatok arra utalnak, hogy a munkaerőpiac elmúlt időszaki gyenge számai nem csak demográfiai tényezőkre vezethetők vissza, hanem ciklikus okokra is. Ez alapján a gazdaság erősödése is belelátható a számokba, de egy hónap alapján még korai lenne megalapozottan fordulatról beszélni.

Májusban 4 millió 654 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta az előző havi 4,5%-ról 4,3%-ra csökkent. A robusztusabb, háromhavi átlagok alapján a 2026. március–májusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 640 ezer fő volt. Ez 33 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől, de rövid bázison emelkedést látunk.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezer fő dolgozott, mely 53 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer főt tett ki. A szűrt adatok alapján szintén emelkedést látunk, vagyis a javulás a hazai elsődleges munkapiaci folyamatok eredménye.

Ugyanakkor ahogy a fenti grafikonon is látszik, a májusi kedvező adatok alapján még korai lenne fordulatról vagy trendtörésről beszélni.

A KSH jelentése szerint 2026. március–májusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt.

További jó hír, hogy a munkaképes korú népesség csökkenése miatt erős determinációval rendelkező mutató, a gazdaságilag aktívak száma is emelkedni tudott - igaz, itt trendváltásra nemigen számíthatunk.

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