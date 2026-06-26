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Gazdaság

15 hektáron ég az erdő és a gabona, nagy erőkkel dolgoznak az oltáson

MTI
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Lábon álló gabona és erdősáv ég a Fejér vármegyei Kisláng és Mezőszentgyörgy között – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Azt írták,

a tűz körülbelül tizenöt hektárt érint.

A sárbogárdi hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínre tart – ismertették.

Hozzátették, az oltást két munkagép és egy vízszállító is segíti.

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