15 hektáron ég az erdő és a gabona, nagy erőkkel dolgoznak az oltáson

Lábon álló gabona és erdősáv ég a Fejér vármegyei Kisláng és Mezőszentgyörgy között – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Azt írták,

a tűz körülbelül tizenöt hektárt érint.

A sárbogárdi hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínre tart – ismertették.

Hozzátették, az oltást két munkagép és egy vízszállító is segíti.