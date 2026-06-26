15 hektáron ég az erdő és a gabona, nagy erőkkel dolgoznak az oltáson
Azt írták,
a tűz körülbelül tizenöt hektárt érint.
A sárbogárdi hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínre tart – ismertették.
Hozzátették, az oltást két munkagép és egy vízszállító is segíti.
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