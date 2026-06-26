A kánikula stressztesztjén az agyon szidott zöldátállás tartotta állva Európát

Paweł Czyzak, a széles körben elismert és hivatkozott Ember elemzőház energiaelemzője a héten publikált gyorselemzésében egyetlen mondatban sűrítette össze, ami Franciaországban éppen zajlik: a csúcskereslet 12%-kal nőtt, az árak elérték a 300 EUR/MWh-t, és egy 40 fokos kánikula stresszteszteli az ország hálózatát.
Négy egyszerű grafikonján – melyeket a linkre kattintva tekinthet meg – három, egymást erősítve felfelé húzó görbe látszik: hőmérséklet, kereslet, ár.
De ez csak a felszín. Az igazi sztori ott kezdődik, ahol az egyértelmű olvasat megáll.
A paradoxon fizikája
Egy kánikula közepén a villamosenergia-rendszer egyszerre küzd két, egymással ellentétes erővel.
Az egyik oldalon: rekord napenergia-termelés.
Franciaország most rendszeresen eléri a 20 GW-os napenergia-csúcsot a legkritikusabb déli órákban — ez a teljes, 58 GW-os csúcskereslet közel egyharmada. Czyzak ezt „jó hírként” közli, és valóban az: a napenergia napközben stabilan tartja a hálózatot, nélküle pedig az árspike nem 300 EUR/MWh-nál tetőzne, hanem lényegesen magasabban.
A másik oldalon: a nukleáris flotta szenved.
Négy blokk körülbelül 4 GW-os kiesése „környezeti okokra” hivatkozva, további hat blokknál részleges kapacitáscsökkentés — összesen akár 10 GW baseload esik ki. Czyzak finoman megjegyzi, hogy a hat közül három, „előre tervezett karbantartásként” bejelentett leállás éppen a kánikulai hétvégén debütált a rendszerjelentésekben. „Egy kicsit gyanús” — írja, diplomatikusan.
Ez nem véletlen, és nem is új: a hőerőművek és a nukleáris blokkok strukturálisan sérülékenyek szélsőséges hőmérsékleten. A hűtővíz felmelegedése csökkenti a hatásfokot, sok esetben pedig környezetvédelmi korlátok miatt le kell szabályozni a kapacitást. Pontosan akkor, amikor a legjobban kellene.
A napenergia viszont kánikulában nem szenved — sőt. A paneleket nem érdekli, hogy 38 fok van. A teljesítménycsökkenés magas hőmérsékleten valós jelenség, de messze nem kompenzálja a megnövekedett besugárzást. Az a technológia, amelyet a dekarbonizációs célok pörgettek fel, és amelynek nappali „túltermelése” szinte egész évben a hálózatüzemeltetők fejfájása, most pontosan akkor és pontosan ott termel, ahol szükség van rá.
Ez nem tervezői előrelátás. Ez fizikai és szabályozói együttállás.
A duck curve mint tükör
A 2026-os júniusi francia árgrafikonon gyönyörűen látszik az a jelenség, amelyet a szakirodalom „kacsa-görbének” (duck curve) hív. Reggel az ár emelkedik, a napenergia belép, déltől bezuhan — néha nulla közelébe, néha negatívba —, majd a késő délutáni-esti csúcsban, amikor a légkondik még pörögnek, de a nap már leáldoz, meredeken szárba szökik.
Czyzak grafikonján ez a minta napról napra felerősödik. Az olló tágul. Június közepén a napi ársáv 0–150 EUR/MWh volt, június 25-re 100–300 EUR/MWh-ra szélesedett, az átlag pedig 50%-kal nőtt.
Amit látunk, nem „hibás ár”, hanem ez a napenergia-penetráció természetes következménye tárolás nélkül. A piaci szereplők, akik azt mondják, hogy „a napenergia olcsó”, igazat mondanak. A napenergia tényleg olcsó.
Ami drága, az a „kacsa farka”: az az egy-két esti óra, amelyben a hálózatnak gyorsan kell pótolnia 10–15 GW kapacitást, miközben az egyetlen igazán rugalmas forrás — a gázturbina — szintén megnövekedett gázárral dolgozik.
A 300 EUR/MWh: pánik vagy normalitás?
Érdemes elhelyezni ezt az ártüskét a történeti koordináta-rendszerben — mert a szám önmagában félrevezető lehet.
A 300 EUR/MWh napközbeni csúcs — a villamos energiával 15 perces blokkokban kereskednek a tőzsdéken — 2026 júniusában kétségkívül magas.
De nem példa nélküli, és közel sem a 2022-es energiaválság szintje.
Akkor, 2022 augusztusában a TTF gázár elérte a 320 EUR/MWh-t — csúcs vagy mélypont, ízlés szerint — egy olyan időszakban, amelyben az európai nagykereskedelmi villamosenergia-árak hónapokon át 300–500 EUR/MWh között ingadoztak napi átlagként, nem csúcsértékként. Magyarországon a HUPX day-ahead átlagára 2022 augusztusában közel 496 EUR/MWh volt.
Az akkori drágulás mögött nem infrastruktúra-összeomlás állt: a vezetékes hálózatok, a tárolók, az LNG-terminálok és az EU-n belüli tranzitelosztás mind működtek. Ami megváltozott, az a gázellátás szerkezete volt: az Északi Áramlaton érkező nagy volumenű orosz gáz kiesett — miközben a Déli, vagyis Török Áramlat, az ukrán tranzit maradéka és az orosz LNG továbbra is folyt, csak éppen nem elegendő mennyiségben, ráadásul olyan piacon, amely pánikot árazott. A tárolótöltési verseny, a hadiállapot-prémium és a gázmarginalitás egymást erősítve hajtotta fel az árat: nem a csövek álltak le, hanem a molekulák árát lőtte fel a bizonytalanság.
Ahhoz képest a 2026-os kánikulai ártüske kezelhető, szezonális stresszeseményt tükröz. Az EU átlagos nagykereskedelmi – wholesale – ára 2025-ben 87 EUR/MWh volt, normál nyári napokon ma 60–80 EUR/MWh körül alakul.
A 300-as csúcs nem rendszermeghibásodás — az esti rugalmassághiány piaci ára, pontosan azokra az órákra kiszabva, amelyekben a napenergia már nem termel, a légkondi még pörög, és a gázturbina a margináron számlázza a hiányzó kapacitást.
A CEE-régió számára ez a kontextus különösen éles. Magyarország gázárérzékenysége a villamosenergia-piacán 22%-kal nőtt 2022-höz képest — részben azért, mert a napenergia robbanásszerű bővülése rávilágított a hálózati csatlakozási és tárolói kapacitás hiányára, és a rendszerstabilitáshoz a gáz szerepe nem csökkent úgy, ahogy azt a telepített kapacitás megkívánta volna. Ez a paradoxon — sok a napenergia, mégsem csökken a gázfüggőség — pontosan a tárolás és a rugalmasság hiányát mutatja, amit a kánikula most újra felszínre hoz.
De pontosan ebben az összehasonlításban jön elő a napenergia valódi teljesítménye. Még 2022-ben nem volt mit moderálni: az ár egész nap magas volt, mert a gáz egész nap hiányzott vagy túl drága volt. 2026-ban a napenergia napközben valóban leszorítja az árat — nulla közeli, sőt negatív órák is szerepelnek a grafikonon —, majd a kacsa farka visszacsap. A napi áringadozás szélesedik, de a napi átlag mérsékeltebb marad, mint a válságban volt. A napenergia nem oldja meg a csúcsproblémát, de kontrolláltan tartja: a rendszer nem omlik össze, csak drágán szenved egy-két esti órában.
Ez az, ami megakadályozta, hogy 2025 júliusában és 2026 júniusában blackout – vagyis teljes áramszünet – legyen Közép-Európában.
Amit a kánikula felmutat
Az elmúlt két évet összerakva három strukturális tanulságot lehet levonni:
- A napenergia és a hűtési csúcs térbeli-időbeli fedése valódi rendszerbiztonsági értéket termel, amelyet a hálózatüzemeltetők még alig áraznak be. 2025-ben Németországban a napenergia a csúcsnapokon elérte az 50 GW-ot, és ez tartotta a rendszert — miközben Franciaországban a nukleáris blokkok 17-ből 17 esetben visszaestek. Ha nincs meg a napenergia-kapacitás, a 400–470 EUR/MWh-s esti árak napközben is érvényesültek volna.
- A nukleáris flotta kánikulai sérülékenysége nem kommunikált kockázat. Az atomenergia „stabil baseload” — télen és tavasszal valóban az. Nyáron, a rendszer legkritikusabb pillanatában, a fizika törvényei szerint kénytelen visszavenni a 35–40 fokos folyóvíz mellett. Hab a tortán az immár katasztrofálisan hiányzó víz, amely értelemszerűen csökkenti a hydro termelési potenciált.
- A duck curve olló tágulása megteremti a BESS-arbitrázs üzleti logikáját, de a piaci ösztönzők még nem elégségesek a szükséges léptékű kiépítéshez. Franciaországban nincs ipari méretű akkumulátoros kapacitás, amely az esti 300 EUR/MWh-s csúcsot érdemben tompítaná. Ez a hiány — és nem a nappali napenergia „bősége” — a valódi rendszerprobléma.
Az ipari keresletoldali rugalmasság – a szaknyelvben demand response – akár azonnal mobilizálható: ha egy nagy fogyasztó dinamikus árazási szerződéssel rendelkezik, és a rendszerirányító, valamint a piac előrejelzéséből látszik, hogy 17:00 és 20:00 között az ár 300 EUR/MWh felett lesz, átszervez, leállít. Beruház, optimalizál a saját termelésére, ellátására. Ez piaci logika, nem regulációs kérdés.
A valóság azonban az, hogy az EU ipari fogyasztóinak többsége még nem így van bekötve a piacra.
A fix áras szerződések, a szabályozott tarifák és a PPA-konstrukciók nem áraznak be ilyen szintű naponbelüli – intraday – volatilitást. Hazai fronton a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), ha lassan is, de végre alakítja a hálózati csatlakozási és kiegyenlítő piaci szabályokat, hogy a napenergia bővülése miatti paradoxont és az elégtelen tárolói kapacitást kezelni tudjuk. A műszaki és árazási penetrációs küszöb, ahol ez megváltozik, két feltételhez kötött: ehhez egyrészt elegendő akkumulátoros tárolói kapacitás – BESS – kell, hogy a kiugró árkülönbségek kisimuljanak, másrészt elég sok dinamikus árazású szerződés, hogy a nagyfogyasztók valóban reagálni tudjanak az árjelzésekre. A kettő egymás nélkül nem működik.
Négy év — és amit szintén nem szabad elveszíteni
Persze lehet követelni az egész „marhaság” leépítését — ahogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök fogalmazott az ETS1 rendszerről az e heti V4-csúcson. Ezzel adnánk néhány évet Európa konvencionális iparának, beleértve a cseh miniszterelnök portfóliójában is szereplő gyárakat. De közben elveszítenénk egy olyan arbitrázslehetőséget, amelyben nem csupán különböző beszállítók, hanem valóban különböző alapanyagok és technológiák árait versenyeztethetjük egymással.
Ez a cikk nem érvel a fosszilisek azonnali vagy végleges, teljes kivezetése mellett. De megmutatja: csupán négy év alatt a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy Európa — immár legalább napközben, legalább nyáron — ne pánikoljon, ne omoljon össze, és ne legyen zsarolható egyetlen ellátási forrás által.
A napenergia és a zöldátállás ma már nem zöld ideológia. Rendszerbiztonsági tény.
Az utat messze nem jártuk végig, de már most látható, hogy csupán négy, azaz négy év alatt a technológiai fejlődés lehetővé teszi a nagyobb gazdasági és politikai függetlenedést Európa számára. Feltéve, hogy konzekvensen végigmegy rajta. Ha most letérünk róla, nemcsak a klímacéljainkat veszítjük el.
Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
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