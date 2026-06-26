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A Tisza és a Fidesz új képviselői is felvették mandátumukat a Fővárosi Közgyűlésben
Gazdaság

A Tisza és a Fidesz új képviselői is felvették mandátumukat a Fővárosi Közgyűlésben

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A nyári szünet előtti utolsó ülését tartja pénteken a Fővárosi Közgyűlés, amely mostantól ismét teljes létszámmal működhet tovább. Az országgyűlési választások miatt megüresedett mandátumok helyére a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP is kijelölte új képviselőit, akik közül hárman már le is tették esküjüket.

Teljessé vált a Fővárosi Közgyűlés létszáma, miután a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt is pótolta a parlamenti mandátumot szerzett képviselői helyére érkező új tagokat. A cserékre azért volt szükség, mert az országgyűlési képviselői és a fővárosi képviselői tisztség összeférhetetlen, így az érintetteknek le kellett mondaniuk közgyűlési mandátumukról.

  • A Tisza Párt részéről Lakos Eszter ás Kulja András,
  • a Fidesz–KDNP oldaláról pedig Papp Tibor és György Bence csatlakozik a közgyűléshez.

A pénteki ülés elején Papp Tibor, György Bence és Kulja András letették esküjüket, Lakos Eszter azonban nem volt jelen.

Lakos és Kulja jelenleg európai parlamenti képviselők, így már négy olyan képviselője van a Tiszának, akik egyszerre látnak el feladatokat Brüsszelben és Budapesten is.

Az osztott pozíciókra azért van szükség, mert a még 2024-ben felállított választási listákra a Tisza több esetben duplán jegyezte politikusait. Lakos egyúttal a Tisza EP-képviselőinek delegációvezetőjévé is vált, mióta Tarr Zoltánt hazarendelték a kulturális miniszteri pozícióra.

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Az áprilisi országgyűlési választások után összesen öt fővárosi képviselő távozott a testületből. A Tisza részéről Bujdosó Andrea korábbi (és most már parlamenti) frakcióvezető és Porcher Áron, a Fidesz–KDNP részéről Szentkirályi Alexandra korábbi frakcióvezető és Radics Béla szerzett parlamenti mandátumot, míg a Podmaniczky Mozgalom helyére korábban már Hutiray Borbála érkezett. Utóbbi Vitézy Dávidot váltotta, akit közlekedési és beruházási miniszterré neveztek ki.

A személycserékkel a közgyűlés ismét teljes, 33 fős létszámmal működhet tovább. A Tisza fővárosi frakcióját Orbán Árpád, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportját Szepesfalvy Anna vezeti, míg a Podmaniczky Mozgalom élén Gál József váltotta Vitézyt.

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