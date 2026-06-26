Aláírta Sulyok Tamás a törvényeket: megnyílhat az út 16,4 milliárd eurónyi forráshoz

Aláírta a köztársasági elnök azt a törvényt, amely utat nyithat a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott európai uniós forrás felszabadítása előtt. A Tisza-kormány javaslatára elfogadott jogszabály a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert.

Az Országgyűlés kedden nagy többséggel – 142 igen szavazattal, 39 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett – szavazta meg a csomagot, amely a péntek délutáni Magyar Közlönyben hivatalosan is megjelent. Az Európai Bizottság által visszatartott források hazahozatala a Tisza-kormány egyik legfontosabb választási ígérete volt, amelynek

teljesítését ez a jogszabály (2026. évi XVIII. törvény) hivatott megalapozni.

A törvény átfogó változásokat hoz az átláthatóság terén. Átalakítja a magántőkealapok szabályozását, megerősíti az Integritás Hatóságot, és szigorúbb követelményeket támaszt a politikusok vagyonnyilatkozataival szemben. A csomag legfajsúlyosabb eleme a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVA-k intézményének teljes felszámolása.

Megjelent a közlönyben ezen kívül az árak és kőolajkészletek szabályozását módosító törvény, amely megszünteti a korábbi üzemanyag-hatósági árszabályozását, ugyanakkor rendkívüli piaci helyzetben lehetővé teszi, hogy a miniszter újra hatósági árat vezessen be benzinre és dízelre.

Jogerőre emelkedett a politikai és gazdasági reklámokról szóló törvény, amely megtiltja a gyűlöletkeltésre alkalmas, emberi méltóságot sértő vagy kiskorúakra káros politikai reklámokat, a politikai hirdetéseket főszabály szerint kampányidőszakra korlátozza, és szigorítja a közterületi reklámeszközök településképi szabályait.

Hivatalos immár a médiaszabályozási törvény is, amely átalakítja a közmédia és a médiahatóság rendszerét, létrehozza a Független Közmédia Testületet, újraszabályozza a közszolgálati médiaszolgáltatók, az MTI, a Médiatanács, az NMHH és a Sajtóalap működését, kinevezési és finanszírozási szabályait. Az országgyűlési vizsgálóbizottságokról szóló törvény erősíti a bizottságok jogosítványait, részletesen szabályozza az adatszolgáltatási, megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettséget, bírságot és bizonyos esetekben elővezetést tesz lehetővé, valamint büntetőjogi tényállást vezet be a vizsgálóbizottság munkájának akadályozására.

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