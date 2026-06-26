Alig 15 perc is elég a bajhoz: veszélyes napok jönnek Magyarországon

Az előrejelzés szerint a
Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UV-B sugárzásra.
A legmagasabb, 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximumérték várható.
A HungaroMet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.
Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – olvasható a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Innen töltik fel a Rossmann üzleteit: megnéztük, hogyan mozog az áru a háttérben
Megmutatjuk, milyen út vezet a beszállítói kamionoktól a bolti polcokig.
Rekordközeli agrártöbblet mellett erősíti Brüsszel az ellenőrzéseket
Előnyös számok érkeztek az Európai Bizottságtól.
Döntött a kormány: nem az Alföldön, hanem Budapesten lesz az új Közlekedési Múzeum
Vitézy Dávid bejelentette: az eredetileg tervezett helyén építik meg.
Meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét? Forró krumpli került a Tisza-kormány kezébe
A fő kérdés, hogy az intézkedés valóban ösztönzi-e a gyermekvállalást.
Az egész EU-ban szigoríthatnak az ukrán menekültek státuszán: fontos kivétel kerül a szabályok közé
Dánia már meglépte a hadköteles férfiakra vonatkozó korlátozást.
Az iráni háború súlyos vesztesége után elkötelezte magát Amerika: jöhet az E-7 Wedgetail
Komoly összegeket csoportosítottak át.
Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány
Vége a tavaszi, gyorsan megbukó költségvetési tervezésnek.
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.