Eltörölné a Tisza-kormány a Budapestnek szánt segélyhiteltörvényt

Hatályon kívül helyezné a kormány azt a tavaly decemberben elfogadott törvényt, amely a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szólt – derült ki egy pénteken Kapitány István által benyújtott törvényjavaslatból.

A jogszabályt még az előző kormány fogadtatta el a parlamenttel, miután Budapest pénzügyi helyzete 2025 végére kritikussá vált, a főváros pedig azt jelezte: a hatályos államháztartási szabályok mellett nem tudja nullára zárni év végi folyószámla-hitelét.

A törvény eredeti célja a kormány szerint az volt, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén se álljanak le a fővárosi közszolgáltatások, és a fővárosi intézményekben, cégeknél dolgozók megkapják a bérüket. A konstrukció szerint a "fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzat" vagy legalább 50 százalékban fővárosi tulajdonú gazdasági társaság a Magyar Fejlesztési Banktól vehetett volna fel hitelt, kölcsönt vagy hitelkeretet a bérek kifizetésére, amihez állami garancia járt volna. A hitelhez kapcsolódó futamidőről, a kamatról és a fedezet pontos feltételeiről a kormány döntött volna a főváros nélkül nyilvános, egyedi határozatban.

A jogszabály már elfogadása előtt komoly politikai vitát váltott ki, mivel a törvény a főváros gazdálkodása fölötti erős kontrollt is lehetővé tett volna – Karácsony ennek kapcsán egyenesen a főváros "csuklóztatásáról" beszélt. A hitel igénybevétele esetén a fővárosnak konszolidált költségvetést, részletes vagyonleltárt és kétheti likviditási tervet kellett volna készítenie, ezeket pedig az MFB felé is meg kellett volna küldenie. A kifizetési igényeket egy kormányhatározatban kijelölt bizottság vizsgálta volna, amely a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és a Magyar Államkincstárt is bevonhatta volna az ellenőrzésbe.

Különösen vitatott volt az a szabály, amely szerint bizonyos esetben nemcsak a fővárosi közgyűlés vagy a főpolgármester kezdeményezhette volna a hitelszerződést. Ha a főváros nem kérte volna a segélyhitelt, de a fizetési nehézség fennállt, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági határozatban állapíthatta volna meg ezt, a hitelszerződés pedig a határozat véglegessé válásával létrejött volna a főváros vagy az érintett fővárosi cég és az MFB között.

A főváros vezetése már a törvény elfogadásakor jelezte, hogy lehetőség szerint nem kér a hitelből. Karácsony Gergely főpolgármester akkor azt mondta: a kormány előbb forrásokat von el Budapesttől, majd az így keletkező működési problémát úgy kezelné, hogy hitelt vesz fel helyettük. A főváros szerint a valódi megoldás nem egy újabb adósság felvétele, hanem a fővárosi finanszírozás tartós rendezése lett volna.

A mostani kormányzati javaslat ennek a különleges, kifejezetten Budapestre szabott hitelkonstrukciónak a jogi alapját vezetné ki. A hatályon kívül helyezés szimbolikus jelentőségű: a javaslat lényegében lezárná azt a 2025 végi konstrukciót, amelyet az előző kormány mentőövként mutatott be, a főváros vezetése viszont politikai és pénzügyi nyomásgyakorlásként értelmezett.

A lépés az új kormány és az önkormányzat közti bizalom felépítésének újabb állomása. Ezzel megszűnik még az elvi lehetősége is, hogy a kormány hitelt vegyen fel Budapest nevében a megkérdezése nélkül, emellett azt is mutatja, hogy a Magyar-kabinet a főváros pénzügyi helyzeteit nem az előző kormányhoz hasonló módszerekkel, hanem párbeszéddel akarja kezelni. Az indoklás is ez: "a törvény hatályon kívül helyezése a Fővárossal való együttműködés rendezése, a pozitív partneri együttműködés keretei megalkotása érdekében szükséges."

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