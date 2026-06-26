Fellázadtak a nacionalisták Putyin ellen: már az atomfegyverek tömeges bevetését követelik

A keményvonalasok régóta sürgetik a teljes mozgósítást, a kijevi kormánynegyed lerombolását, Volodimir Zelenszkij elnök likvidálását, valamint az európai drónüzemek elleni csapásokat,
sőt egyesek már a taktikai atomfegyverek bevetését szorgalmazzák.
Az ukrán mélységi csapások – amelyek Moszkvát, Szentpétervárt és a Krím-félszigetet érték – csak tovább fokozták ezeket a követeléseket.
Mi kell még történnie ahhoz, hogy végre komolyan harcolni kezdjünk? A háború azt jelenti, hogy minden áron győzni kell
- jelentette ki Konsztantyin Malofejev nacionalista milliárdos egy moszkvai olajfinomítót lángba borító ukrán támadás után, amely során feltette azt a kérdést, hogy miért nem vetnek be atomfegyvert, amelyet az elődeik éppen erre a célra halmoztak fel.
Más vélemények szerint Oroszországnak Irán katonai és diplomáciai taktikáját kellene alkalmaznia az Egyesült Államokkal szemben.
A több mint 650 ezer követővel rendelkező, Megszállottja a háborúnak ("Obsessed by War") elnevezésű blog a nagyobb ukrán városok bombázását és lakhatatlanná tételét sürgeti. Jurij Barancsik nacionalista blogger szerint pedig itt az ideje felhagyni az amerikai közvetítésű béketárgyalásokkal, és az ukrán államiság teljes felszámolására kell törekedni.
A Kremlhez közeli források szerint Putyin megtűri ezt a retorikát, hiszen a 26 éve épített, szigorúan ellenőrzött rendszer csúcsán áll, ahol a nacionalista bloggereknek is be kell tartaniuk bizonyos játékszabályokat. Az elemzők szerint ugyanakkor az ilyen kijelentések megnehezíthetik a döntéshozatalt, mivel feszítik a közhangulatot, és fokozzák a kiterjedtebb hadjárat iránti társadalmi várakozást.
A Kreml eddig ellenállt a tárgyalások feladását követelő hangoknak, jóllehet három magas rangú tisztviselő is azzal vádolta Washingtont, hogy nem váltotta valóra a tavalyi alaszkai Putyin–Trump-csúcson tett békejavaslatokat. Putyin a legszélsőségesebb elképzeléseket sem támogatta nyíltan, ám a védelmi minisztérium áprilisban közzétette több olyan európai üzem címét, amelyekben állítólag ukrán drónokat gyártanak, amit sokan burkolt fenyegetésként értelmeztek.
Putyin egyelőre bízik a jelenlegi stratégiában. Katonai akadémiai végzősök előtt kijelentette, hogy Oroszország közel áll a kelet-ukrajnai Kosztyantyinivka elfoglalásához a Donbász feletti ellenőrzésért folytatott offenzíva keretében. Hozzátette, hogy meglátása szerint Európában erősödnek azok a politikai erők, amelyek normalizálnák a Moszkvával fenntartott kapcsolatokat.
Forrás: Reuters
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