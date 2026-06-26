Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet

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Magyarországon az elszámoltatás iránti vágy nem pusztán politikai bosszúvágy, hanem a következmények nélküli hatalomgyakorlással szembeni társadalmi ellenérzés. A rendszerváltás óta több politikai korszak is felfedezte magának: 1990-ben a pártállami múlt, az állambiztonsági hálózatok és a privatizáció miatt, 2010-ben az MSZP–SZDSZ-kormányok ügyei miatt, 2026-ban pedig a Tisza programjában, a NER alatt felhalmozott magánvagyonok és kiszervezett közvagyonok kapcsán. A két korábbi próbálkozás nem hozta el sem a várt felelősségre vonást, sem a társadalom egy része által várt erkölcsi elégtételt, ezért a kérdés most is ugyanaz: képes lehet-e erre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal?

A következmények nélküli ország

1990 óta van egy mondat, amelyet minden politikai irányzat újra és újra felfedez magának: legyen végre elszámoltatás. Ez a gondolat minden korszakban mást jelentett. 1990-ben a diktatúra működtetőire, az állambiztonság embereire, a spontán, majd törvényi keretek között zajló privatizációra és a pártállami vagyon sorsára vonatkozott. 2010-ben a szocialista–liberális kormányok ügyeire, a korrupciógyanús beruházásokra, az állami szerződésekre, a privatizáció utolsó hullámaira és a 2006 utáni politikai felelősség kérdésére. 2026-ban pedig azokra a vagyonokra, amelyek a társadalom jelentős része szerint közpénzből, állami kiszervezésekből és politikai kapcsolatokból épültek fel, melynek következménye többek között az is volt, hogy

ez a folyamat és viszonyrendszer több üzleti szektorban is kiiktatta a valós versenyt.

Az elszámoltatás ezért Magyarországon nem egyszerűen jogi fogalom, hanem visszatérő közkívánság. Annak a tapasztalatnak a neve, hogy a hatalom közelében lenni nem kockázat, hanem üzleti modell. Hogy a döntéseknek nincs személyes következményük, a közpénznek nincs valódi gazdája, a politikai felelősség pedig legfeljebb választási vereségként jelenik meg. A veszteséget a társadalom viseli, a nyereséggel magánvagyonok híznak, a felelősség pedig elpárolog a jogi kiskapuk, elévülések, bizonyítási nehézségek és politikai alkuk között.

Az elszámoltatás ezért egyszerre ígér igazságot, rendet és erkölcsi elégtételt. Éppen ezért vonzó politikai jelszó, ugyanakkor rendkívül veszélyes is. Jogilag „lepapírozott” ügyekben nehéz büntetőjogi felelősséget bizonyítani, a politikai felelősség keresését az ellenzék rendre bosszúnak tekinti, és minden korszakban kérdéses, hogy közjogi keretek között visszaszerezhető-e az elherdáltnak tekintett vagyon.

Az elszámoltatás hiánya közben mélyen beleivódott a magyar politikai emlékezetbe. Harminchat évvel a rendszerváltás után is visszatér az ügynökakták, a privatizációs örökség, a pártállami kitüntetések és az ezekhez kötött nyugdíjak ügye. Az elszámoltatással kapcsolatos kérdéseket eddig egyszer sem sikerült megnyugtatóan rendezni,

Ezért lett Magyarország sokak szemében következmények nélküli ország.

Az első elszámoltatás – Elmaradt igazságtétel

A rendszerváltás után az első nagy elszámoltatási igény nem egyszerűen korrupciós ügyekre vagy rossz gazdasági döntésekre vonatkozott. A társadalom azt várta, hogy az új demokrácia nemcsak leváltja a régi rendszert, hanem ítéletet is mond a diktatúra működtetői, az állambiztonság emberei és besúgói felett, valamint feltárja, mi történt a pártállami és állami vagyonnal.

A pártállam nem omlott össze egyik napról a másikra, és nem tűntek el vele együtt azok a hálózatok sem, amelyek évtizedeken át működtették. Az információ, a kapcsolati tőke, a vállalati pozíciók és a gazdasági előnyök jelentős része átmenthető volt az új világba. A mezőgazdasági átalakulás nyerteseire ragadt a „zöldbáró” elnevezés, a pártvagyon sorsa pedig önmagában is az elszámoltatás egyik korai próbatétele lett (Rubicon 2025/3).

Nem véletlen, hogy a négyigenes népszavazás egyik kérdése is a pártvagyonnal való elszámolásra vonatkozott. Az Állami Számvevőszék 1992-es jelentése szerint az MSZMP 2641 ingatlannal rendelkezett, a szabad választások utánra azonban ez az állomány 365-re csökkent. A jogutód MSZP nem tudta teljeskörűen igazolni, hova kerültek az ingatlanok, több esetben egész egyszerűen pótolhatatlansági nyilatkozatokkal zárult az iratok, és így az ingatlanok keresése.

Az első nagy történelmi igazságtételi kísérlet a Zétényi–Takács-féle törvény volt. A cél az volt, hogy bizonyos, a kommunista diktatúra idején politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekmények (szabadságot és emberéletet érintő kérdések) esetében megnyíljon az út a felelősségre vonás előtt.

Göncz Árpád köztársasági elnök azonban a törvényt előzetes normakontrollra küldte, a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság pedig 1992-ben alkotmányellenesnek minősítette a megoldást. Ezzel kijelölte a rendszerváltás utáni igazságtétel legfontosabb határát, miszerint a jogállam nem használhat jogállamon kívüli eszközöket, még akkor sem, ha történelmi igazságtalanságokat akar orvosolni. A döntés jogállami szempontból következetes volt, politikailag azonban sokakban azt az érzést erősítette meg, hogy a régi rendszer emberei megússzák.

Hasonló seb maradt az állambiztonsági múlt feltárása is. A nyilvánosság azt várta, hogy kiderüljön, kik működtek együtt a politikai rendőrséggel, a törvényhozás azonban nem a teljes nyilvánosságot, hanem az átvilágítás szűkebb és jogilag szabályozott modelljét választotta. Az egyik oldal személyiségi jogokra, adatvédelemre és eljárási garanciákra hivatkozott, a másik azt látta, hogy az akták zárva maradnak, az érintettek közül sokan pedig tovább építhetik közéleti vagy gazdasági karrierjüket.

A harmadik nagy csalódás a privatizáció volt. A spontán privatizáció már a rendszerváltás előtt megindult: állami vállalatok alakultak át, vagyonelemek kerültek új szervezeti formákba, miközben a központi tulajdonosi ellenőrzés gyenge és áttekinthetetlen volt. A folyamatnak voltak gazdasági kényszerei, de a társadalmi emlékezetben leginkább az maradt meg, hogy egyesek jókor voltak jó helyen, és a közvagyon átalakulásából magánelőnyt kovácsoltak.

A privatizáció körüli indulat azért lett tartós, mert nehezen lehetett elválasztani egymástól a gazdasági szükségszerűséget, a rossz döntést, a politikai felelősséget és a büntetőjogilag is bizonyítható visszaélést. Ennek emblematikus esete lett a Tocsik-ügy, Tocsik Márta 804 millió forintos sikerdíjával.

A privatizáció szakértői és politikai világa ráadásul szorosan összekapcsolódott, és a korszak formálói közül többen is hosszú távú politikai karriert futottak be. Matolcsy György például a '80-as évek végén a Medicor átalakításával a spontán privatizáció egyik aktív kezdeményezője volt, majd a rendszerváltás után Antall József politikai államtitkára és gazdasági kabinettitkára lett. A gazdasági sokkterápiát tervező Rabár Ferenc pénzügyminiszterrel való folyamatos hadakozásába a tárcavezető 1990-ben belefáradt, és lemondott. Az őt követő Kupa Mihály pedig csak Matolcsy menesztésével párhuzamosan volt hajlandó elfogadni a megüresedett tárcát, mondhatni, az MDF-kormány Matolcsyba fáradt bele. Később Tulajdon Alapítvány Privatizációs Kutatóintézetének ügyvezető igazgatójaként folytatta munkáját, ezt követően pedig az Orbán-kormányok meghatározó nemzetgazdasági minisztere, majd a jegybank elnöke lett.

Hasonló ívet írt le Kupa Mihály is, aki a rendszerváltás előtt a Pénzügyminisztérium költségvetési és reformfőosztályát vezetve a piaci átmenet és az adóreform egyik fő kidolgozója volt, majd az Antall-kormány legsúlyosabb gazdasági minisztereként irányította a privatizációs folyamatokat, később pedig pártalapítóként és független képviselőként maradt a politikai elit tagja. Szintén jó példa a korszakok közötti átjárhatóságra Chikán Attila, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, aki elméleti szakemberként és vállalatgazdasági szakértőként vett részt a rendszerváltás gazdasági előkészítésében, majd az első Orbán-kormány gazdasági minisztereként közvetlenül is alakította a hazai gazdaságpolitikát.

Így született meg a rendszerváltás első nagy, máig ható frusztrációja: a demokrácia elhozta a politikai szabadságot, de sokak szemében nem hozta el az erkölcsi elszámolást. Ez a seb azóta sem gyógyult be: még 2026-ban is újra meg újra felszakad az ügynökaktákról, a privatizációs örökségről és a luxusnyugdíjakról szóló parlamenti vitákban.

A második kudarc: az „elmúlt nyolc év” nyomvonalán

Húsz évvel a rendszerváltás után az elszámoltatás ígérete újra központi politikai termékké vált. 2010-ben a Fidesz nemcsak kormányváltást ígért, hanem erkölcsi rendcsinálást is. Az „elmúlt nyolc év” kifejezés akkorra már politikai vádirat lett, benne voltak a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok döntései, az állami szerződések, a PPP-beruházások, a privatizációs ügyek, a BKV-botrányok, a 2006-os rendőri fellépés és az őszödi beszéd utáni morális kormányzási válság.

Ez az elszámoltatás már más természetű volt, mint az 1990 utáni igazságtétel. Itt nem egy diktatúra bűneit kellett volna kezelni, hanem demokratikusan megválasztott kormányok, állami cégek, önkormányzatok és politikai-gazdasági hálózatok döntéseit kellett volna büntetőjogilag is értékelni.

A második Orbán-kormány ezért intézményesítette az elszámoltatást. Papcsák Ferencet 2010-ben az elszámoltatási és korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Papcsák szerint a munka két iránya a konkrét ügyek vizsgálata és

a közpénzek jövőbeli felhasználására vonatkozó jogszabályi javaslatok kidolgozása volt.

Papcsák megbízatása 2010 őszén megszűnt, a posztot Budai Gyula vette át. Vele az elszámoltatás látványosabb politikai arcot kapott, sajtótájékoztatók, ügyismertetések, feljelentések és nyilvános összegzések követték egymást.

A célkeresztbe több, korábban is vitatott ügy került: a Malév és a ferihegyi reptér privatizációja, a Sukoró-ügy, a MÁV Cargo és a Mahart szerződései, a Dataplex-ügy, valamint az MSZP korábbi székházának eladása. Ezek a jobboldali közvélemény számára nem elszigetelt történetek voltak, hanem egy korruptan működő rendszer bizonyítékai.

A korszak két emblematikus ügye a 2006-os rendőri fellépés vizsgálata és a Sukoró-ügy volt. Előbbi politikai-jogállami kérdésként jelent meg, a Balsai István által jegyzett jelentés felvetette Gyurcsány Ferenc politikai és jogi felelősségének vizsgálatát. A Sukoró-ügyben a volt miniszterelnököt hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki, az ügyészség szerint pedig megalapozott volt a gyanú. A politikai tét mindkét esetben világos volt, de egyikből sem lett olyan büntetőjogi következmény, amely igazolta volna a választói várakozásokat.

Budai Gyula később sikeresnek nevezte az elszámoltatást. Saját mérlege szerint 1442 ügyet vizsgáltak, 110 esetben készült nyilvános összegzés, 61 feljelentés született, 30 ügyben még nyomozás folyt, 7 ügyben pedig vádemelés történt. A számok ugyanakkor a politikai ígéret és a jogi valóság közötti távolságot mutatták,

több mint ezer ügyből néhány tucat feljelentés, és azok közül is kevés vádemelés lett.

A 2010-es elszámoltatás ezért tanulságos félkudarc volt. Voltak vizsgálatok, feljelentések, perek és ítéletek is, de nem teljesült az az erkölcsi ígéret, hogy az „elmúlt nyolc év” vezető politikai felelősei tömegesen bíróság előtt felelnek. Az ellenzék vendettát kiáltott, a kormánypárt az előző korszak visszaéléseiről beszélt, az elszámoltatás vitája pedig egyre inkább politikai, nem jogi térben zajlott. Tanulságos, hogy még kétharmados hatalommal, állami apparátussal és külön kormánybiztossal sem könnyű politikai vádból bíróság előtt is megálló következményt csinálni.

A harmadik ígéret – Nem leszünk következmények nélküli ország

2026-ban az elszámoltatás ígérete harmadszor is nagy politikai erővel tért vissza. Ezúttal már nem a pártállami múlttal és nem az „elmúlt nyolc évvel” szemben, hanem a NER tizenhat évének vádjaival: a közpénzből felépített magánvagyonokkal, az állami megrendelésekből kinőtt gazdasági birodalmakkal, a magántőkealapokkal, alapítványokkal, kastélyokkal, részvénycsomagokkal és kiszervezett közvagyonnal szemben.

A Tisztítótűz-művelet célja egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb elem a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

- jellemezte Magyar Péter miniszterelnök az elszámoltatás felépülését.

A Tisza ígérete annyiban újszerű, hogy nemcsak büntetőjogi felelősségre vonásról beszél, hanem vagyonvisszaszerzésről is. Ez azt feltételezi, hogy a politikai állításból jogilag bizonyítható ügyet lehet csinálni, és hogy a jogellenesen megszerzett vagyon legalább részben visszaszerezhető, erre Magyar Péter is utalt minisztelnöki felszólalásában, ahol az Orbán-kormányt végig az olasz Cosa Nostra maffiához, az NVVH-t pedig az ellenük vizsgálódó, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino bírókhoz hasonlította.

1991-ben az olasz állam mindössze két vállalatot és négy ingatlant foglalt le a maffiától. 2019-ben már 351 vállalatot és 651 ingatlant

- sorolta a statisztikákat a magyar miniszterelnök, párhuzamot vonva az akadozó magyar eljárásokkal.

Az új elszámoltatásról szóló történet egyik kulcsszereplője Ruff Bálint lett. A korábbi politikai tanácsadó és Partizán-műsorvezető a választás után a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra került, vagyis a kormányzati központnak az élére. Ruff azért is fontos szereplő, mert már közéleti megszólalásaiban is az elszámoltathatóság hiányát és a következmények nélküli ország problémáját tette egyik fő témájává.

Ruff első megszólalásaiban két azonnali ügyet emelt ki: az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. A kettő együtt szimbolikusan is összekapcsolta az 1990 óta húzódó múltfeltárást a 2026-os vagyonvisszaszerzési ígérettel.

Bár az eredeti ígéretek szerint a hivatal már nyáron megkezdte volna működését, végül a Tisza-kormány úgy döntött, hogy a javaslatot előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják, és a hivatal felállása legkorábban szeptemberre csúszhat.

A 2026-os ígéret legfontosabb dilemmája ezért ugyanaz, mint 1990-ben és 2010-ben volt: hogyan lehet a társadalmi igazságérzetből jogállami cselekvést csinálni. A közvélemény gyors elszámoltatást vár, a büntetőjog azonban bizonyítékot, eljárási garanciákat, jogszerűen megszerzett adatokat és bíróság előtt is megálló állításokat követel.

A maffia csápjainak levágásához minden területen a lehető leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárnunk. Legyen szó pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, oligarchákról vagy éppen politikus bűnözőkről

- sorolta Magyar Péter a beszédében.

Ebben áll Ruff Bálint és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal valódi próbája is. Ha képes lesz bizonyítékokra, független eljárásokra és átlátható jogi munkára építeni, akkor először nyílhat esély arra, hogy az elszámoltatás ne csak kampányígéret, hanem intézményi gyakorlat legyen.

Milyen lesz az új hivatal?

A társadalmi egyeztetésre küldött javaslat alapján a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal jóval több lenne egy ellenőrző vagy tanácsadó szervnél. Az NVVH egyszerre kapna közpénzügyi, vizsgálati, adatgyűjtési, vagyonvédelmi és bizonyos büntetőeljárási jogosítványokat.

A hivatal létét az Alaptörvény is rögzítené, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése lenne. A javaslat független szervként határozná meg az NVVH-t, amely az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, közvádlóként és az állam büntetőigényének érvényesítőjeként is eljárhatna.

Ez azt jelentené, hogy a hivatal nem csupán jelentéseket készíthetne vagy más hatóságok eljárását kezdeményezhetné, hanem bizonyos ügyekben közvetlenül is részt vehetne a büntetőeljárásokban, nyomozással összefüggő jogokat gyakorolhatna, vádat emelhetne és vádat képviselhetne a bíróság előtt.

Az NVVH önálló központi költségvetési szervként működne. Költségvetése külön fejezetként jelenne meg a központi költségvetésben, saját maga állítaná össze költségvetési javaslatát és beszámolóját, a kormány pedig ezeket változtatás nélkül terjesztené az Országgyűlés elé. Forrásait csak a hivatal hozzájárulásával lehetne csökkenteni. Magyar Péter szerint az NVVH éves fenntartása mintegy 10 milliárd forintba kerülne, amelyre a források egy részét (6 milliárd forintot) a korábbi Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetésének átcsoportosításából teremtenék meg.

A hivatal függetlenségét a javaslat külön is hangsúlyozza. Az NVVH, annak elnöke, elnökhelyettesei és személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lenne alárendelve, feladatkörükben nem utasíthatná őket sem más személy, sem más szerv. A hivatal számára feladatot csak törvény írhatna elő.

Az NVVH élén elnök állna, munkáját négy elnökhelyettes segítené: egy közpénzügyi, egy nyomozati, egy vádemelési és egy fellebbviteli elnökhelyettes. Őket az Országgyűlés választaná meg kétharmados többséggel, hat évre, újraválasztási lehetőség nélkül. Megbízatásuk a megválasztásukat követő napon kezdődne, kivéve, ha az Országgyűlés későbbi időpontot jelöl ki.

A vezetőkre szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznának, csakúgy, mint a nemrégiben benyújtott új médiatörvény szabályozásánál. Nem lehetne vezető például az, aki a jelölését megelőző hat évben országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselő, polgármester, kormánytag, politikai vezető, kormánybiztos, miniszterelnöki vagy miniszteri biztos volt, párttisztséget viselt, párt alkalmazásában állt, vagy olyan érdekeltséggel rendelkezett, amely veszélyeztethetné a hivatal függetlenségébe vetett közbizalmat. Az elnöki tisztséghez felsőfokú jogi, gazdasági, államtudományi, politikatudományi, közigazgatási vagy más társadalomtudományi végzettségre, valamint legalább tizenöt év szakmai gyakorlatra lenne szükség. Tudományos fokozat esetén tíz év kiemelkedő szakmai gyakorlat is elegendő lenne. A közpénzügyi elnökhelyettesnél adó- vagy vámhatósági tapasztalatot, a nyomozati, vádemelési és fellebbviteli elnökhelyetteseknél ügyészi hátteret írna elő a javaslat.

A vezetők integritási és vagyonnyilatkozatot tennének, és jelezniük kellene minden olyan személyes, gazdasági, politikai vagy családi érdekeltséget, amely összeférhetetlenséget okozhat. Más keresőtevékenységet főszabály szerint nem végezhetnének, kivéve a tudományos, oktatói, művészeti, szerkesztői vagy szerzői jogi védelem alá eső szellemi tevékenységet.

Ha az elnök akadályoztatva lenne, vagy megszűnne a jogviszonya, az új elnök megválasztásáig a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt elnökhelyettes gyakorolná az elnöki jogköröket. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása megszűnhet még a 70. életév betöltésével, lemondással, összeférhetetlenség megállapításával, felmentéssel, megfosztással vagy halállal.

A felmentéshez vagy megfosztáshoz (egyéb feltételeken túl) az Országgyűlés kétharmados többsége kellene.

A hivatal szakemberállományánál fontos, hogy az ügyészségről érkező beosztottakat a legfőbb ügyésztől kell a hivatal vezetőjének kikérnie, és a munkáltatói jogok is átkerülnének az NVVH-hoz. A rendvédelmi szervek, vagy a NAV hivatalos szolgálati jogviszonyban álló tagja, valamint ügyvédek csak a hivatalos szolgálati jogviszony felfüggesztésével párhuzamosan kerülhetnének a hivatalba.

Magyar Péter ígérete szerint nem lesz egy hatalmas szervezet, sőt, a meglévő ügyészségi, rendvédelmi és NAV-os szakembergárda kerül át az intézmény alá.

Mit vizsgálhatna az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal?

A javaslat szélesen határozná meg a közvagyon fogalmát. Nemcsak a jelenlegi állami és önkormányzati vagyonelemeket sorolná ide, hanem azokat az eszközöket, pénzügyi forrásokat, részesedéseket és vagyoni értékű jogokat is, amelyek korábban kerültek ki állami vagy önkormányzati körből.

Külön nevesítené a Magyar Nemzeti Bankhoz, az MNB befolyása alatt álló gazdasági társaságokhoz, valamint az MNB által vagy közreműködésével létrehozott alapítványokhoz kapcsolódó vagyonelemeket is. Ehhez kapcsolódhat, hogy az Alaptörvény-módosítás eltörölné a közpénz jelenlegi, szűkített alkotmányos definícióját.

Az NVVH egyik alapfeladata a közvagyon felhasználásával összefüggő kockázatok feltárása és elemzése lenne. Vizsgálhatná az állami és önkormányzati döntésekhez, közbeszerzésekhez, támogatásokhoz, koncessziókhoz, állami vagy önkormányzati cégekhez, közfeladat-finanszírozáshoz és uniós forrásokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatokat.

A hivatal nemcsak azt nézhetné, hogy egy ügylet papíron szabályos volt-e, hanem azt is, merre mozogtak a pénzek, milyen szerződéses láncokon haladtak keresztül, kik voltak a tényleges tulajdonosok, és milyen gazdasági összefüggések álltak az ügy mögött.

A tervezet külön kezeli a kockázatértékelést és a közvagyonvédelmi vizsgálatot. A kockázatértékelés még nem lenne hatósági eljárás, nem állapíthatna meg jogsértést vagy felelősséget, és önmagában nem szolgálhatna szankció alapjául. Arra szolgálna, hogy a hivatal azonosítsa az egyedi vagy rendszerszintű kockázatokat.

Ha ezek alapján indokoltnak látja, az NVVH közvagyonvédelmi vizsgálatot indíthatna. Ez indulhatna hivatalból, bejelentés, panasz vagy más szerv jelzése alapján. A vizsgálatot főszabály szerint hat hónapon belül kellene lezárni, de összetett ügyekben legfeljebb másfél évig is tarthatna.

A hivatal ellenőrizhetné a központi és önkormányzati költségvetési szerveket, az állami vagy önkormányzati tulajdonú - illetve korábban ilyen tulajdonban álló - gazdasági társaságokat, a közpénzből vagy uniós forrásból támogatott projekteket, valamint a közfeladatot ellátó vagy közvagyont kezelő szervezeteket.

A hivatal vizsgálódhatna a megrendelőknél, a szerződő feleknél, az alvállalkozóknál, a teljesítésben közreműködőknél, tőkealapoknál, hitelezőknél vagy koncessziós jogosultaknál is.

Vagyis végigkövethetné a közpénz és a vagyon útját a teljes szerződéses láncon.

Ilyen vizsgálati eset lehet, amelyet Magyar Péter is említett sajtótájékoztatóján, a "feltűnő értékaránytalánság".

Hogyha Tiborcz Istvántól 300 milliárdért vettek meg mondjuk egy 50 milliárd értékű ingatlanépületet, az nyilván feltűnő értékaránytalanság. Ilyenkor a hivatal kérheti a szerződés semmissé nyilvánítását bíróságoktól.

- szemléltette a példát a miniszterelnök.

Az állami felügyelet ügye

Külön szabály vonatkozna az úgynevezett közpénzfüggő cégekre. Ha egy gazdasági szereplő és kapcsolt cégei együttes nettó árbevételének legalább 75 százaléka az elmúlt öt év valamelyikében közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból származott, erről a NAV-nak értesítenie kellene az NVVH-t. A hivatalnak ilyen esetben hivatalból vizsgálatot kellene indítania.

Ha a vizsgálat során felmerülne a közvagyon további sérelmének veszélye, az NVVH az érintett céget vagy kapcsolt vállalkozását magyar állami felügyelet alá vonhatná. A közpénzügyi elnökhelyettes akár vezető tisztségviselőt is visszahívhatna, új vezetőt nevezhetne ki, korlátozhatná a képviseleti jogot, felmondhatna szerződéseket, és utasításokat adhatna a vállalat gazdálkodásával kapcsolatban.

A vizsgálatok során az NVVH kiterjedt adatgyűjtési jogosítványokat kapna. Iratokat, elektronikus adatállományokat és nyilvántartási adatokat kérhetne be, iratokba tekinthetne be, másolatot készíthetne, nyilatkozatot kérhetne, helyszíni vizsgálatot tarthatna, elektronikus adatokat menthetne le, és különböző nyilvántartások adatait kapcsolhatná össze.

Az adatszolgáltatást főszabály szerint nyolc napon belül kellene teljesíteni, sürgős esetben azonban a hivatal legalább háromnapos határidőt is előírhatna. Helyszíni vizsgálatnál az NVVH beléphetne irodákba, irattárakba, ügyfélterekbe, szerverhelyiségekbe, raktárakba és más, nem lakás céljára szolgáló helyiségekbe.

Az adatbekérésnek önmagában az sem lenne akadálya, ha az érintett adat üzleti, bank- vagy adótitkot tartalmaz. A védekezés céljából készült iratokra és az ügyvédi titokra ugyanakkor külön garanciák vonatkoznának.

A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogy az NVVH bizonyos ügyekben büntetőeljárási szereplőként is felléphetne. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, és az ügy a hivatal hatáskörébe tartozik, az NVVH maga is megindíthatná a büntetőeljárást. Más esetekben feljelentést tehetne, illetve vagyonbiztosítási intézkedéseket kezdeményezhetne.

A hivatal saját hatáskörében nyomozhatna, felügyelhetné a felderítés törvényességét, irányíthatná a vizsgálatot, előkészítő eljárást folytathatna, vádat emelhetne, a bíróság előtt képviselhetné a vádat, és jogorvoslatokat is előterjeszthetne.

Saját hatáskörbe vonás esetén országos illetékességgel járhatna el, amely döntés ellen külön jogorvoslatnak nem lenne helye.

Emellett más intézményi eljárásokba is bekapcsolódhatna: kezdeményezhetne közbeszerzési, adóhatósági, közigazgatási, felügyeleti vagy bírósági eljárásokat, közérdekű keresetet indíthatna, és a pénzmosás elleni rendszerből is kaphatna operatív elemzéseket.

A javaslat adatvédelmi és eljárási garanciákat is tartalmaz. A hivatal csak a feladatához szükséges és az elérni kívánt céllal arányos mértékben kezelhetne adatokat. A védett iratokat elkülönítetten, jogosultsági alapon és naplózott módon kellene kezelni, a nyilvánosságot pedig nem tájékoztathatná olyan adatokról, amelyek folyamatban lévő vizsgálatot, büntetőeljárást vagy védett adatot sértenének.

A hivatalnak évente nyilvános beszámolót kellene készítenie az Országgyűlés számára. Ebben ismertetnie kellene a lefolytatott eljárások számát, típusát és eredményét, a feljelentéseket, eljáráskezdeményezéseket és azokat az eseteket is, amikor nem indított büntetőeljárást.

Elszámoltatás vagy szuperügyészség?

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal terve éppen attól különbözik a korábbi elszámoltatási kísérletektől, hogy nem pusztán politikai akaratot, hanem önálló jogi intézményt rendelne az elszámoltatás mellé.

1990 után a történelmi igazságtétel legnagyobb akadálya az volt, hogy a jogállami átmenet nem engedett visszamenőleges, politikailag motivált büntetőjogi megoldásokat. 2010 után pedig az derült ki, hogy a kormánybiztosi modell látványos politikai eszköz lehet, de önmagában kevés ahhoz, hogy a politikai vádból bíróság előtt is megálló jogi következmény legyen.

A mostani javaslat viszont olyan hivatalt kíván létrehozni, amely a közvagyonvédelmi vizsgálattól bizonyos büntetőeljárási jogosítványokig maga is végigvihetne ügyeket.

Vagyis az NVVH nemcsak politikai, hanem jogi szerepet is kapna.



Ebben az értelemben a hivatal közelebb állna egy ügyészségi szereplőhöz, mint egy klasszikus ellenőrző hatósághoz. Mégsem lenne teljes értelemben vett szuperügyészség, hiszen kifejezetten közvagyonvédelmi ügyekre szabott, részben ügyészségi jellegű intézményként működne. Nem venné át az ügyészség teljes feladatkörét, de a hatáskörébe tartozó ügyekben olyan jogokat kapna, amelyek eddig alapvetően az ügyészi rendszerhez kapcsolódtak.

Ez egyszerre növelheti az elszámoltatás esélyét és az intézményi konfliktusok kockázatát.

Az NVVH akkor lehet valódi előrelépés, ha képes jobb intézményi kapacitást teremteni a közvagyonvesztések feltárásához. Ezek az ügyek ugyanis jellemzően nem egyszerű lopási történetek. Szerződéses láncok, alvállalkozói struktúrák, magántőkealapok, alapítványok, koncessziók, állami megrendelések, hitelviszonyok és tulajdonosi áttételek hálózatában kell bizonyítani, hogy mi volt jogszerűtlen, ki döntött róla, ki gazdagodott belőle, és visszaszerezhető-e a vagyon.

Ebből a szempontból az egyik legerősebb pont, hogy a hivatal vizsgálhatná az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, ideértve a szolgáltatásokat is, valamint az ezekhez kapcsolódó szerződéses láncokat. Ez azt jelenti, hogy az NVVH nem állna meg az első állami megrendelésnél, hanem elvileg követhetné a pénz útját a megrendelőtől a vállalkozón, alvállalkozón, tőkealapon, hitelezőn vagy koncessziós szereplőn keresztül egészen addig, ahol a közvagyonból magánvagyon keletkezett.

Ehhez kapcsolódik a Tisza-kormány külön átláthatósági csomagja is, amely a zártkörű befektetési alapok, köztük a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak és végső haszonszerzőinek feltárását szigorítaná, részben visszamenőleges adatszolgáltatással. A két törvényt együtt értelmezve a magántőkealapok így nemcsak az átláthatósági szabályozás, hanem várhatóan az NVVH vizsgálati logikájának is központi célterületei lesznek.

A közpénzfüggő cégekre vonatkozó szabály szintén ebbe az irányba mutat. Ha egy cég bevételének döntő része közbeszerzésekből vagy koncessziókból származott, a hivatalnak hivatalból vizsgálatot kellene indítania. Ez pontosan azokat a vállalatokat célozza, amelyek bevétele jórészt állami megrendelésekből állt.

Az állami felügyelet alá vonás lehetősége ugyanakkor politikai kockázattal járhat. A vezető tisztségviselők visszahívása, új vezetők kinevezése, szerződések felmondása vagy a képviseleti jog korlátozása rendkívül erős beavatkozás egy gazdasági társaság működésébe. Ha ezek a jogosítványok valóban bizonyított közvagyonvédelmi kockázatokhoz kötődnek, akkor viszont hatékony eszközök lehetnek.

A vezetők megválasztásának szabályai szintén kettős képet mutatnak. A kétharmados parlamenti választás, a hatéves mandátum, az újraválasztás tilalma és az összeférhetetlenségi szabályok mind a függetlenséget próbálják erősíteni. Ugyanakkor az, hogy az intézmény vezetőit egyszerre választaná meg az Országgyűlés, politikai kockázatot is hordoz, hiszen, ha mindannyiuk mandátuma egyszerre jár le, egy nem kétharmados felhatalmazással rendelkező parlament könnyedén akadályozhatja új tisztségviselők kinevezését, és így ellehetetleníti a hivatal működését. Ez különösen azért kényes, mert a hivatalnak éppen az lenne a feladata, hogy politikai ciklusokon átívelő ügyeket vizsgáljon.

Hasonlóan érzékeny a mandátum kezdetére vonatkozó szabály is. A vezetők megbízatása főszabály szerint a megválasztásukat követő napon kezdődne, de az Országgyűlés későbbi időpontot is kijelölhetne. A kérdés az, hogy ez pusztán a zökkenőmentes átmenetet szolgálja-e, vagy lehetőséget ad arra is, hogy a parlamenti többség politikailag kedvező időpontra igazítsa a vezetői mandátumok kezdetét és végét. Ez így, időbeli korlát nélkül azt is eredményezheti, hogy egy kormányzat „előre menekül”, és kijelöli a következő időszak hivatalnokait is.

A harmadik próba

Az 1990-es és a 2010-es kísérletek közös tanulsága, hogy a társadalmi igazságérzet önmagában nem elég. 1990-ben a jogállami korlátok állítottak falat a történelmi/politikai igazságtétel elé, 2010-ben pedig az látszott, hogy a politikai vádból csak ritkán lesz bíróság előtt is megálló felelősség. A 2026-os modell akkor lehet sikeresebb, ha nem a jogállami korlátok megkerülésére, hanem azok között működő, bizonyítékokra épülő intézményi munkára épít.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ezért egyszerre lehet a magyar elszámoltatási vágy eddigi legerősebb intézményi válasza és a jogállami önkorlátozás legnagyobb próbája is. Erősebb lenne, mint a korábbi kormánybiztosi modellek, mert nemcsak feltárna, hanem bizonyos ügyekben eljárna, vádat képviselne és vagyonvédelmi intézkedéseket kezdeményezne. De éppen ezért nagyobb is rajta a teher: bizonyítania kellene, hogy nem politikai bosszúintézmény, hanem a közvagyon védelmére létrehozott, szabályokhoz kötött jogi szereplő.

A kérdés végül ugyanaz marad, mint 1990-ben és 2010-ben: lehet-e a következmények nélküli országban valódi következményeket teremteni úgy, hogy közben nem sérül a jogállam.

Az NVVH erre az eddigi legerősebb válaszkísérlet lenne.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert