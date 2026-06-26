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Hét főispánt nevezett ki Magyar Péter
Gazdaság

Hét főispánt nevezett ki Magyar Péter

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Új vezetők kerülnek több vármegye kormányhivatalának élére is hétfőtől, a szükséges kinevezések pénteken jelentek meg a Magyar Közlönyben.

A miniszterelnök 49/2026. (VI. 26.) ME határozata értelmében

  • Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt és
  • Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt

vezető főispánná 2026. június 29-ei hatállyal nevezte ki Magyar Péter.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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