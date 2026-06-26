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Hiába a Meloni–Trump-szakadás, az olaszok is kényszert éreznek becsatlakozni a kritikus amerikai projektbe
Gazdaság

Hiába a Meloni–Trump-szakadás, az olaszok is kényszert éreznek becsatlakozni a kritikus amerikai projektbe

Portfolio
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Olaszország is csatlakozik a mesterségesintelligencia-ellátási láncok biztonságát célzó, amerikai vezetésű Pax Silica kezdeményezéshez, annak ellenére, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között a napokban nyilvános nézeteltérés alakult ki. A lépést az olasz külügyminisztérium egyik magas rangú tisztségviselője is megerősítette.

Armando Varricchio olasz diplomatat a Corriere della Sera című lap pénteki számában fejtette ki, hogy Antonio Tajani külügyminiszter és amerikai kollégája Marco Rubio a lehető leghamarabb aláírja a kétoldalú szándéknyilatkozatot. A nagykövet szerint a megállapodás olyan politikai alapot teremt, amellyel a felek kifejezhetik szándékukat a korábban átmenetileg megszakadt együttműködés folytatására.

A Pax Silica az amerikai külügyminisztérium által életre hívott kezdeményezés, amelynek célja a szövetséges országok összefogása a mesterséges intelligenciához kapcsolódó ellátási láncok védelme érdekében. A program rendkívül széles területet fed le

az energiaszektortól és a kritikus fontosságú nyersanyagoktól kezdve a csúcstechnológiás gyártáson át egészen az MI-modellek fejlesztéséig.

Az Európai Bizottság csütörtökön, míg Hollandia a hét elején csatlakozott a kezdeményezéshez.

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Varricchio, aki Olaszország innovációért felelős különmegbízottjaként tevékenykedik, megfigyelőként vett részt a csütörtöki washingtoni csúcstalálkozón. Itt többek között Nagy-Britannia, Németország, Japán, India és Dél-Korea képviselőivel közösen írt alá egy, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló nyilatkozatot.

Róma eredetileg hétfőn, Miamiban csatlakozott volna hivatalosan is a szövetséghez, ám Tajani külügyminiszter lemondta az utazást, miután Meloni és Trump között nyílt konfliktus robbant ki a G7 találkozón. A feszültséget az váltotta ki, hogy az amerikai elnök bírálta Olaszországot, amiért szerinte nem nyújt elegendő támogatást az iráni konfliktusban.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

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