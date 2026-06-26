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Gazdaság

Innen töltik fel a Rossmann üzleteit: megnéztük, hogyan mozog az áru a háttérben

Portfolio
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Több mint 260 magyarországi üzlet feltöltése dől el a Rossmann új üllői logisztikai központjában, ahol az áru ládákba rendezve, szállítópályákon, szortírozón és többszintes komissiózó rendszeren halad végig. A 20 milliárd forintos beruházás nagyobb kapacitást, gyorsabb árumozgást és pontosabb raktári működést ad a drogérialáncnak, miközben az online rendelések kiszolgálásában is fontos szerepet kap. Videónkban megmutatjuk, milyen út vezet a beszállítói kamionoktól a bolti polcokig.

A drogériapiacon a logisztika egyre közvetlenebbül hat arra, mit talál meg a vásárló a polcokon. A készletezés, az online rendelések kezelése, az üzletek gyors kiszolgálása és a raktári pontosság ma már ugyanúgy versenytényező, mint a bolti elhelyezkedés vagy a termékkínálat. Az új üllői logisztikai központ ezt a háttérmunkát erősíti meg nagyobb kapacitással, gyorsabb árumozgással és pontosabb raktári folyamatokkal.

A Rossmann Magyarország több mint 260 üzlettel van jelen a hazai piacon, és a vállalat további boltnyitásokkal számol. Egy ekkora hálózatnál különösen összetett feladat a drogérialánc működtetése, mivel sokféle termékkategóriát kell kezelni a kozmetikumoktól a háztartási cikkeken át a szezonális és akciós termékekig. A fejlesztés időzítését az online értékesítés és a bolti átvétel erősödése is indokolja. Az online kínálat bővülése és a Click & Collect szolgáltatás nagyobb szerepe pontosabb készletinformációt, gyorsabb árukezelést és rugalmasabb raktári működést igényel. Minél pontosabban látszik, hol van az áru, milyen készlet áll rendelkezésre, és melyik üzletbe vagy rendeléshez kell eljutnia, annál kiszámíthatóbbá válik a bolti és az online kiszolgálás is.

A cikk megjelenését a Rossmann Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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