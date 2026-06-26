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Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány
Gazdaság

Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány

Portfolio
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A kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket ezt követően a nyilvánossággal is megosztanak – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a cél a 2026-os költségvetés reális alapokra helyezése és átdolgozott formában történő benyújtása augusztus végéig, míg a jövő évi büdzsét valós és konzervatív feltételezések mellett október végén terjesztik be. Kármán szakítani kíván a tavaszi költségvetés-készítés gyakorlatával, ami szerinte hozzájárult a számok elszakadásához a valóságtól.

A kormány hivatalba lépésekor ígéretet tett a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatára – ez a munka a végéhez közeledik, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg részletesen a vizsgálat eredményeit, ezt követően pedig a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják - mondta Kármán András a mai kormányzati sajtótájékoztatón. A pénzügymniszter hangsúlyozta, hogy a felülvizsgálat csak kiindulópontot jelent. A cél az, hogy

a 2026-os költségvetést reális alapokra helyezve, valós számokkal dolgozzák át, és az átfogóan felülvizsgált költségvetést augusztus végéig terjesszék a parlament elé.

Ezzel párhuzamosan megkezdik a 2027-es költségvetés tervezését is. Kármán szerint csak reális alapokról lehet olyan jövő évi költségvetést készíteni, amely elérhető célokat tartalmaz és számon kérhető.

Kármán András jelezte azt is, hogy a kormány szakítani kíván azzal a korábbi gyakorlattal, amely szerint a költségvetést már tavasszal elkészítették. Értékelése szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy mire elkezdődött a költségvetési év, a benne szereplő számok már eltávolodtak a valóságtól. Hozzátette:

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a jövő évi költségvetést valós és konzervatív feltételezések mellett fogják október végén beterjeszteni.

Az euróbevezetés témáját is érintve a párbeszéd folytatásáról szólt Kármán: ő maga, minisztertársai és a miniszterelnök is rendszeresen járnak Brüsszelbe, ahol Magyarország érdekeit képviselik a tárgyalóasztaloknál és a tanácsüléseken. Úgy fogalmazott: Magyarország és a magyar emberek érdeke, hogy az ország konstruktívan vegyen részt az európai ügyek megvitatásában, és ugyanilyen módon képviselje saját érdekeit.

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Kármán szerint a pénzügyminiszterek tanácsa és az ahhoz kapcsolódó egyeztetések fontos lehetőséget jelentenek Magyarország számára, hiszen az ottani megbeszélések és döntések jelentős hatást gyakorolhatnak az országra. Hozzátette: a kormány élni kíván Magyarország európai uniós tagságának előnyeivel és lehetőségeivel, és részt akar venni azokban a döntésekben, amelyek Magyarországot érintik.

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