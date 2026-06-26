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Lépett az Egyesült Államok: új, nem engedélyezett oltóanyagot vet be a gyilkos vírus ellen
Gazdaság

Lépett az Egyesült Államok: új, nem engedélyezett oltóanyagot vet be a gyilkos vírus ellen

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Az Egyesült Államok kísérleti ebolagyógyszereket küld Afrikába, és mintegy 2500 diagnosztikai teszt bevetésével támogatja a jelenleg is zajló Bundibugyo-ebolavírus-járvány megfékezését.

Az egészségügyi akciót az amerikai Stratégiai Felkészülési és Reagálási Hivatal (ASPR) koordinálja. A kezdeményezés célja a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában zajló járvány-védekezési munkálatok támogatása. Mivel a Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg

nincs engedélyezett oltóanyag vagy terápia, a kísérleti készítmények bevetése kiemelten indokolt.

A segélyprogram keretében az ASPR támogatja a Mapp Biopharmaceutical által kifejlesztett, MBP134 elnevezésű kísérleti antitest-terápia eljuttatását az érintett térségbe. A készítményt egyrészt méltányossági alapon történő gyógyszeralkalmazás keretében használják majd a betegeknél, másrészt az Oxfordi Egyetem által irányított randomizált klinikai vizsgálatokhoz is biztosítanak belőle adagokat a hatékonyság pontos értékelése érdekében.

Az ASPR tájékoztatása szerint az MBP134 a preklinikai tesztek során több ebolavírus-fajjal szemben is hatékonynak bizonyult, és a korai fázisú biztonságossági vizsgálatokon is sikeresen túl van. A jelenlegi járványkezelés alatt összegyűjtött adatok a jövőben nagyban hozzájárulhatnak a hatósági engedélyezési eljárásokhoz.

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A BARDA emellett 2500 gyorsteszt afrikai kiszállítását is előkészítette, amelyek megkönnyítik a fertőzések gyors diagnosztizálását és a közegészségügyi intézkedések hatékonyabb koordinálását.

Ezzel párhuzamosan a hatóság egy pályázati felhívás útján ösztönzi a Bundibugyo-törzs elleni vakcina fejlesztését is. Olyan oltóanyag-jelölteket keresnek, amelyek ugyanarra a technológiai platformra épülnek, mint a Merck által gyártott Ervebo, amely az első, Egyesült Államokban engedélyezett, a Zaire-ebolavírus ellen védelmet nyújtó vakcina volt.

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Forrás: Reuters

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