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Gazdaság

Lezárták az M5-ös autópályát Ócsánál, már az M0-st is érinti a torlódás

Portfolio
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Lesodródott az útról és árokba hajtott egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa közelében, ezért a sztrádát lezárták – közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.

A közlemény szerint a dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek a járműből, majd átadták őt a mentőknek.

Az Útinform azt közölte, hogy a baleset mögött a torlódás már több, mint 5 kilométeres, az M0-s autóút forgalmára is visszahat.

Aki teheti, kerülje el az érintett autópályát, és az 5-ös főúton keresztül kikerülheti a balesetet

– írta az Útinform.

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Az M1-es autópályán ma is nehéz közlekedni, főleg a főváros felé vezető oldalon. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia – írta az Útinform.

Arról is tájékoztattak, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben.

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