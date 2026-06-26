Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét

Kármán:
Nyilatkozata elején Kármán András pénzügyminiszter az Eurogroupot az Európai Tanács egyik legfontosabb testületének nevezte, ahol számos döntést gyorsan és nagy előrelátással kell meghozni.
Kármán András elmondta, hogy szóba került Görögország gazdasági teljesítménye, amely az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkezik az EU-ban. Dícsérte az euróövezeti átlagot felülmúló növekedést és a többletes büdzsét, amelynek hatására meredeken csökken a görög államadósság, így idén már nem az ország lesz a legeladósodottabb az unióban.
A beszélgetés napirendi pontjaira rátérve elmondta, hogy Magyar Péter miniszterelnök az új magyar gazdaságpolitikát, valamint a szigorú fiskális irányítás fontosságát említette.
Pierrakakisz: nemcsak feltételek a maastrichti kritériumok
Pierrakakis hangsúlyozta, hogy az euróövezeti tagsághoz nemcsak a konvergenciakritériumok teljesítésére van szükség, hanem intézményi hitelességre és bizalomépítésre is. Úgy véli, az eurózóna-tagság nagyobb stabilitást, erőt és stratégiai súlyt adhat egy országnak.
Az Eurogroup elnöke Horvátország példáját is említette, amely szerinte jól mutatja a közös valuta tartós vonzerejét. Pierrakakis szerint az euró a világ második legfontosabb valutájaként továbbra is erősíti Európa gazdasági és politikai szerepét.
Pierrakakisz: örömteli, hogy Magyarország erősíti európai integrációját
Csak néhány hete vannak kormányon, de már számos látványos változatást tapasztalhattunk meg – kezdte beszédét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter.
Az Eurogroup elnöke ezután elmondta, hogy nagyon produktív tárgyalást folytattak az előttünk gazdasági kihívásokról, lehetőségekről, valamint a pénzügyi rendszerek mélyebb integrációjáról.
Üdvözölte, hogy a Magyar Péter vezette kormány el akarja mélyíteni európai integrációját, így bevezetné az eurót. Egyetértett abban, hogy a közös deviza stabilitást hozhat, valamint erősíti a bizalmat. Jelezte, hogy ezt mutatja az is, hogy az euró a világ második legfontosabb devizája a dollár mögött.
Sok előnye van az eurózónának, de kötöttségeket is jelent
Magyar Péter miniszterelnök ezután azzal folytatta, hogy az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár.
„Látva az előző kormány tevékenységét, nem baj, ha egy kormány kezét megkötik” – tette hozzá a kormányfő.
Az üzenet, amit el fogok vinni, az a kiszámíthatóság, az őszinteség, és fontos az út, amin megyünk, fontos a maastrichti követelmények teljesítése, mert ez egy olyan piaci bizalmat hozhat, amely segíti a magyar gazdaságot – tette hozzá Magyar.
Magyar Péter: Görögország mintaállam lett
Magyar Péter kormányfő elsőként arról beszélt, hogy a múlt heti uniós csúcson már egy gyümölcsöző párbeszédet folytatott a görög miniszterelnökkel, örül, hogy ezt már ilyen hamar, Budapesten folytathatta Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszterrel, az Eurogroup elnökével.
Az egyeztetéseket nagyon hasznosnak nevezte a miniszterelnök, jelezte, hogy kiemelten magas Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, 70-75 százalékos. Ez a legmagasabb arány azokban az országokban, ahol még nem a közös devizát használják. Magyar Péter szerint ez nem mindig volt így, de a magyar emberek tapasztalták, hogy kimaradni az eurózónából együtt jelent a kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, a magas inflációval, az alacsony bérekkel és a külföldi befektetők elüldözésével.
Görögországot mintaországnak nevezte, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a pénzügyi válság alatt, de ma látva a csökkenő államadósságot, a pénzügyi stabilitást, komoly sikerről lehet beszélni.
„Arról kell beszélni, mit hozhat Magyarországnak az euró”
Magyar Péter szerint fontos beszélni arról, hogy mit hozhat Magyarországnak az euróbevezetése, hogy az emberek tisztában legyenek ezekkel. Jelezte, hogy a kormány célja, hogy 2032-ig megfeleljen a maastrichti kritériumok, amelyek egyikét sem teljesíti hazánk.
Szomorúnak nevezte a miniszterelnök, hogy az uniós csatlakozáskor Magyarország sokkal közelebb állt az eurózónához való csatlakozására, mint most, 22 évvel később.
Bírálta, hogy az előző kormány nem piacbarát módon vezette az országot, ami távolabb vitt minket ettől a céltól.
Jelezte, hogy jelenleg a piacok támogatják a kormányt, ami látszik az egyre csökkenő magyar kötvényhozamokban, valamint az erős forintárfolyamban is.
Hamarosan megszólal Magyar Péter és Kármán András
A találkozó előzetes napirendje szerint a felek
- a makrogazdasági folyamatokról,
- az európai gazdaság előtt álló kihívásokról
- és az Eurogroup aktuális prioritásairól tárgyaltak.
Pierrakakis a látogatás előtt azt közölte, várakozással tekint a magyarországi egyeztetés elé, amelyen Európa gazdasági jövőjéről cserélnek véleményt. Az Eurogroup elnöke szerint
a mostani bizonytalan gazdasági és politikai környezetben különösen fontos a párbeszéd, a kölcsönös megértés és a közös megoldások keresése.
A találkozón várhatóan szóba kerül Magyarország euróbevezetési perspektívája is, miután az Eurogroup az eurót használó uniós tagállamok pénzügyminisztereinek fóruma, Magyarország pedig egyelőre nem tagja az euróövezetnek, de már kormányzati a cél a közös deviza bevezetése. A magyar kormány részéről ezért kiemelt kérdés lehet, milyen gazdaságpolitikai feltételek, költségvetési pályák és integrációs lépések mellett kerülhet napirendre az euróövezeti csatlakozás.
A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük a Portfolio-n.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Magyarország más tagállamok EU-pénzeiből is nagyot kaszálhat – új számítást tett közzé az Európai Bizottság
A digitális helyreállítás csendben nagyobb gazdasági gépezetté vált, mint amekkorának Brüsszel eredetileg tervezte.
A legrosszabbra figyelmeztet a hírszerzés: Putyin a NATO elleni provokációra készül
Próbára teheti Donald Trump elköteleződését.
Döntött az európai jegybank: banki szabályok garmadáját törlik el
Sokakat bosszant a túlszabályozás.
Kitiltanak egy autógyártót az USA-ból
A 2027-es modellévtől nem értékesíthetnek autót.
Hiába a Meloni–Trump-szakadás, az olaszok is kényszert éreznek becsatlakozni a kritikus amerikai projektbe
Az USA egy Pax Silica nevű kezdeményezéssel próbálja elejét venni a káosznak.
Okosabb mérés, kisebb számlák: van még tér a magyar cégek energiatakarékosságában
Videóinterjúban az energiavállalati vezető.
"Mi sem akarunk harcolni" – Putyin szövetségese lejjebb tekerné a háborús indulatokat, tárgyalni akar Zelenszkijjel
Már egyeztetett Kijev embereivel.
Újra előkerült a bankvezér utódlásának kérdése: nem lesz gyaloggalopp
Többen is helyezkednek.
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi deviz
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.