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Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét
Gazdaság

Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét

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Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter és Kyriakos Pierrakakis, az Eurogroup elnöke, görög pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatót tart pénteki budapesti egyeztetésük után. A nyilatkozatokról élőben beszámolunk.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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Kármán:

Nyilatkozata elején Kármán András pénzügyminiszter az Eurogroupot az Európai Tanács egyik legfontosabb testületének nevezte, ahol számos döntést gyorsan és nagy előrelátással kell meghozni.

Kármán András elmondta, hogy szóba került Görögország gazdasági teljesítménye, amely az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkezik az EU-ban. Dícsérte az euróövezeti átlagot felülmúló növekedést és a többletes büdzsét, amelynek hatására meredeken csökken a görög államadósság, így idén már nem az ország lesz a legeladósodottabb az unióban.

A beszélgetés napirendi pontjaira rátérve elmondta, hogy Magyar Péter miniszterelnök az új magyar gazdaságpolitikát, valamint a szigorú fiskális irányítás fontosságát említette.

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Pierrakakisz: nemcsak feltételek a maastrichti kritériumok

Pierrakakis hangsúlyozta, hogy az euróövezeti tagsághoz nemcsak a konvergenciakritériumok teljesítésére van szükség, hanem intézményi hitelességre és bizalomépítésre is. Úgy véli, az eurózóna-tagság nagyobb stabilitást, erőt és stratégiai súlyt adhat egy országnak.

Az Eurogroup elnöke Horvátország példáját is említette, amely szerinte jól mutatja a közös valuta tartós vonzerejét. Pierrakakis szerint az euró a világ második legfontosabb valutájaként továbbra is erősíti Európa gazdasági és politikai szerepét.

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Pierrakakisz: örömteli, hogy Magyarország erősíti európai integrációját

Csak néhány hete vannak kormányon, de már számos látványos változatást tapasztalhattunk meg – kezdte beszédét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter.

Az Eurogroup elnöke ezután elmondta, hogy nagyon produktív tárgyalást folytattak az előttünk gazdasági kihívásokról, lehetőségekről, valamint a pénzügyi rendszerek mélyebb integrációjáról.

Üdvözölte, hogy a Magyar Péter vezette kormány el akarja mélyíteni európai integrációját, így bevezetné az eurót. Egyetértett abban, hogy a közös deviza stabilitást hozhat, valamint erősíti a bizalmat. Jelezte, hogy ezt mutatja az is, hogy az euró a világ második legfontosabb devizája a dollár mögött.

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Sok előnye van az eurózónának, de kötöttségeket is jelent

Magyar Péter miniszterelnök ezután azzal folytatta, hogy az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár.

„Látva az előző kormány tevékenységét, nem baj, ha egy kormány kezét megkötik” – tette hozzá a kormányfő.

Az üzenet, amit el fogok vinni, az a kiszámíthatóság, az őszinteség, és fontos az út, amin megyünk, fontos a maastrichti követelmények teljesítése, mert ez egy olyan piaci bizalmat hozhat, amely segíti a magyar gazdaságot – tette hozzá Magyar.

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Magyar Péter: Görögország mintaállam lett

Magyar Péter kormányfő elsőként arról beszélt, hogy a múlt heti uniós csúcson már egy gyümölcsöző párbeszédet folytatott a görög miniszterelnökkel, örül, hogy ezt már ilyen hamar, Budapesten folytathatta Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszterrel, az Eurogroup elnökével.

Az egyeztetéseket nagyon hasznosnak nevezte a miniszterelnök, jelezte, hogy kiemelten magas Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, 70-75 százalékos. Ez a legmagasabb arány azokban az országokban, ahol még nem a közös devizát használják. Magyar Péter szerint ez nem mindig volt így, de a magyar emberek tapasztalták, hogy kimaradni az eurózónából együtt jelent a kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, a magas inflációval, az alacsony bérekkel és a külföldi befektetők elüldözésével.

Görögországot mintaországnak nevezte, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a pénzügyi válság alatt, de ma látva a csökkenő államadósságot, a pénzügyi stabilitást, komoly sikerről lehet beszélni.

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„Arról kell beszélni, mit hozhat Magyarországnak az euró”

Magyar Péter szerint fontos beszélni arról, hogy mit hozhat Magyarországnak az euróbevezetése, hogy az emberek tisztában legyenek ezekkel. Jelezte, hogy a kormány célja, hogy 2032-ig megfeleljen a maastrichti kritériumok, amelyek egyikét sem teljesíti hazánk.

Szomorúnak nevezte a miniszterelnök, hogy az uniós csatlakozáskor Magyarország sokkal közelebb állt az eurózónához való csatlakozására, mint most, 22 évvel később.

Bírálta, hogy az előző kormány nem piacbarát módon vezette az országot, ami távolabb vitt minket ettől a céltól.

Jelezte, hogy jelenleg a piacok támogatják a kormányt, ami látszik az egyre csökkenő magyar kötvényhozamokban, valamint az erős forintárfolyamban is.

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Hamarosan megszólal Magyar Péter és Kármán András

A találkozó előzetes napirendje szerint a felek

  • a makrogazdasági folyamatokról,
  • az európai gazdaság előtt álló kihívásokról
  • és az Eurogroup aktuális prioritásairól tárgyaltak.

Pierrakakis a látogatás előtt azt közölte, várakozással tekint a magyarországi egyeztetés elé, amelyen Európa gazdasági jövőjéről cserélnek véleményt. Az Eurogroup elnöke szerint

a mostani bizonytalan gazdasági és politikai környezetben különösen fontos a párbeszéd, a kölcsönös megértés és a közös megoldások keresése.

A találkozón várhatóan szóba kerül Magyarország euróbevezetési perspektívája is, miután az Eurogroup az eurót használó uniós tagállamok pénzügyminisztereinek fóruma, Magyarország pedig egyelőre nem tagja az euróövezetnek, de már kormányzati a cél a közös deviza bevezetése. A magyar kormány részéről ezért kiemelt kérdés lehet, milyen gazdaságpolitikai feltételek, költségvetési pályák és integrációs lépések mellett kerülhet napirendre az euróövezeti csatlakozás.

A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük a Portfolio-n.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

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