Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét

Nyilatkozata elején Kármán András pénzügyminiszter az Eurogroupot az Európai Tanács egyik legfontosabb testületének nevezte, ahol számos döntést gyorsan és nagy előrelátással kell meghozni.

Kármán András elmondta, hogy szóba került Görögország gazdasági teljesítménye, amely az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkezik az EU-ban. Dícsérte az euróövezeti átlagot felülmúló növekedést és a többletes büdzsét, amelynek hatására meredeken csökken a görög államadósság, így idén már nem az ország lesz a legeladósodottabb az unióban.

A beszélgetés napirendi pontjaira rátérve elmondta, hogy Magyar Péter miniszterelnök az új magyar gazdaságpolitikát, valamint a szigorú fiskális irányítás fontosságát említette.