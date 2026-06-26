Magyar Péter: fontos, hogy társadalmi, politikai, gazdasági konzultáció legyen az euróbevezetéséről

Magyar Péter: megfelelő felkészülés kell
Magyar Péter szerint az euróbevezetés átállási nehézségei megfelelő felkészüléssel kezelhetők. A miniszterelnök úgy vélte, a jó árfolyam-megállapítás, a feltételek előzetes kitárgyalása és a lakossági felkészítés csökkentheti a kockázatokat, ráadásul az euróövezet bővítése kapcsán már sok tagállami tapasztalat áll rendelkezésre.
A kormányfő arról beszélt, hogy
az eurózóna-tagság egyik legfontosabb előnye a szigorúbb szabályrendszer és a kiszámíthatóbb gazdasági működés lenne.
Szerinte euróövezeti tagként egy magyar kormány már nem engedhetné el felelőtlenül a hiányt, az inflációt vagy az árfolyam-politikát.
Az új miniszterelnök élesen bírálta elődjét, Orbán Viktort, akit azzal vádolt, hogy szerinte félrevezette a magyar embereket, a befektetőket és a gazdasági szereplőket. A miniszterelnök azt mondta,
az előző kormány felesleges, túlárazott vagy hibás beruházásokra költötte a közpénzt, miközben szerinte eltüntetett vagy eltorzított fontos költségvetési tételeket.
Magyar Péter egy családi hasonlattal érzékeltette álláspontját: szerinte az előző kormány úgy bánt a magyar emberek pénzével, mintha egy családban a gyerek oktatására félretett pénzt nem tankönyvekre vagy különórára költötték volna, hanem felelőtlenül elherdálták volna.
A miniszterelnök szerint az euró bevezetése stabilitást, kiszámíthatóságot és partnerséget hozhatna Magyarországnak. Úgy fogalmazott, hogy ez a magyar emberek életében árstabilitást, erősebb gazdasági növekedést és kevesebb árfolyamkockázatot jelentene.
Magyar Péter szerint az euró a vállalatok számára is kiszámíthatóbb működési környezetet teremtene.
A kormányfő úgy vélte, Magyarországon az elmúlt években nehéz volt hosszabb távra tervezni egy cég működését, miközben a vállalkozások adják a munkahelyeket és a megélhetés jelentős részét.
Pierrakakisz: az euróbevezetés nehézségei átmenetiek
Kiriakosz Pierrakakisz a Portfolio kérdésére elmondta, szerinte
az euró bevezetésénél az átállás kezelése is kihívást jelenthet, elsősorban az árak kerekítése és az ezzel kapcsolatos lakossági aggodalmak miatt.
Az Eurogroup elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
ezek a hatások jellemzően átmenetiek, és megfelelő felkészüléssel, valamint a fogyasztókat védő eszközökkel gyorsan kezelhetők.
Pierrakakisz úgy fogalmazott, hogy a tapasztalatok alapján a középtávon az euróhoz csatlakozó országok állampolgárai támogatják a döntést. Szerinte a kisebb átállási nehézségek megfelelő intézményi felkészültséggel és célzott intézkedésekkel kezelhetők.
Kármán András: Nem kell sietni az árfolyamrögzítéssel
Kármán András a Portfolio kérdésére azt mondta, az ERM II-höz való csatlakozás valóban az euróbevezetés egyik fontos előfeltétele, ugyanakkor Magyarország esetében jelenleg nem ezt tartja a legsürgetőbb lépésnek.
A pénzügyminiszter szerint a megbeszélésen is egyetértés volt abban, hogy Magyarország számára a legnehezebb feladat a költségvetési feltételek teljesítése és az államadósság megfelelő pályára állítása.
Úgy vélte, ha a költségvetés helyzete a maastrichti kritériumok teljesítéséhez szükséges módon javul, akkor a többi feltétel teljesítése is könnyebbé válhat.
Kármán András jelezte, hogy személyes álláspontja szerint
az ERM II-csatlakozással most még nem kell sietni.
Szerinte akkor érdemes megvitatni ezt a kérdést, amikor már látszik, hogy a költségvetési kritériumok elérhető közelségbe kerülnek.
A döntésről a pénzügyminiszter azt mondta, hogy abban a Magyar Nemzeti Banknak is szerepe lesz, vagyis az ERM II-höz való csatlakozásról a kormány és a jegybank közösen dönthet.
Kármán András: augusztusig a parlament elé kerül a felülvizsgált költségvetés
Kármán András pénzügyminiszter az kérdésre válaszolva azt mondta, a kormány hivatalba lépése után azt ígérte, hogy első lépésként felülvizsgálja a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzetet. Tájékoztatása szerint
ez a munka a végéhez közeledik, a kormány pedig a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg részletesen a felülvizsgálat eredményeit.
A pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány ezt követően a nyilvánosságot is tájékoztatni fogja a megállapításokról. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felülvizsgálat csak kiindulópont, amelyre a következő költségvetési lépéseket építik.
Kármán András szerint a kormány augusztus végéig kívánja a parlament elé terjeszteni a 2026-os költségvetés átfogó felülvizsgálatát, amelyet reális alapokra helyezett, valódi számokat tartalmazó költségvetésként írt le. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a 2027-es költségvetés tervezését is.
Magyar Péter: nem piacot felborító politika kell
Magyar Péter megismételte, szerinte az euróbevezetés feltételeinek teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem bizalomépítésre, a korrupció visszaszorítására, az uniós források hatékony felhasználására és a piacgazdasági működés helyreállítására.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy „nincs ingyen ebéd”: szerinte sok olyan intézkedés van, amely elsőre kedvezőnek tűnik, mert valami olcsóbb lesz vagy alacsonyabb adó terheli, de végső soron a társadalom fizeti meg az árát. Úgy fogalmazott, hogy a gazdaságban nem lehet tartósan mesterséges árakkal és piaci beavatkozásokkal működni.
Magyar Péter szerint Magyarország történelmi tapasztalatból is tudja, hová vezet a tervgazdaság, az ötéves tervek, a KGST-logika és a mesterséges piaci mechanizmusok világa.
A kormányfő úgy vélte, ezek nem működnek, a szabad verseny viszont igen, egy olyan szociális piacgazdaságban, amely közben nem hagyja magára a rászorulókat.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy
pusztán állami kontrollal és a piacgazdaságot felborító beavatkozásokkal hosszú távon nem lehet sikeres gazdaságpolitikát folytatni, mert ezek végül drágábbá teszik az életet az emberek számára.
Szerinte az üzleti bizalom helyreállításához, az olcsóbb finanszírozáshoz és a korrupció visszaszorításához nem megszorításokra, hanem következetes, kiszámítható kormányzásra van szükség.
Magyar Péter: nincs a megszorítás szó a szótárunkban
Az RTL kérdésére, hogy az euróbevezetés feltételeinek teljesítéséhez szükség lesz-e megszorításokra, Magyar Péter azt válaszolta:
szerinte nem erre van szükség.
Azt is elmondta, hogy ez a szó hiányzik a kormánya szótárából.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy inkább az uniós források beérkezésére, azok megfelelő felhasználására és arra van szükség, hogy a pénzeket ne lopják el, hanem olyan beruházásokba irányítsák, amelyek munkahelyeket védenek, termelékenységet és hatékonyságot javítanak.
Magyar Péter szerint bizalmat kell építeni
Magyar Péter szerint az euróbevezetéshez szükséges feltételek teljesítése nem pusztán száraz makrogazdasági mutatókról szól, hanem közvetlen hatása van az ország finanszírozási költségeire is. A miniszterelnök arról beszélt, hogy ha javul az országkockázati megítélés és csökkennek a kötvényhozamok, az a magyar állam és a magyar emberek számára is jelentős megtakarítást hozhat.
A kormányfő felidézte, hogy a magyar költségvetés jelenleg csak kamatkiadásokra több mint 4000 milliárd forintot fordít. Úgy fogalmazott, ha az állam olcsóbban tudná finanszírozni magát, az éves szinten akár százmilliárdos megtakarítást is jelenthetne, amelyet beruházásokra, szociális intézkedésekre vagy ezek kombinációjára lehetne fordítani.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ezért sem mindegy, van-e üzleti bizalom, külföldi befektetői bizalom és lakossági bizalom a magyar állam iránt. Álláspontja szerint a kiszámítható kormányzati működés, a szabályok betartása, az átláthatóság, a jogállamiság és a korrupció visszaszorítása nem „brüsszeli bizottsági” elvárás, hanem alapfeltétele annak, hogy
Magyarország olcsóbban finanszírozható legyen és külföldi befektetéseket tudjon vonzani.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg jelentős, több tízezer milliárd forintos megtakarítás lehet állampapírban, készpénzben vagy más, kevésbé produktív formában a háztartásoknál. Szerinte az lenne a cél, hogy ez a pénz nagyobb arányban bekerüljön a gazdaságba, beruházásokat finanszírozzon, újabb jövedelmet termeljen és munkahelyeket hozzon létre.
Magyar Péter szerint ehhez mindenekelőtt bizalomra van szükség:
az emberek, a vállalkozók és a befektetők bizalmára abban, hogy Magyarországon kiszámítható és biztonságos környezetben lehet beruházni.
Úgy vélte, az elmúlt időszakban sok beruházás éppen azért nem Magyarországon valósult meg, mert a szereplők bizonytalannak érezték a gazdasági és intézményi környezetet.
Magyar Péter: az államadósság a legnagyobb kihívás
Magyar Péter szerint az euró bevezetéséhez szükséges feltételek közül
jelenleg az államadósság szintjének csökkentése tűnik a legnehezebben teljesíthetőnek.
A miniszterelnök azt mondta, a kormány a középtávú költségvetési pálya felülvizsgálatakor nyilvánosságra hozza majd azokat a főbb számokat és lépéseket, amelyek az Európai Uniónak is benyújtandó dokumentumban szerepelnek.
A kormányfő arról beszélt, hogy ez egy látható, követhető dokumentum lesz, amely nagy vonalakban tartalmazza majd a tervezett költségvetési és gazdaságpolitikai lépéseket. Szerinte erre azért is szükség van, mert az euró bevezetéséhez vezető folyamatnak nemcsak szakpolitikai, hanem társadalmi szempontból is átláthatónak kell lennie.
Magyar Péter bírálta az előző kormányt amiatt, hogy bár az Alaptörvényben rögzítették az államadósságra vonatkozó korlátokat, ezeket szerinte nem tartották be.
Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt az államadósság, és nem önmagában ez volt a probléma, hanem az, hogy közben a magyar gazdaságban erős inflációs nyomás alakult ki, miközben nem volt érdemi gazdasági növekedés.
A miniszterelnök szerint Magyarországnak azért sem volt lehetősége „kinőni” az államadósságot, mert a növekedési pálya gyenge maradt. Álláspontja szerint ezen mindenképpen változtatni kell, mert az euróbevezetéshez szükséges feltételek teljesítése nem pusztán száraz statisztikai mutatókról szól, hanem arról is, hogy a magyar gazdaság stabilabb és kiszámíthatóbb pályára álljon.
Pierrakakisz: az Eurogroup támogatja Magyarország ambiciózus törekvését
Kiriakosz Pierrakakisz, az Eurogroup elnöke arról beszélt, hogy az euró bevezetéséhez vezető úton az egyik fontos lépés az ERM II árfolyam-mechanizmusban való részvétel, amelynek célja annak bizonyítása, hogy egy ország valutája tartósan és komolyabb piaci feszültségek nélkül képes stabilan működni.
Pierrakakis szerint az Eurogroup elsősorban szakmai tudással és tapasztalatmegosztással tudja támogatni Magyarországot ezen az úton. Hangsúlyozta, hogy az Eurogroup munkájában az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság is részt vesz, emellett több olyan tagállam tapasztalata is rendelkezésre áll, amely már bevezette az eurót.
Az Eurogroup elnöke kiemelte, hogy az úgynevezett inkluzív Eurogroup-formátumban azok az uniós tagállamok is részt vehetnek az egyeztetésekben, amelyek még nem tagjai az euróövezetnek. Ennek részeként Kármán András pénzügyminiszter is bekapcsolódhat ezekbe a megbeszélésekbe, ahol a tagállamok megoszthatják egymással tapasztalataikat és szakmai tudásukat.
Pierrakakis úgy fogalmazott, hogy budapesti jelenlétével is jelezni kívánja: az Eurogroup támogatja Magyarország ambiciózus törekvését. Hozzátette ugyanakkor, hogy az euróbevezetés időzítését nem kívánja kommentálni, mert az nem az Eurogroup hatásköre, hanem Magyarország saját politikai és gazdaságpolitikai döntése.
Az Eurogroup elnöke hangsúlyozta, hogy az euró bevezetése végső soron szuverén döntés, amelyet egy szuverén kormány és egy szuverén nép hoz meg.
Szerinte ugyanakkor Magyarország ebben a folyamatban az európai család részeként számíthat arra a szakmai és politikai támogatásra, amelyre a kitűzött, komoly feltételek teljesítéséhez szüksége lehet.
Magyar Péter: nem elég megszerezni az uniós forrásokat
Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy a költségvetési fegyelem szerinte nem ördöngösség, hanem alapvető kormányzati feladat. Úgy fogalmazott, hogy bár egy ország költségvetése jóval összetettebb és sokkal több szereplőt érint, bizonyos értelemben mégis hasonlítható egy család költségvetéséhez.
A miniszterelnök szerint egy felelős család sem költekezik túl a lehetőségein, és csak olyan célokra vesz fel hitelt, amelyek később megtérülnek. Példaként említette a gyerekek oktatását, egy vállalkozás felépítését vagy munkahelyek teremtését. Magyar szerint ezt a szemléletet a magyar állam működésére is át kell ültetni.
Magyar Péter azt mondta, nehézségek idején nem világkörüli útra, óriási tévére vagy drága autóra kell hitelt felvenni, mert ezek nem hoznak későbbi hasznot az országnak. Szerinte a költségvetési politikában is arra kell figyelni, hogy az állam olyan beruházásokra és programokra fordítsa a forrásokat, amelyek hosszabb távon erősítik a gazdaságot.
A miniszterelnök külön kiemelte az uniós források jelentőségét. Azt mondta, Magyarország 16,7 milliárd eurónyi uniós forráshoz juthat hozzá, amely szerinte jár a magyar embereknek, és amelynek felszabadításában már sikerült előrelépést elérni. Hozzátette, hogy a kormány azon dolgozik, hogy ezeket a pénzeket ténylegesen le is tudja hívni.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem elég megszerezni az uniós forrásokat, azokat produktív és hatékony módon kell felhasználni.
Szerinte a pénzeknek munkahelyteremtést, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a leszakadó régiók felzárkózását kell szolgálniuk.
Magyar Péter: hiszek a kohéziós politika jelentőségében
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hisz a kohéziós politika jelentőségében, és fontosnak tartja, hogy az a következő hétéves uniós költségvetésben is erős szerepet kapjon. Megítélése szerint a kohéziós források nemcsak a felzárkózást, hanem a versenyképességet és a magyar vidék megtartó erejét is erősítik.
Magyar Péter szerint az uniós források akkor jelentenek valódi lehetőséget Magyarország számára, ha az ország ezeket hatékonyan, más sikeres európai példákhoz hasonlóan tudja felhasználni. Úgy fogalmazott, hogy ha a korrupciós csatornákat ténylegesen el tudják zárni, akkor ezek a pénzek komoly fejlődési esélyt teremthetnek.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az intézményi reformok és a korrupcióellenes intézkedések elfogadása nem azért fontos, mert ezt Brüsszel kéri, hanem azért, mert Magyarországnak van szüksége rájuk. Szerinte erre kaptak felhatalmazást a magyar emberektől.
Magyar Péter azt mondta, a választók világosan jelezték, hogy elegük van az urambátyám-rendszerből, a korrupcióból és abból, hogy önkormányzati vagy kormányzati szinten közpénzeket lopjanak el. Példaként említette, hogy az emberek nem akarnak több „lombkorona nélküli lombkoronasétányt” látni, hanem valódi beruházásokat várnak.
A miniszterelnök szerint a magyar emberek olyan fejlesztéseket akarnak, amelyek ténylegesen javítják az életminőségüket, munkahelyeket teremtenek, segítik a vállalkozásokat és erősítik a leszakadó térségeket. Megítélése szerint az uniós források felhasználásának is ezt kell szolgálnia.
Magyar Péter: elkerülhetetlen egy politikai gazdasági konzultáció
A miniszterelnök az első kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarországon fontos, hogy társadalmi, politikai, gazdasági konzultáció legyen az euróbevezetéséről, valamint az ország új irányításáról. Az előző kormány nem vonta be a külső szereplőket, az embereket az egyeztetésekbe, de ezzel szakítani akarnak.
Kármán: Magyarország támogatja a tőkepiaci integráció elmélyítését
Kármán András pénzügyminiszter közös álláspontként ismertette, hogy erősíteni kell az európai tőkepiacok integrációját és egységesíteni kell a szabályozást, mert Európának ezen a téren fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz.
A tárcavezető szerint a tőkepiacok szerepe ma Európában jóval kisebb, mint az Egyesült Államokban, ami
különösen a kisebb országokban, így Magyarországon is megnehezíti a kis- és középvállalkozások számára a banki hitelezéstől eltérő finanszírozási formák és tőkepiaci eszközök elérését.
Egyeztettek a magyar EU-pénzekről is
Kármán András: az egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadítása terén elért eredményekről, valamint arról is, hogy milyen további lépések szükségesek a Magyarországnak járó források folyósításához. Kármán emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány nemrég benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervet, amelyet az Európai Bizottság a napokban elfogadott.
Elmondása szerint az utolsó hátralévő lépés az, hogy a pénzügyminiszterek tanácsa július 10-én jóváhagyja a programot.
Kármán szerint a tárgyaláson az euróhoz vezető út kihívásai és mérföldkövei is napirendre kerültek, valamint szóba került a bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is. Emellett egyeztettek az európai versenyképesség javításáról, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztéséről.
Kármán András: Magyarország új középtávú fiskális tervet készít
A pénzügyminiszter közölte, hogy a kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja majd.
Kármán: irigylésre méltó Görögország teljesítménye
Nyilatkozata elején Kármán András pénzügyminiszter az Eurogroupot az Európai Tanács egyik legfontosabb testületének nevezte, ahol számos döntést gyorsan és nagy előrelátással kell meghozni.
Kármán András elmondta, hogy szóba került Görögország gazdasági teljesítménye, amely az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkezik az EU-ban. Dícsérte az euróövezeti átlagot felülmúló növekedést és a többletes büdzsét, amelynek hatására meredeken csökken a görög államadósság, így idén már nem az ország lesz a legeladósodottabb az unióban.
A beszélgetés napirendi pontjaira rátérve elmondta, hogy Magyar Péter miniszterelnök az új magyar gazdaságpolitikát, valamint a szigorú fiskális irányítás fontosságát említette.
Pierrakakisz: nemcsak feltételek a maastrichti kritériumok
Pierrakakis hangsúlyozta, hogy az euróövezeti tagsághoz nemcsak a konvergenciakritériumok teljesítésére van szükség, hanem intézményi hitelességre és bizalomépítésre is. Úgy véli, az eurózóna-tagság nagyobb stabilitást, erőt és stratégiai súlyt adhat egy országnak.
Az Eurogroup elnöke Horvátország példáját is említette, amely szerinte jól mutatja a közös valuta tartós vonzerejét. Pierrakakis szerint az euró a világ második legfontosabb valutájaként továbbra is erősíti Európa gazdasági és politikai szerepét.
Pierrakakisz: örömteli, hogy Magyarország erősíti európai integrációját
Csak néhány hete vannak kormányon, de már számos látványos változatást tapasztalhattunk meg – kezdte beszédét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter.
Az Eurogroup elnöke ezután elmondta, hogy nagyon produktív tárgyalást folytattak az előttünk gazdasági kihívásokról, lehetőségekről, valamint a pénzügyi rendszerek mélyebb integrációjáról.
Üdvözölte, hogy a Magyar Péter vezette kormány el akarja mélyíteni európai integrációját, így bevezetné az eurót. Egyetértett abban, hogy a közös deviza stabilitást hozhat, valamint erősíti a bizalmat. Jelezte, hogy ezt mutatja az is, hogy az euró a világ második legfontosabb devizája a dollár mögött.
Sok előnye van az eurózónának, de kötöttségeket is jelent
Magyar Péter miniszterelnök ezután azzal folytatta, hogy az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár.
„Látva az előző kormány tevékenységét, nem baj, ha egy kormány kezét megkötik” – tette hozzá a kormányfő.
Az üzenet, amit el fogok vinni, az a kiszámíthatóság, az őszinteség, és fontos az út, amin megyünk, fontos a maastrichti követelmények teljesítése, mert ez egy olyan piaci bizalmat hozhat, amely segíti a magyar gazdaságot – tette hozzá Magyar.
Magyar Péter: Görögország mintaállam lett
Magyar Péter kormányfő elsőként arról beszélt, hogy a múlt heti uniós csúcson már egy gyümölcsöző párbeszédet folytatott a görög miniszterelnökkel, örül, hogy ezt már ilyen hamar, Budapesten folytathatta Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszterrel, az Eurogroup elnökével.
Az egyeztetéseket nagyon hasznosnak nevezte a miniszterelnök, jelezte, hogy kiemelten magas Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, 70-75 százalékos. Ez a legmagasabb arány azokban az országokban, ahol még nem a közös devizát használják. Magyar Péter szerint ez nem mindig volt így, de a magyar emberek tapasztalták, hogy kimaradni az eurózónából együtt jelent a kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, a magas inflációval, az alacsony bérekkel és a külföldi befektetők elüldözésével.
Görögországot mintaországnak nevezte, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a pénzügyi válság alatt, de ma látva a csökkenő államadósságot, a pénzügyi stabilitást, komoly sikerről lehet beszélni.
„Arról kell beszélni, mit hozhat Magyarországnak az euró”
Magyar Péter szerint fontos beszélni arról, hogy mit hozhat Magyarországnak az euróbevezetése, hogy az emberek tisztában legyenek ezekkel. Jelezte, hogy a kormány célja, hogy 2030-ig megfeleljen a maastrichti kritériumok, amelyek egyikét sem teljesíti hazánk.
Szomorúnak nevezte a miniszterelnök, hogy az uniós csatlakozáskor Magyarország sokkal közelebb állt az eurózónához való csatlakozására, mint most, 22 évvel később.
Bírálta, hogy az előző kormány nem piacbarát módon vezette az országot, ami távolabb vitt minket ettől a céltól.
Jelezte, hogy jelenleg a piacok támogatják a kormányt, ami látszik az egyre csökkenő magyar kötvényhozamokban, valamint az erős forintárfolyamban is.
Hamarosan megszólal Magyar Péter és Kármán András
A találkozó előzetes napirendje szerint a felek
- a makrogazdasági folyamatokról,
- az európai gazdaság előtt álló kihívásokról
- és az Eurogroup aktuális prioritásairól tárgyaltak.
Pierrakakis a látogatás előtt azt közölte, várakozással tekint a magyarországi egyeztetés elé, amelyen Európa gazdasági jövőjéről cserélnek véleményt. Az Eurogroup elnöke szerint
a mostani bizonytalan gazdasági és politikai környezetben különösen fontos a párbeszéd, a kölcsönös megértés és a közös megoldások keresése.
A találkozón várhatóan szóba kerül Magyarország euróbevezetési perspektívája is, miután az Eurogroup az eurót használó uniós tagállamok pénzügyminisztereinek fóruma, Magyarország pedig egyelőre nem tagja az euróövezetnek, de már kormányzati a cél a közös deviza bevezetése. A magyar kormány részéről ezért kiemelt kérdés lehet, milyen gazdaságpolitikai feltételek, költségvetési pályák és integrációs lépések mellett kerülhet napirendre az euróövezeti csatlakozás.
A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük a Portfolio-n.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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