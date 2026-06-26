Magyar Péter: fontos, hogy társadalmi, politikai, gazdasági konzultáció legyen az euróbevezetéséről

Magyar Péter szerint az euróbevezetés átállási nehézségei megfelelő felkészüléssel kezelhetők. A miniszterelnök úgy vélte, a jó árfolyam-megállapítás, a feltételek előzetes kitárgyalása és a lakossági felkészítés csökkentheti a kockázatokat, ráadásul az euróövezet bővítése kapcsán már sok tagállami tapasztalat áll rendelkezésre.

A kormányfő arról beszélt, hogy

az eurózóna-tagság egyik legfontosabb előnye a szigorúbb szabályrendszer és a kiszámíthatóbb gazdasági működés lenne.

Szerinte euróövezeti tagként egy magyar kormány már nem engedhetné el felelőtlenül a hiányt, az inflációt vagy az árfolyam-politikát.

Az új miniszterelnök élesen bírálta elődjét, Orbán Viktort, akit azzal vádolt, hogy szerinte félrevezette a magyar embereket, a befektetőket és a gazdasági szereplőket. A miniszterelnök azt mondta,

az előző kormány felesleges, túlárazott vagy hibás beruházásokra költötte a közpénzt, miközben szerinte eltüntetett vagy eltorzított fontos költségvetési tételeket.

Magyar Péter egy családi hasonlattal érzékeltette álláspontját: szerinte az előző kormány úgy bánt a magyar emberek pénzével, mintha egy családban a gyerek oktatására félretett pénzt nem tankönyvekre vagy különórára költötték volna, hanem felelőtlenül elherdálták volna.

A miniszterelnök szerint az euró bevezetése stabilitást, kiszámíthatóságot és partnerséget hozhatna Magyarországnak. Úgy fogalmazott, hogy ez a magyar emberek életében árstabilitást, erősebb gazdasági növekedést és kevesebb árfolyamkockázatot jelentene.

Magyar Péter szerint az euró a vállalatok számára is kiszámíthatóbb működési környezetet teremtene.

A kormányfő úgy vélte, Magyarországon az elmúlt években nehéz volt hosszabb távra tervezni egy cég működését, miközben a vállalkozások adják a munkahelyeket és a megélhetés jelentős részét.