Megkongatták a vészharangot a tudósok: olyan extrém az időjárás felettünk, amire egyszerűen nem vagyunk felkészülve

A szakemberek három egymást követő júniusi napon vizsgálták a nappali és az éjszakai hő-, valamint páraviszonyokat. Megállapításuk szerint
Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Dél-Angliában a hőmérséklet 5 és 12 Celsius-fok közötti értékkel haladta meg a szezonális átlagot.
Theodore Keeping, a londoni Imperial College kutatója és a tanulmány egyik társszerzője szerint különösen feltűnő, hogy a kiugró értékek ilyen korán jelentkeztek a szezonban. A szakértő kiemelte, hogy
ez volt a legsúlyosabb hőhullám nemcsak a júniusi időszakokat, hanem a nyár egészét tekintve is.
Hozzátette, az év hónapjai közül a június melegszik a leggyorsabban, így a most tapasztalt hőmérsékleti értékek a jövőben már rendszeresnek számítanak majd.
A kutatás rávilágít, hogy a megszokottnál jóval magasabb értékekért az éghajlatváltozás a felelős, miközben a kialakulóban lévő El Niño jelenségnek ezúttal nem volt szerepe a folyamatban. Egy ehhez hasonló, rendkívül heves júniusi hőhullám ötven évvel ezelőtt még gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna.
Friederike Otto, az Imperial College professzora, a tanulmány társszerzője úgy fogalmazott, hogy a jelenség mögött egyértelműen a klímaváltozás áll, amelyet az emberi tevékenység okoz, és nem az El Niño jelenség. Hozzátette, bár a megoldások már rendelkezésre állnak, azokat még mindig nem alkalmazzák elég gyorsan.
A 30 európai országban vizsgált 854 város 45 százalékában dőltek meg – vagy dőlnek meg a várakozások szerint – a nedves hőmérsékleti rekordok, amelyek a hőterhelést és az emberi szervezet izzadással történő önhűtési képességét mutatják meg. Carolina Pereira, a Vöröskereszt Éghajlati Központjának kutatója rámutatott, hogy bár az európai lakosság ma már lényegesen jobban tudatában van a hőség veszélyeinek, sokan még mindig olyan épületekben élnek, dolgoznak vagy tanulnak, amelyeket nem a jelenlegi szélsőséges hőmérsékletekre terveztek.
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