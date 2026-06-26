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Gazdaság

Megszállták a rendőrök Budapest egyik legforgalmasabb pontját, rögtön kézre is került több bűnöző

MTI
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A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros XI. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén: egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén; éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.

A rendőrök június 18. és 25. között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogatóparancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

Közterületi alkoholfogyasztás miatt hat, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt két, tulajdon elleni szabálysértés miatt pedig egy szabálysértési feljelentést tettek – közölték.

Helyszíni bírsággal kilenc esetben szankcionáltak, öt személlyel szemben köztisztasági szabálysértés, eggyel szemben KRESZ-szabályszegés, míg segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatt egy esetben szabtak ki helyszíni bírságot – áll a közleményben.

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