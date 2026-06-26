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Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni
Gazdaság

Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni

MTI
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Ingyenesen kipróbálhatják az új Mol Bubit azok, akik a BudapestGO alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves Mol Bubi bérletet vásároltak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul; a részvételhez péntek és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán.

A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni.

A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

A Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent, a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll - írta a BKK.

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Az éles indulást követően a szervezet folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 e-bike) járművet biztosít majd, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd - jelezték.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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