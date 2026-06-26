Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni

A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul; a részvételhez péntek és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán.
A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni.
A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.
A Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent, a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll - írta a BKK.
Az éles indulást követően a szervezet folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 e-bike) járművet biztosít majd, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd - jelezték.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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