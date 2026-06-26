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Nagyon úgy tűnik, visszatérhet a CEU Budapestre
Gazdaság

Nagyon úgy tűnik, visszatérhet a CEU Budapestre

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A Klubrádió beszámolója szerint visszatérhet Budapestre a még az Orbán-kormány által elüldözött CEU (Közép-Európai Egyetem).

A CEU születésének 35 éves évfordulóján zajlott kerekasztal-beszélgetés a Soros György által alapított egyetemről csütörtök este.

Rév István történész, a CEU professzora a beszélgetésen, majd később a Klubrádiónak nyilatkozva elmondta,

a CEU a jövőben kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten is diplomát adó képzéseket fog folytatni.

Egy április 28-i határozat szerint a CEU budapesti intézményegységét újra kutatóhelyként ismerte el az Oktatási Hivatal. Az erre vonatkozó kérelmet az egyetem még 2024-ben nyújtotta be. Ez azt jelenti, hogy Európán kívüli kutatókat is meg tudnak majd hívni Magyarországra.

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A CEU ellen még 2017-ben hozott egy törvényt az Orbán-kormány, amely „lex CEU-ként” híresült el. Bár az egyetem a törvényben lefektetett mindkét feltételt teljesítette, a magyar kormány nem írt alá egy megállapodást New York állammal, így a CEU törvényesen nem tudott tovább működni Magyarországon.

A CEU 2018-ban jelentette be, hogy kampuszát és diplomát adó képzéseit Bécsbe helyezi át. Ugyanakkor kutatási tevékenység, konferenciák, valamint egyes – diplomát nem adó – oktatási programok tovább működtek Budapesten.

A CEU áprilisban még azt kommunikálta, a kormányváltás ellenére nem szándékozik visszatérni Magyarországra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

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