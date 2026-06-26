Nemzetközi porondról igazolt új embert a Külügyminisztérium, szivárognak az első nevek a távozó misszióvezetőkről

Velkey György, a tárca parlamenti államtitkára bejelentette, hogy "szakítanak a személyes kapcsolatokon alapuló kinevezések gyakorlatával". A reformok levezénylésével és az új szervezeti kultúra kialakításával Árvai Esztert bízták meg. Az új humánstratégiai és képzési helyettes államtitkár az üzleti világból érkezett, korábban ugyanis az IKEA hazai és ausztriai HR-szervezetét vezette.

Árvai Eszter elmondta, hogy az újonnan létrehozott helyettes államtitkárság elsődleges célja, hogy a diplomata pálya hosszú távon kiszámítható, vonzó és megbecsült hivatássá váljon, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a háttérben dolgozó, támogató kollégák elismerésére is. Az új helyettes államtitkár kiemelte, hogy a külképviseletek megújulásához nyitni kell a tehetséges jelentkezők felé, ennek érdekében a korábban kinevezéssel odaítélt, de még el nem foglalt

külszolgálati helyeket nyilvános pályázati úton töltik be.

A személyi változásokat Orbán Anita külügyminiszter is megerősítette, hangsúlyozva, hogy a cél egy tisztán professzionális diplomáciai kar felépítése. A harminchét misszióvezető hazarendelését részben a megbízatások lejárta indokolja, részben pedig az, hogy az új külpolitikai prioritásokat hiteles és hatékony nagykövetek képviseljék. A tárca tájékoztatása szerint a hazahívott diplomaták három csoportba sorolhatók. Egyesek nyugdíjba vonulnak vagy lejárt a mandátumuk, másokat a szakmai vagy politikai hitelességük hiánya miatt váltanak le, míg a harmadik csoport tagjai a minisztérium kötelékében maradva kapnak majd új feladatokat. A folyamatos feladatellátás érdekében a megüresedő posztokra a lehető leghamarabb új jelölteket neveznek ki.

A Telex szerint a visszahívott külképviseleti vezetők között több olyan szakember is akad, aki a politikai, a kulturális vagy az üzleti életből érkezett a diplomáciába. Távozik posztjáról Vitézy Anna Zsófia bogotái nagykövet, Orbán Viktor unokatestvére, Csiszár Jenő egykori műsorvezető, milánói főkonzul, Szarka Gábor Levente, a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt kancellárja, algíri nagykövet, valamint Oszama Ibrahim Naffa jordániai származású üzletember, bagdadi nagykövet.

Szintén hazarendelték Takács Szabolcs Ferenc washingtoni nagykövetet, a tárca korábbi államtitkárát, a mandátuma végére érő Kumin Ferenc volt helyettes államtitkárt Londonból, Nagy Gábor Tamást, a budapesti I. kerület korábbi polgármesterét Wellingtonból, továbbá a még Szijjártó Péter minisztersége alatt a külügybe került Fülöp Viktor Gézát Pretoriából is.

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