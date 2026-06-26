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Pokoli a hőség Németországban: emberemlékezet óta nem volt ilyen meleg
Gazdaság

Pokoli a hőség Németországban: emberemlékezet óta nem volt ilyen meleg

MTI
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Az előzetes adatok szerint minden eddiginél magasabb, 41,3 Celsius-fokos hőmérsékletet mért a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) pénteken 17 órakor a Saar-vidéki Saarbrücken-Burbachban.

Az eddigi rekord Németországban 41,2 Celsius-fok volt, ezt

2019. július 25-én mérték

az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fekvő Tönisvorstban és Duisburg-Baerlben.

A meteorológiai szolgálat elsődleges adatai szerint a feljegyzések kezdete óta ez a Németországban eddig mért legmagasabb hőmérséklet. Mivel az elsődleges mérést 17 órakor végezték, a nap folyamán a hőmérséklet még emelkedhet.

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A DWD szerint több rekord is megdőlt pénteken, köztük a júniusban mért legmagasabb hőmérsékleté - 39,6 Celsius-fok -, amelyet 2019. június 30-án mértek a közép-németországi Szász-Anhalt tartománybeli Bernburgban. Megdőlt a korábbi Saar-vidéki abszolút rekord - 40,2 Celsius-fok - is, amelyet 2019. július 25-én mértek Neunkirchen-Wellesweilerben.

Több más településről is extrém hőséget jelentettek, így Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Bad Kreuznachból és a bajorországi Kitzingenből: mindkét helyen elérte a hőmérő higanyszála délután a 40,7 Celsius-fokot a meteorológiai szolgálat szerint.

Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 Celsius-fokot, a DWD szerint

szombaton megismétlődhet, vagy akár meg is dőlhet a pénteki rekord.

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