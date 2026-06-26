Pokoli napok jönnek: megdőlhet az abszolút melegrekord, akár 42 fokra is számíthatunk

Az eddig tapasztalt kánikula még semmi ahhoz képest, ami az elkövetkező négy napban következik Magyarországon.
Napról napra egyre magasabb lesz a hőmérséklet.
Szombaton megközelíthetjük a 40 Celsius fokot, vasárnap már el is érjük, hétfőn és kedden pedig már 40 fok fölötti hőmérsékletek lehetnek az ország egy jelentős részén.
Magyarországon az eddigi legmelegebbet, 41,9 fokot 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték.
Mivel az Alföldön hétfőn és kedden akár 42 fok is lehet, megdőlhet Magyarországon az abszolút hőmérsékleti rekord is.
A nagy meleget okozó anticiklon Franciaországban okozta a legnagyobb meleget, ott 44 fok feletti hőmérsékletet is mértek. Ez az anticiklon helyeződik most középpontjával Magyarország felé, ráadásul egy érkező hidegfront előoldalára kerülve még fokozódik is a hőség.
A hidegfront szerdára érheti el az országot, és jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Igaz, hideg akkor sem lesz, 30 fok körüli csúcshőmérsékleteket mérhetünk majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor
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