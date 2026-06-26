Szó szerint nagyon sokba kerül nekünk a kánikula: kimutatták, jövedelmünk mekkora részét veszíthetjük el a nagy meleg miatt

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A 2004 és 2022 közötti uniós adatokat vizsgáló tanulmány szerint a tartósan forró és száraz időszakok jelentősen rontották a lakosság pénzügyi helyzetét. A hőség miatt csökkent a munkavállalók teljesítménye, ráadásul megnőtt a hőguta, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata is.

A legkedvezőtlenebb helyzetben a spanyol főváros, Madrid van, ahol a termelékenység visszaesése miatt csaknem 10 százalékos jövedelemcsökkenést regisztráltak.

A szélsőséges időjárás rendkívül egyenlőtlenül érinti a lakosságot.

A legszegényebb húsz százalék szenvedi el a legnagyobb anyagi veszteséget, mivel ők jóval nagyobb arányban dolgoznak a hőségnek kitett, védelmet nem biztosító ágazatokban, mint amilyen a mezőgazdaság vagy az építőipar.

Számukra a kánikula akár teljes napi munkakiesést is okozhat, miközben a légkondicionált irodákban dolgozók alig érzékelik a meleget.

Jessie Ruth Schleypen közgazdász, a tanulmány vezető szerzője arra is rámutatott, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok eleve olyan területeken élnek, ahol korlátozottabb a vízellátás, és kevesebb a hőséget enyhítő zöldterület.

Gernot Wagner, a Columbia Business School klímaközgazdásza szerint a klímaváltozás egymásra rakódó hatásai már olyan jelentősek, hogy egyértelműen megmutatkoznak a statisztikákban.

Az idővel összeadódó hatások olyan jelentősek, hogy máris megjelennek a gazdasági statisztikákban. A klímaváltozás miatt máris szegényebbek vagyunk

– mondta.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan az élelmiszerárak is nőnek, ami még nagyobb terhet ró a családi költségvetésekre.

A jövőbeli kilátások nagymértékben függnek a meghozott intézkedésektől. Ha a globális felmelegedést sikerül is a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokos határérték alatt tartani, a háztartások jövedelme a modellek becslései szerint még így is 7,4 százalékponttal esik vissza a történelmi átlaghoz képest. A jelenlegi klímapolitikai pályát követve azonban szinte borítékolható a küszöbérték túllépése, ami határozott fellépés nélkül akár 27,2 százalékpontos, rendkívül súlyos jövedelemcsökkenést is eredményezhet Európában.

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