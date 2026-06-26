Sztrájkba lépnek az energipari dolgozók, nagyot esik a norvég kitermelés

Az olajipari szolgáltatásokban dolgozók sztrájkja és a bejelentett kizárások miatt Norvégia olaj- és gáztermelése a jövő héten mintegy napi 12 ezer hordó kőolaj-egyenértékkel csökkenhet – közölte pénteken az Offshore Norway iparági szövetség a Reuters szerint.

A munkaadói érdekképviselet tájékoztatása szerint a munkabeszüntetés következtében négy mobil fúrótorony, öt rögzített platform és egy kútbeavatkozó hajó már

teljesen leállította a fúrási és kútkezelési tevékenységét

A szövetség közölte, hogy a kútszerviz-megállapodás hatálya alá tartozó Safe szakszervezet mintegy ezer tagjának szombat reggeltől a kizárás miatt fel kell függesztenie a munkát. A Safe pénteken bejelentette, hogy július 1-jétől újabb 63 tagot von be az akcióba abból az 500 fős csoportból, akiket a munkaadók a biztonsági szempontból kritikus feladataik miatt eredetileg mentesíteni szerettek volna a munkabeszüntetés alól. Ők a már korábban sztrájkba lépett 378 dolgozóhoz csatlakoznak.

Az Offshore Norway figyelmeztetett, hogy

a munkabeszüntetés elhúzódásával a sztrájk hatásai jelentősen felerősödhetnek,

így a kieső termelés július közepe után akár a napi 120 ezer hordó kőolaj-egyenértéket is meghaladhatja. A tiltakozó akció emellett veszélyezteti az új kutak fúrását, valamint a 2026-ra tervezett kitermelési szintek fenntartását is.

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