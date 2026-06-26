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Tartalékos katonának állt a Tisza-kormány minisztere, ejtőernyős bevetésre készül
Gazdaság

Tartalékos katonának állt a Tisza-kormány minisztere, ejtőernyős bevetésre készül

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Ismét csatlakozott a Magyar Honvédség tartalékos állományához Ruszin-Szendi Romulusz, aki a szolgálatért semmilyen jövedelmet nem vesz fel. A Tisza-kormány honvédelmi miniszterét alig több mint fél évvel azután vette vissza Sándor Zsolt vezérkari főnök, hogy hivatali elődje megszüntette ezt a jogviszonyát - jelentette be a miniszter egy Facebook-videóban

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be a döntést, külön hangsúlyozva, hogy a szolgálatért cserébe semmilyen díjazást nem fogad el. Arról is beszámolt, hogy sikeresen teljesítette az ejtőernyősök számára előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálatot,

így hamarosan újra a levegőbe emelkedhet.

Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésében kifejtette, hogy ez a lépés számára jóval több egyszerű hivatalos köteléknél. Úgy fogalmazott, a tartalékos lét a bajtársi közösséget és az összetartozást jelenti neki, aminek köszönhetően újra részese lehet annak, amit mindig is a hivatásának tekintett.

A korábban vezérkari főnökként is szolgáló politikust tavaly december elején hivatali elődje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf mentette fel a tartalékos állományból, ahová most, bő fél év elteltével térhetett vissza.

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