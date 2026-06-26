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Teljesen magyar kézbe került az Auchan
Gazdaság

Teljesen magyar kézbe került az Auchan

MTI
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Az Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől az Auchan Magyarország fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, ezzel a kereskedelmi lánc kizárólagos tulajdonosává vált. A saját forrásból finanszírozott tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. Az üzletlánc továbbra is az Auchan márkanév alatt működik, hosszú távú megállapodások biztosítják a márkahasználatot és a nemzetközi beszerzési együttműködésekben való részvételt. A tervek szerint az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát.

Az Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől (ARI) az Auchan Magyarország Kft. fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak - jelentette be az Indotek Group pénteken.

Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A vállalati stratégia és a menedzsment változatlan marad. A korábban elsősorban külföldön terjeszkedő Indotek Group döntése jelzés: befektetőként ismét hosszú távú növekedési lehetőséget lát a magyar piacon.

2024-ben vette meg a 47 százalékot

Az Indotek Group 2024 végén - az Auchan Magyarország 47 százalékos tulajdonrészének a megszerzésével egy időben - átvette a társaság irányítását is. Azóta a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül.

A kivásárlást követően az üzletlánc Auchan márkanéven, a márka nemzetközi beszerzési és termékfejlesztési együttműködéseiből profitálva működik tovább.

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"Az elmúlt időszak igazolta, hogy az operatív irányítás átvétele jó döntés volt. Jelentős munka van abban, hogy az Auchan ma erősebb és stabilabb vállalat, mint a folyamat kezdetén. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett" - fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Hangsúlyozta, hogy hosszú távú megállapodások biztosítják az Auchan márka használatát, a hozzáférést a saját márkás és egyéb külföldi termékekhez, valamint a részvételt a nemzetközi beszerzési együttműködésekben. Itthon a társaság a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő termékkínálat, szolgáltatás és boltstruktúra kialakítására, a működési hatékonyság fokozására, valamint a hazai beszállítói kapcsolatok további erősítésére összpontosít. Az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát. Az expanzió célja, hogy országos lefedettséggel még több vásárló számára biztosítson könnyen elérhető, minőségi bevásárlási lehetőséget.

Az Auchan Magyarország Kft. 1998-tól a magyarországi kiskereskedelem meghatározó szereplője: jelenleg 19 hipermarketet, 2 superstore-t, 3 szupermarketet, 19 benzinkutat, egy országos lefedettségű online áruházat, valamint egy innovációs tesztprojektként futó automatizált AuchanGO egységet üzemeltet. A kereskedelmi lánc összesen mintegy 5400 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, 2025-ös forgalma elérte az 500 milliárd forintot.

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Nőtt az Auchan bevétele, de a nyeresége csökkent

Az Auchan Retail 12 országban van jelen, és 2896 értékesítési pontján keresztül az élelmiszer- és non-food kiskereskedelem összes fontos formátumát lefedi, a kényelmi üzletektől a szupermarketeken át a hipermarketekig. A vállalat a fizikai üzleteket digitális ökoszisztémával, valamint olyan szolgáltatásokkal kapcsolja össze, mint az átvétel, a házhoz szállítás vagy a Click & Collect.

A budapesti központból irányított Indotek Group 7 regionális irodával 12 országban van jelen. A vállalatcsoport mintegy 2,5 milliárd euró értékű vagyont kezel Európa-szerte. Több mint 350 ingatlanból álló portfóliója 2,5 millió négyzetméternyi kiskereskedelmi, iroda-, ipari-logisztikai, szállodai és lakóingatlant foglal magában. Saját fejlesztésű lakóparkprojektjei révén a hazai lakossági ingatlanpiacon is aktív. Az ingatlanbefektetések mellett nemteljesítő hitelportfóliók megvásárlásával és kezelésével, valamint magántőke-befektetésekkel is foglalkozik.

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