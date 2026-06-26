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Török Gábor zárszót mondott a Tisza-kormány alkotmánymódosításáról
Gazdaság

Török Gábor zárszót mondott a Tisza-kormány alkotmánymódosításáról

Portfolio
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A rövidre zárt alkotmánymódosítással leválthatóvá váló köztársasági elnök ügye komoly elemzői szinten indított el alkotmányos vitát a kormány szándékairól és a kétharmados felhatalmazás határairól. Török Gábor politikai elemző szerint nem elsősorban a politikai cél, hanem az odavezető eszköz a kérdés: úgy véli, a javaslat olyan precedenst teremthet, amely hosszú időre meghatározhatja a magyar alkotmányos kultúrát. Hét pontba szedve indokolta meg álláspontját, amely elmondása szerint az utolsó nyilatkozata lesz a témában.

A Tisza-kormány a korábban felmerült, bonyolultabb alkotmányjogi megoldások helyett végül egy egymondatos alkotmánymódosítással teremtene lehetőséget a jelenlegi, meglátásuk szerint hitelét vesztett köztársasági elnök leváltására.

A javaslat gyorsasága és egyszerűsége ugyan politikailag hatékony megoldásnak tűnik, de több jogász és elemző szerint komoly precedenst teremthet arra, hogy a kétharmados parlamenti többség egyetlen módosítással alakítsa át az államszervezet működését. Török Gábor politikai elemző ennek kapcsán hét (valójában hat) pontban fogalmazta meg aggályait.

  1. A politikában az eszközök nem mellékesek, valójában a célok és az eszközök együttesen mutatják meg a hatalomgyakorlás milyenségét. Nem mellékes, hogy az ellenfelet betiltom vagy tisztességes versenyben legyőzöm, ahogy nem mellékes az sem, hogy az alkotmányosságot tiszteletben tartva vagy azt figyelmen kívül hagyva érem el a politikai céljaimat. A gordiuszi csomó kibogozása és átvágása sem ugyanazt jelenti.
  2. A választók (akik a Tiszára szavaztak) a cél elérése adtak felhatalmazást. Ebben valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan. Nyilván sokan nem helyeselnék azt sem, ha Magyar Péter felgyújtaná a Sándor-palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni.
  3. Versengő politikai rendszerben a politikai teljesítmény az, ha legitim politikai eszközökkel érem el a lemondásokat vagy az alkotmányosságnak megfelelő eljárásban válik üressé az államfői szék. Az egymondatos jakobinus huszárvágás nem ebbe a körbe tartozik.
  4. Miután más alkotmányos korlátja jelenleg nincs a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, hogy olyan precedenst teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet.
  5. Általában nem szoktam nyilvánosan tanácsokat adni a politikusoknak, mert azt gondolom, hogy az elemző dolga a politikai események értelmezése, nem pedig a partvonalon kívülről történő bekiabálás. Ahogy azonban a Fidesz 2010-es alkotmánymódosításakor és még néhány más esetben is megtettem, most is fontosnak tartom, hogy rögzítsük: szerintem határátlépés történik.
  6. Sólyom László aszófői beszédében így fogalmazott: "A biztonság legfontosabb eleme azonban az volt, hogy az alkotmány alapján kiépült egy alkotmányos kultúra. A kultúra, a kulturált viselkedés önuralmat jelent, íratlan közös szabályokhoz igazodást, a többiek megbecsülését. Mindenki érti, hogy mire gondolok, ha azt mondom: van, amit nem tesz meg az ember. Van, amit jóérzésű, rendes ember akkor sem tesz meg, ha a jog betűje szerint megtehetné."

Hetedik pontjaként csak annyit írt,

S akkor vissza az elemzéshez.

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Címlapkép forrása: Fotó: Mudra László

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