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Új szövetségest talált magának Irán? Új ország követelheti a szorosok adóztatását, ezt az egész világ megérezheti
Gazdaság

Új szövetségest talált magának Irán? Új ország követelheti a szorosok adóztatását, ezt az egész világ megérezheti

Portfolio
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Omán arról tájékoztatta az európai döntéshozókat, hogy a Hormuzi-szorosban már nem állítható vissza a háború előtti állapot, és az áthaladó hajóknak a jövőben díjat kellhet fizetniük – értesültek az ügyet jól ismerő források. Bár az ománi vezetés hangsúlyozta, hogy továbbra is tiszteletben tartja a nemzetközi tengerjogot, hozzátette, hogy a szoros környezetvédelmi, kárelhárítási és hajózást támogató szolgáltatásaiért díjat számíthatnak fel. Az egyelőre kérdéses, hogy ezek a fizetési kötelezettségek kötelező érvényűek lennének-e - írta meg a Bloomberg.

Omán Iránnal közösen határolja a Hormuzi-szorost, amely a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítás egyik legfontosabb útvonala.

Az Egyesült Államok, Európa és Omán öbölbéli arab szomszédai egyre aggasztóbbnak tartják, hogy a szultánság Iránnal közösen díj- vagy vámrendszert vezethet be a szorosban. Miközben a nagyhatalmak a szabad hajózás biztosítására törekednek, Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Párizsban fogadja Hajszam bin Tárik ománi szultánt. A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megbeszélésen a tengeri útvonalak biztonsága lesz a központi téma, amely elválaszthatatlan a szoroson való szabad és feltétel nélküli áthaladástól.

Irán februárban, az amerikai és izraeli légicsapások kezdetekor zárta le a szorost a kereskedelmi hajók elleni támadásokkal és fenyegetésekkel, a nyugati kormányok szerint ráadásul a tengeri átjáró egyes részeit el is aknázhatták. Az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások mellett Teherán most azt javasolja, hogy Ománnal közösen irányítsák a hajóforgalmat. A szállítmányokra kivetett esetleges díjak

évente akár több tízmilliárd dolláros pluszköltséget jelenthetnek a kereskedőknek és a hajózási társaságoknak.

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Egyelőre a nyilvánosság előtt ellentétes üzenetek érkeznek a szultánságból. Kedden Omán még közös nyilatkozatot adott ki Iránnal a szoros üzemeltetéséről és a kapcsolódó költségekről, két nappal később viszont már aláírta az Egyesült Államok és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közös állásfoglalását, amely elutasít minden vámot, illetéket vagy a szoros feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló törekvést. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pozitívan értékelte, hogy Omán a tárgyalások során és az aláírással is megerősítette a díjmentes áthaladás melletti elkötelezettségét.

Az ománi tisztségviselők arról tájékoztatták európai partnereiket, hogy Irán komoly nyomást gyakorol rájuk. Teherán a konfliktus során az egész régióban, köztük Omán területén is hajtott végre rakéta- és dróntámadásokat, és a légicsapások okozta veszteségei ellenére továbbra is a Perzsa-öböl meghatározó katonai hatalma. Irán már jelezte, hogy a szoroson áthaladó hajóknak náluk kell tengeri biztosítást kötniük, a díjmentes időszak pedig mindössze nagyjából 60 napig maradhat érvényben.

Ez a kérdés az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások egyik legfőbb vitapontja. Rubio hangsúlyozta, hogy Iránnak biztosítania kell a díjmentes áthaladást, amennyiben hivatalos békemegállapodásra törekszik. Ellenkező esetben ugyanis semmi sem gátolná meg a többi államot abban, hogy hasonló intézkedéseket vezessenek be más tengeri átjáróknál, ami globális káoszhoz vezetne. Bár a Donald Trump elnök által aláírt átmeneti egyezmény óta a kőolajszállítás élénkült, az árak pedig jelentősen csökkentek, a forgalom még mindig messze elmarad a háború előtti szinttől.

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