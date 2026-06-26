Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban: 83 személyi változást hirdettek ki a Magyar Közlönyben

A Belügyminisztériumban Molnár Karolina és Schmidt Gábor távozik a posztjáról, helyükre pedig Szántó Dávid Pétert nevezték ki.
Az Egészségügyi Minisztériumban Bidló Judit megbízatása mellett Lengyel Lászlóé is véget ért, miközben Darvai László, Peregi Zsolt Gergely, Tóth Tamás és Raffay Bálint új helyettes államtitkárként kezdi meg a munkáját. Az Igazságügyi Minisztériumban Jakubovich Nóra Tamarát és Szegedi Krisztiánt mentették fel, az ő feladataikat a továbbiakban Orbán Endre látja el.
Különösen sok átalakulás történt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetésében.
Az előbbinél Balczó Bertalant, Deli Daniellát, Keszthelyi Nikolettát és Mocz Andrást mentették fel, a feladatokat pedig kilenc új szakember, nevezetesen Ferencz Zoltán, Horváth Balázs, Kajner Péter, Klenczner Gergely, Kolesár Gergely Viktor, Kuslits Béla, Orbán Hunor, Pallós László Zsolt és Sipos Katalin veszi át.
A gazdasági tárcától Alföldy-Boruss Márk Dezső, Antal Ferenc, Horváth Kristóf, Horváth Viktor és Szabó Viktor távozott, az ő helyükre Bart István Lászlót, Kozák Tamás Józsefet, Oroszi Fannit, Tarjányi Krisztinát, Várnai Gergely Zoltánt, Zandler Katalint és Zsoldos Istvánt nevezték ki.
A Közlekedési és Beruházási Minisztériumban Perényi Lóránt László lemondott a tisztségéről, míg Módos Istvánt felmentették. Az új kinevezettek ebben a tárcában Sass Katalin, Horn Gergely, Nyiri Szabolcs és Stipich Zsuzsanna Katalin lettek.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Nagy-Vargha Zsófia és Pálmai Gergely megbízatása szűnt meg, a helyettes államtitkári feladatokat a jövőben Holló Anita Éva, Kőfalusi Eszter, Kurucz Katalin és Romhányi Balázs György látja el.
A Szociális és Családügyi Minisztériumból Kovács Edit és Radomszki Lászlóné távozott, miközben kilenc új tisztségviselőt neveztek ki, név szerint Bátory Zsófia Orsolyát, Bódy Évát, Both Emőke Kingát, Galambos Katalint, Makay Zsuzsannát, Sepsey Krisztinát, Sziklai Istvánt, Szilas Péter Tamást és Zeller Juditot.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban Deák Krisztina Erzsébet, Novák Irén és Vincze Máté Gábor felmentése mellett tizenkét új szakember kapott megbízatást. A kinevezettek listáján szerepel Berg Judit (a Rumini könyvsorozat írója), Czeti István, Kalla Zsuzsa Katalin, Klimasz Ervin, Kollai István, Petrik Máté, Popa Gergely, Pótor József, Rágyanszki György, Sipos Imre, Szabadics Anita és Szász Andrea. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban Galik Gábort és Uzsák Katalin Ágnest mentették fel, a tárcához pedig Mészáros Renáta érkezett.
A Pénzügyminisztériumból Huray Kinga, Lakner Zsuzsa és Zsombolyay Péter Zsombor távozott, a megüresedett posztra pedig Nagy Andrást nevezték ki. A Miniszterelnökségen Sömjéni Lászlót mentették fel a tisztségéből, míg a Külügyminisztérium esetében Csaba Gábor helyettes államtitkári kinevezésének módosítását rögzítette a Magyar Közlöny.
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